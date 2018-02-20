О любви без границ

В День Святого Валентина в Кировоградской областной филармонии состоялся необычный концерт. Его целевая аудитория – молодежь, а артистами были студенты вузов Кропивницкого. Жители города увидели, как много талантливых парней и девушек учатся у нас.

– Вперше в нас пройде захід, покликаний показати, що кіровоградська філармонія може створювати цікаві речі для молоді. Героями дійства «Кохання без меж» є студенти навчальних закладів Кропивницького, вони співатимуть, звісно, про кохання. Але головна фішка в тому, що про кохання співатиметься різними мовами світу. Також у концерті беруть участь «Зоряни», «Єлисавет-ретро», солісти філармонії, танцювальний ансамбль «Конвалія». Ідея цього проекту належить директорові філармонії Миколі Кравченку, а над її втіленням у життя працювали заступник директора з концертної роботи Оксана Буртова і ми з ведучою Анною Шуть, - так прокомментировал событие заместитель директора филармонии, он же ведущий концерта Богдан Швец.

Молодежи действительно было интересно. Во-первых, однокурсники пришли поддержать своих артистов и артисток. Во-вторых, в конкурсах, которые проходили прямо во время концерта, можно было выиграть приятные призы – совместный ужин в одном из заведений Кропивницкого и билеты на концерт Тины Кароль. Перед концертом в холле филармонии была оборудована фотозона, где всех желающих снимал профессиональный фотограф, а на входе посетителей встречал мим, предлагавший вытащить из разноцветной коробочки бумажную полоску с предсказанием. В финале концерта произошло волнительное событие – парень по имени Андрей прямо со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке Наталье, сидевшей в зале. Согласитесь, в такой ситуации ну очень сложно ответить «нет».

Нам же как представителям СМИ было интересно, насколько богата земля кировоградская молодыми талантами. К концерту сотрудники филармонии подошли со всей серьезностью – в каждом высшем учебном заведении проходило прослушивание и выбиралась одна кандидатура.

Чтобы понять, кто из юных дарований, вышедших в среду на сцену, является лучшим, мы пытались представить каждого исполнителя в роли будущего солиста филармонии. Тем более что нам в этом помогли реальные солисты – Вера Кузьмина, Владислав Бурага, Иванна Клоц и Елена Колосюк, исполнявшие некоторые песни вместе со студентами.

Центральноукраинский пед­университет представляла студентка психолого-педагогического факультета Лилия Титенко, она исполнила песню из репертуара Нино Катамадзе. И неплохо справилась! Хотя, по признанию самой девушки, она не училась пению профессионально – в Новоукраинке, откуда родом Лилия, для этого не так много возможностей.

Потенциальную солистку мы увидели в Ксении Сторожук, представлявшей Инженерный колледж Центральноукраинского национального технического университета. Ксения также не занималась вокалом профессионально, но закончила музыкальную школу по классу фортепиано. А петь начала в 16 лет. И ей это настолько понравилось, что удержать девушку было невозможно – после нескольких украинских конкурсов Ксения стала победительницей международного конкурса национальной песни, проходившего в Израиле. В проекте «Кохання без меж» она исполнила композицию на сербском языке.

Парней среди выступавших было меньше, чем девушек, но их номера оказались более оригинальными и запоминающимися. Андрей Дорошенко из Донецкого медицинского университета вышел на сцену вместе с однокурсницей Настей – дуэт вышел красивым и зажигательным. Андрей рассказал «УЦ» о том, что сам он из Умани, но учиться приехал в Кропивницкий, на медицинский факультет № 2 ДонНМУ, так как всю сознательную жизнь мечтал стать врачом. Впрочем, поющий врач – явление для Кропивницкого, можно сказать, обыденное.

Одним из самых ярких исполнителей был студент Кировоградского музыкального колледжа Анри Болквадзе (на фото – с Еленой Колосюк). Он – этнический грузин, но родился в Кировоградской области:

– Я родом из Светловодского района, из небольшого села Никольское. Я долго думал над выбором профессии, но решился поступить в музыкальный колледж после слов своего знакомого. Он сказал: «Певец без образования – как попугай. Повторить может, а понять, как это работает, - нет». И я не жалею о своем выборе. Моим преподавателем по вокалу является Александр Безай – замечательный руководитель, с которым я легко нашел общий язык.

Позволим себе напомнить, что Безай – также один из ведущих солистов филармонии. А сам Анри, кстати, решил попробовать свои силы в проекте «Голос країни» на телеканале «1+1»- в воскресенье состоялись так называемые слепые прослушивания с его участием. К нему повернулись три тренера, но он выбрал команду Джамалы.

Надеемся, что увидим его еще не единожды на главной сцене области, – он этого достоин.

В завершение концерта «Кохання без меж» на сцену вышел самый колоритный исполнитель – будущий бортинженер Фромелу из далекой африканской страны Ангола. Нетрудно догадаться, что учится он в летной академии и даже является в какой-то мере местной знаменитостью, поскольку с радостью участвует в различных культурных мероприятиях (на фото внизу). Фромелу рассказал «УЦ», что он сейчас на четвертом курсе, и ему очень нравится в Украине. Хотя до того, как перед ним возник вопрос о получении профессии, он даже не знал, что есть такая страна:

– Я очень хотел летать, я люблю самолеты, люблю наблюдать, как они взлетают и приземляются. Я решил, что буду учиться только той профессии, которая позволит мне работать с самолетами. Узнал о летной академии в Украине и решил поступать. Сначала я приехал в Одессу, там учил украинский и русский языки, чтобы учиться здесь. А потом поступил в летную академию. Я люблю петь, но для меня это хобби, развлечение. Мне понравилось петь на украинском языке, и я знаю украинские песни.

Создание молодежного проекта – дело особенно сложное, эта аудитория весьма привередлива. Удалась ли затея? Если судить по полному залу филармонии и аплодисментам, которыми зрители награждали артистов, - более чем. И мы уже с нетерпением ждем следующего концерта.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»