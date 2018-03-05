За «дуальным» опытом – на «Эльворти»

Завод «Эльворти» посетил представитель Европейского фонда образования (ЕФО) Дидье Желибер.

Представитель фонда приезжал в Украину с целью изучения состояния и перспектив развития дуального образования в Украине, а также определения возможной поддержки Европейским фондом этой отрасли.

На «Эльворти» Дидье Желибер пообщался с руководством завода, а также со студентами, обучающимися по дуальной системе образования.

«Мы опирались во внедрении дуального образования не на какой-то опыт, который существует в Украине, а на те открытые источники информации, которые есть в общем доступе. На основании этих источников мы формировали наше понимание», – отметил во время встречи с еврочиновником председатель наблюдательных советов «Эльворти Груп» и «Гидросила Груп» Павел Штутман.

Виктор Бакшеев