Музейные миллионы

На прошлой неделе Прокуратура Кировоградской области сообщила об открытии уголовного дела в отношении руководителей строительных фирм, которые делали ремонт и реставрационные работы в здании художественного музея. По информации прокуратуры, двое руководителей частных предприятий, договорившись между собой, завысили стоимость работ и оборудования на сумму больше миллиона гривен!

Как объяснили нам в музее, речь идет о комплексном ремонте, который проводился в здании в течение всего 2016 года. Тогда откачали воду из подвалов музея, сделали гидроизоляцию фундамента, отремонтировали подвалы, подсобные помещения на первом этаже здания, отреставрировали лестницу и паркет в залах, покрасили стены, заменили окна и батареи, частично заменили осветительное оборудование и установили новую систему кондиционирования. В общем, сделано тогда было очень много – на общую сумму больше восьми миллионов гривен.

В музее не могут рассказать, что именно не так с ремонтом и на чем можно было украсть такую сумму. «Заказчиком работ были не мы, а управление капитального строительства облгосадминистрации, – объясняют в музее. – То есть не мы принимали ремонт, не мы оплачивали его. Мы могли предъявлять претензии только к качеству работы. Тем более что работа в результате была сделана качественно. Финансовые вопросы нас никак не касались, мы даже не знали, сколько выделяется на те или иные работы».

Вообще, вопреки расхожему мнению, бюджетные средства у нас контролируют очень серьезно. Любая сумма, выделенная из бюджета любого уровня, проверяется несколько раз. Причем в первую очередь проверяют не подрядчиков, а чиновников и руководителей коммунальных предприятий. Как рассказала на аппаратном совещании в ОГА начальник управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Кировоградской области Лариса Цандекова, только в 2017 году областной бюджет потерял десятки миллионов из-за неправомерных действий чиновников, несоблюдения финансовой дисциплины и т.п. Речь не всегда идет о преступных намерениях. Лариса Евгеньевна приводила много примеров: где-то работникам выплатили премию с нарушениями, где-то (а конкретно в Знаменской бальнеологической больнице) утвержденные тарифы на услуги оказались ниже их себестоимости. В таких случаях наказывают только непосредственных виновников – чаще всего годами высчитывают убытки из их зарплаты. Но одно из самых распространенных нарушений – именно завышение стоимости работ и оборудования во время проведения строительных работ…