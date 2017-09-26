Звезды и пятна

В пятницу, 22 сентября, в театре им. Кропивницкого состоялся праздник для детей и взрослых – именно такое ощущение оставил яркий детский мюзикл «Ты особенный». Замечательное шоу поставил хореографический ансамбль «Счастливое детство» Харьковского областного дворца детско-юношеского творчества.

Все актеры спектакля – дети в возрасте от 10 до 16 лет, но за действом стоит большой труд взрослых: художественного руководителя ансамбля Раисы Галенко, продюсера Игоря Галенко и режиссера Алисы Евдокимовой, а также техников и художников. Последним – отдельное спасибо за потрясающие спецэффекты и оригинальные костюмы. Раиса Александровна любезно согласилась на небольшое интервью для «УЦ» незадолго до начала спектакля.

– Мюзикл – сложный и дорогостоящий жанр, мало представленный в Украине. Почему вы выбрали именно его?

– О постановке по книге Макса Лукады мы задумались еще пять лет назад. Книга так и называется – «Ты особенный», и рассказывает она о жизни деревянных человечков, созданных Мастером, – каждому он подарил уникальный талант и собственный музыкальный инструмент. Мы взяли несколько историй из этой книги за основу и написали собственный сценарий, музыку для спектакля написал известный композитор из Луганска Михаил Шух. Мы стремились сделать постановку максимально понятной и близкой современным детям, поэтому спектакль яркий, все диалоги – в стихотворной форме, все песни – авторские. Вместо традиционных декораций мы решили применить современные технологии и использовали экраны, причем сделали их интерактивными – актеры взаимодействуют с видеорядом, в некоторых сценах экран используется как кулиса. Все это делалось для того, чтобы спектакль был интересен и детям, и взрослым, его цель – объединить семью. Жанр мюзикла был выбран потому, что наш ансамбль не театральный, а танцевальный, и дети наши – прежде всего танцоры. Мюзикл объединяет в себе театральное искусство и хореографию, обе составляющие в нем одинаково важны. В театре танец, как ни крути, выполняет вспомогательную роль, на первом месте актерская игра.

– До этого вы уже ставили мюзиклы или это первый подобный опыт?

– Это четвертый наш мюзикл. Первый спектакль «Зеркало» по сказке «Снежная королева» мы выпустили в 2000 году, и с того времени поставили еще два мюзикла. После «Зеркала» вышли «Праздник непослушания» и «Двенадцать месяцев». Все они также были высоко оценены, но отправить их на гастроли нет возможности – слишком громоздкие декорации.

– Но экран высотой в трехэтажный дом тоже возить нелегко!

– На самом деле у нас два экрана – побольше и поменьше. Не в каждом ведь городе есть сцена нужного размера. Сцена театра им. Кропивницкого достаточно большая по высоте и глубине, но ее ширина маловата, поэтому здесь мы используем малый экран.

– Когда зрители впервые увидели мюзикл «Ты особенный»?

– Премьера состоялась в конце прошлого года, эта постановка шла как новогоднее представление. Мы сыграли этот мюзикл в Харькове более 20 раз, пять концертов были благотворительными. А потом «Ты особенный» был представлен на все­украинском хореографическом форуме, и все специалисты сошлись на том, что необходимо выводить его на национальный уровень и демонстрировать за пределами Харькова. И мы решили начать первые гастроли в рамках программы «Діти сходу і заходу разом», объявленной Харьковским дворцом детско-юношеского творчества. Планируем посетить 13 городов центра и востока Украины, и Кропивницкий на этом пути – первый.

– Надеемся, этот выбор не был случайным?

– Нет, конечно. Мы хотели начать обкатку мюзикла именно с Кропивницкого – театральной и танцевальной столицы Украины. Не смущайтесь, так оно и есть. Ваш город небольшой по размерам, но по насыщенности искусством не уступает крупным городам. И, кроме того, с 1994 года мы тесно дружим с ансамблем «Росинка» Кировоградского ДЮЦа и его руководителем Галиной Чайковской, и гастроли – хороший повод приехать в гости.

– В каком ключе работает ваш ансамбль, помимо мюзикла?

– Ансамбль первоначально создавался как коллектив народного танца. Народные танцы и сегодня составляют немалую часть репертуара. Но детям интересны современные танцы, поэтому несколько лет назад мы стали заниматься современной хореографией и мюзиклом. Для работы в мюзикле детям, кроме танцевальной пластики, нужно было обучиться ораторскому искусству, актерскому мастерству и многому другому. И, кстати, занятия по актерскому мастерству многим детям помогли лучше раскрыть свой танцевальный талант.

– Вы проделали колоссальную работу, но без финансовой поддержки этот проект был бы невозможен.

– По части материальной поддержки я должна сказать огромнейшее спасибо родителям, чьи дети посещают ансамбль, - без их помощи, без их энтузиазма мы бы не справились. Также хочу поблагодарить нашего спонсора – фирму, которая взяла на себя все транспортные расходы и купила аппаратуру. Нашли мы этого спонсора неожиданно – просто собственник этой фирмы с ребенком пришел посмотреть мюзикл. Вообще такие события вдохновляют на дальнейшую работу, на движение вперед.

– Чего вы ожидаете от зрителя, который придет на мюзикл?

– Мы хотели создать произведение для всей семьи, из которого свои уроки вынесли бы и дети, и их родители. Главный урок – не забывать, кто ты есть на самом деле. Именно об этом мюзикл «Ты особенный». В нем есть главная метафора – это звезды и пятна. Кто-то тебя похвалит, а кто-то раскритикует, но нельзя свою жизнь превращать в погоню за звездами или побег от пятен. Герои спектакля сталкиваются с проблемой осуждения – кто-то, не имея реальных талантов, поднимается до небес и незаслуженно получает звезды, а кому-то так же незаслуженно достаются позорные пятна. Но и то, и другое – всего лишь ярлыки, которые люди вешают друг на друга…