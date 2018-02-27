Спорный газ

На аппаратном совещании городской голова Кропивницкого Андрей Райкович среди других проблем областного центра акцентировал внимание на очередном обострении ситуации, связанной с возможным отключением от газа теплоснабжающих предприятий города. Мэр был весьма эмоциональным.

Напомним: в конце прошлой недели ОАО «Кировоградгаз» распространило заявление о возможном отключении от газовых сетей газопотребляющего оборудования предприятий теплокоммунэнерго города Кропивницкий. Речь идет о КП «Теплоэнергетик» и ДП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА». Причина все та же – несвоевременные расчеты за потребленный газ и отсутствие предоплаты. Так, «Теплоэнергетик» должен более полутора миллионов за использованный газ и более 2,2 млн грн предоплаты за февраль. «Кировоградтепло» – почти 5,7 млн и 4,6 млн соответственно.

Учитывая прогнозы синоптиков, отсутствие тепла в квартирах и учреждениях более чем нежелательно. Городской голова на заявление отреагировал жесткими высказываниями в адрес «Кировоградгаза»: «блеф», «шантаж», «провокация», «мошеннические действия», «спекуляция», «авантюризм» и даже «враг государства»…

Мы обратились к председателю правления ОАО «Кировоградгаз» Александру Гладкому с вопросом: так кто виноват в сложившейся ситуации? И что надо сделать, чтобы избежать отключения котельных от газа?

– Мы работаем абсолютно прозрачно. Все наши действия урегулированы на законодательном уровне, - заметил Александр Гладкий. – Не буду перечислять законы, постановления и распоряжения, попытаюсь объяснить «на пальцах».

«Кировоградгаз» – транспортирующая компания. Мы не продаем газ, а передаем его от поставщика (НАК «Нафтогаз Украины») потребителям (в данном случае это «Теплоэнергетик и «Кировоградтепло»). Газ – это товар. Надеюсь, это все понимают. За любой товар надо платить. В любой сфере за несвоевременную уплату накладывается штраф, в газовой – в том числе.

Хочу заметить, что мы никому не угрожаем. Мы прекрасно понимаем, что остаться зимой без тепла – недопустимо. И мы не отключили котельные 15 января, осознавая социальную составляющую последствий. Но почему мы свои обязательства выполняем, а наши партнеры их игнорируют?

Насколько я знаю, население исправно платит за тепло, но эти деньги не уходят дальше теплоснабжающих предприятий. То есть с нами за поставленный газ ими не рассчитываются, накапливая долги. В связи с этим у меня возникает резонный вопрос: почему в сложившейся ситуации виноват «Кировоградгаз», исполняющий условия договоров, а не «Кировоградтепло» и «Теплоэнергетик», руководство которых ошибочно полагает, что может бесплатно брать товар у поставщика, деньги – у своего потребителя (населения) и ни перед кем не отвечать? Очень надеюсь на взаимопонимание и взаимную же ответственность всех участников сложившейся ситуации.

Соб. инф.