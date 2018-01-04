Пілота з Полтавщини оштрафували за польоти над військовою частиною під Кропивницьким

Кіровоградський районний суд оштрафував жителя Полтавщини за незаконний політ над військовим аеродром у Канатовому.

Текст вироку має у своєму розпорядженні «УЦ».

Засуджений – машиніст тепловозу Кобеляцького КХП – придбав собі надлегкий літак Ferrari Tucano.

10 липня 2017 року пілот, не оформивши належним чином документи, «здійснив пілотування вказаного літака над територією аеродрому, що знаходиться на військовій частині А 1469 (Канатове) Веселівської сільської ради Кіровоградського району». Він літав «з метою виконання замовлень на здійснення сільськогосподарського обробітку полів, а саме: розсіяння трихограми».

Після завершення робіт пілот посадив літака на запасну смугу аеродрому в Канатовому.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд узяв це до уваги, оштрафував пілота на 1700 гривень та постановив повернути літака власнику.