Роковый голос Ворона

Иван Ворон больше наш, чем запорожский, откуда он родом. Пять лет назад его с коллективом BEAST привез в наш город Эдуард Гева. Меломаны полюбили этот голос сразу и потом с нетерпением ждали каждого следующего приезда музыканта, чтобы насладиться уникальным тембром, настоящим роком.

На канале «1+1» стартовал проект «Голос країни». На одном из слепых прослушиваний пел Иван Ворон. Мощно исполненная «Улица роз» из репертуара группы «Ария» развернула кресло Тины Кароль. Но все тренеры отметили вокальное богатство конкурсанта. «На “Голос країни” я пришел, чтобы показать, что рок – это классно», - сказал Иван перед выступлением и показал.

Ворон приехал в наш город с очередным концертом и дал интервью «УЦ».

– Иван, как тебя угораздило попасть в проект?

– У нас был концерт в Киеве – я пою в составе супергруппы ROCK YOU! После концерта ко мне подошла девушка и спросила, не хочу ли я поучаствовать в «Голосе країни». Я сначала скептически к этому отнесся. Она сказала, что является режиссером этого проекта. Я спросил, что мне надо делать для участия. Она ответила, что только согласиться. Потом мы созвонились и поехали в медиацентр канала «1+1». Там было прослушивание.

– А много людей участвует?

– Очень много. У меня был номер 14 тысяч 300 с чем-то. Осталось всего 190 человек. Я попал на кастинг, где все уже отшлифованные.

– Как песню выбирал?

– Предлагали варианты. Я хотел что-то из зарубежного сделать, Queen, например. Но продюсеры настояли на «Улице роз». Меня многие спрашивают, почему именно эта песня, но вот так получилось.

Запись того, что вы видели, была в конце декабря прошлого года. Я не могу сказать, что будет дальше, это секрет. Единственное, что могу гарантировать, – вы меня еще увидите на экране.

– А ты думал, к кому пойдешь, если все повернутся?

– Честно – нет. Все тренеры – состоявшиеся артисты, звезды. У каждого есть багаж знаний и умений, которые они могут передать. Каждый хорош по-своему.

– Но для тебя стало неожиданностью, что повернулась Тина?

– Да, это было неожиданно. Я думал, что такая музыка ближе Бабкину или Потапу. Но повернулась Тина. Все в порядке.

– Аккомпанемент на кастинге живой. Ты знаешь, что на клавишах там наш Делестьянов?

– Ух ты! Я не знал. Он очень талантливый, клавишник от Бога. Я поражался, насколько там компетентные музыканты. Сто девяносто участников, каждому надо свою песню разобрать. У нас была всего одна репетиция. Я им прописал демо, отправил, они разобрали по нотам, я приехал, и мы вживую откатали. Шикарный уровень.

– Какая атмосфера за кулисами конкурса?

– Атмосфера небольшого дурдома присутствует. Потому что 26 гримерок, в каждой по три-четыре человека. Все ребята неплохие, но мне кажется, что есть много ненужных затрат. То есть многие в течение дня в ожидании съемок постоянно поют. Целый день мучить связки – это, грубо говоря, десятичасовой концерт. Нет, я тоже распевался, там есть прекрасный преподаватель, но это надо делать грамотно.

– Слезы видел?

– Очень много. Много девочек, которые пошили специальные платья, спели, а к ним никто не повернулся. Парни проще реагировали, а девочки рыдали.

– Если бы тебя не пригласили, ты бы сам решился участвовать?

– Я считаю, что, если ты обычный человек, например, офисный работник, победил в таком шоу, но в тебя никто ничего не вложил, ты не пойдешь дальше. Выиграешь приз, но никому не будешь нужен. Я посвятил себя музыке, чего-то уже добился и туда пошел, чтобы еще на одну ступеньку подняться. А считать, что после участия в конкурсе станешь мировой звездой, – это заблуждение. Надо много работать, я с четырнадцати лет этим занимаюсь.

– Если тебе предложат спеть то, что ты ни при каких обстоятельствах не спел бы?

– Я буду бороться. Хотелось бы, чтоб мое мнение учитывалось. Я люблю эксперименты и импровизации. Но даже попсовую песню я сделаю по-своему, и она будет звучать, как рок.

– Я правильно поняла, что у тебя нет цели победить?

– Дело в том, что наших украинских рокеров нигде не показывают. Я считаю, что являюсь пионером, пробившим эту сплошную попсовую пелену. Как долго продержусь – не знаю. Но уже определенная работа сделана, семена посеяны. Моя цель – показать стране, что, кроме попсы, есть качественные рок-вокалисты.

Мне много пишут в соцсетях, что я наконец разбавил попсятину хорошей музыкой, благодарят. Рок – это живая музыка, позитивная энергетика. Не все это понимают. Вот тренерам понравилось, как я спел, но видно было, что они боятся: а что я буду с ним делать?

Как бы там ни было, я все правильно сделал. Таким образом я наш украинский рок поднял на очередной уровень. Это уже победа.

Участие Ивана Ворона в проекте для нас прокомментировал Эдуард Гева:

– Выступление Ивана увидела сама Маргарита Пушкина. (Поэтесса, автор песен рок-групп «Ария», «Мастер», «Кипелов», «Маврин» и др. - Авт.) Она сказала, что смешно смотреть, когда такие песни поют десятилетние мальчики. И наконец вышел нормальный мужик и спел как надо, по-настоящему.

Рад, что Иван и ребята у нас часто выступают. Не знаю, как будет дальше, может, после проекта их заберут в Европу. Такие примеры есть. У этих ребят порядка десяти программ, все разноплановые, и они постоянно растут.

Что касается конкурса, действительно создалось впечатление, что судьи не были готовы к такому всплеску энергии, к такому напору. И это их минус. Ведь рок-музыки много, ее слушают нормальные люди, в ней нуждаются. Посмотрите на количество просмотров выступления Вани – больше всех. Эти триста тысяч нельзя не брать в расчет, нельзя с ними не считаться. За роком будущее. Ивану – все-таки победы!