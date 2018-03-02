Голова Кіровоградської ОДА розповів, як ставиться до вакцинування

Питанням здоров’я та допомоги тим, у кого воно порушене, найчастіше присвячене спілкування голови Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко з мешканцями області на «гарячій лінії».

Не був винятком і минулий четвер. Мешканець Знам’янки Андрій зателефонував на «гарячу лінію» через шахтаря, ветерана Афганістану, інваліда, який знаходиться в реанімаційному відділенні обласної лікарні – випав з вікна другого поверху. З важкими травмами чоловік перебував декілька днів у реанімації, у відділенні травматології, але його знову направили у реанімацію.

Найближчі родичі відмовилися допомагати, тому молодий чоловік звернувся до голови ОДА. Сергій Кузьменко зв’язався з головним лікарем з проханням надати усю необхідну допомогу.

Кілька прохань жителів області стосувались надання допомоги в лікуванні та реабілітації учасників бойових дій. Як відомо, понад десять тисяч жителів Кіровоградщини брали участь у бойових діях на сході країни. Так, в одному з районів захисникові Вітчизни дуже потрібний психологічний супровід. Він його отримає – голова ОДА дав відповідне доручення фахівцям.

До речі, нагадаємо, що практика безкоштовного дороговартісного обстеження учасників АТО на Кіровоградщині увійшла до топ-3 загальноукраїнського рейтингу-2017 року найкращих практик від органів влади у сфері реалізації прав учасників АТО. АТОшники та члени сімей загиблих мають право безкоштовно зробити аналізи на гепатит, гормони щитоподібної залози, на специфічний антиген та СНІД, зробити коронаровентрікулографію, КТ та МРТ.

Що ж до здоров’я всіх мешканців області, сьогодні стало відомо, що до кінця тижня в область надійде нова партія вакцина від кору, паротиту та краснухи (КПК) – 7 тисяч доз.

Ми запитали очільника області, як він особисто та його сім’я дотримуються порад лікарів і проходять вакцинацію від кору, грипу й дифтерії.

«Наприклад, торік у такий же час ми всі – і діти, і дружина – вакцинувалися від грипу. В цьому році дружина і донька теж уже зробили щеплення, – відповів Кузьменко. – Що стосується кору й дифтерії, знаю, що дітям ці щеплення робилися. Знаю, що в області є відповідні препарати, і я раджу всім це зробити. Я дослухаюсь до порад лікарів, і, якщо мені теж потрібно буде вакцинуватися, обов’язково зроблю».

Лариса Гуріна, спеціально для «УЦ»