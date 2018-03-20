Дети Золотого Берега

До обретения независимости в 1957 году эта африканская страна носила красноречивое название Золотой Берег (the Gold Coast). Она и сегодня прочно держится в топ-10 государств по объемам золотодобычи. За 60 лет существования она прошла трудный путь и на сегодняшний день является одной из самых высокоразвитых демократий в своем регионе. А недавно у нее появилось небольшое представительство в Кропивницком. Называется эта страна Республика Гана.

В нашем городе живут более 20 представителей Ганы, все они – студенты иностранного отделения медицинского факультета № 2 Донецкого национального медицинского университета.

– Мы активно продвигаем свой вуз в странах Африки, в том числе в Гане, – говорит помощник ректора ДонНМУ Алла Наволокина. – Мы заинтересованы в том, чтобы в университете учились студенты из стран Африки. Если говорить конкретно о Гане, то молодежь в этой стране очень дружная, трудолюбивая и целеустремленная. 20 человек – довольно большое количество, учитывая тот факт, что в Гане нет украинского посольства, а между странами действует визовый режим. Чтобы получить визу, ганцы вынуждены ехать либо в Сенегал, либо в Нигерию.

Ганские студенты создали сообщество на базе нашего университета – мы предоставляем им помещение, где они проводят свои мероприятия. У ганцев есть одна замечательная особенность: каждое свое мероприятие они начинают с молитвы. Все они – очень религиозные, я бы даже сказала – богобоязненные. Например, они совсем не курят, не пьют. И во главу угла ставят семейные традиции и ценности. На выездные семинары в Гане будущие студенты часто приходили вместе с родителями.

Для них факультет в Кропивницком представляет большой интерес. Во-первых, Украина – это все-таки Европа, но стоимость образования здесь более доступна. Во-вторых, Кропивницкий находится достаточно далеко от зоны боевых действий на востоке нашей страны. Большинство студентов происходят из семей, в которых родители также имеют высшее образование – инженеры, преподаватели, врачи. Они – представители среднего класса, выбирающие из таких стран, как Украина, Россия, Индия и Китай. В Гане, как и в большинстве других африканских стран, очень сильное расслоение общества, пропасть между богатыми и бедными просто огромна. Далеко не у всех есть возможность получить образование, и если уж молодому человеку такая возможность дается, он старается ее не упустить. В Африке очень хорошо, наглядно видно, как образование влияет на качество жизни.

На наше предложение стать героями публикации в «УЦ» откликнулись сразу шестеро ганцев. Они приехали из разных провинций – тем интереснее было общение. Большинство ребят (точнее, пятеро из шестерых) уже два года живут и учатся в Кропивницком. При этом ни русского, ни украинского языка они не знают – обучение проходит на английском. Английский – официальный язык Ганы. Парни представились по именам: Тимоти, Томас, Клифф, Отри, Куаку и Нана-Куфи.

Золото и шоколад

Гана – страна потрясающих контрастов. С юга она омывается водами Атлантического океана, на севере расположены обширные фермерские угодья, а в центре страны добывают множество ценных ресурсов. Кроме золота, в Гане есть алмазы, бокситы, марганец, серебро, алюминий, а не так давно здесь начали добычу нефти. Гана разделена на 10 административных единиц, которые за ее пределами называют провинциями. Но сами ганцы называют их регионами (regions). Мы последуем их примеру.

Отри приехал из региона Ашанти. Здесь сосредоточена промышленность этой страны. В Ашанти и соседнем Восточном районе ведется добыча полезных ископаемых. Месторождения по большей части арендуются иностранными компаниями, а государство получает ренту от использования природных ресурсов. В ходе истории вышло так, что именно в этом районе (здесь до прихода европейских колонистов было довольно развитое государство) формировались политические элиты Ганы.

Клифф родом из региона Бронг-Ахафо. Он расположен в центральной части страны и является преимущественно сельскохозяйственным. В этом районе население говорит на языке акан. Здесь выращивается какао – один из основных экспортных продуктов Ганы. Особенностью является «степуфу» – очень вкусное блюдо (по словам ганцев), которое готовят только здесь.

Куаку – из района Вольта (его достопримечательность – одноименное озеро – самое большое искусственное озеро на планете). По его словам, это район, где люди занимаются традиционным фермерством и где сохранилась в первозданном виде природа. Вольта – место множества водопадов и приютов для животных. Здесь находятся курортные зоны и базы отдыха.

Томас приехал из прибрежного района под названием Большая Аккра – здесь находится столица страны, город Аккра. По его словам, это самый оживленный район в стране, а люди, живущие здесь, в основном занимаются рыболовством. Естественно, океаническое побережье с многочисленными пляжами и всегда теплым морем привлекает туристов.

Хочу жить достойно

Из всех ребят только Куаку – из медицинской династии – его отец работает врачом в больнице, мать – медсестра.

– Я в детстве часто бывал у отца в больнице, – говорит он. – Многие врачи, работавшие там, учились в Украине или России. И мой отец посоветовал мне учиться в Украине, поскольку здесь дают очень хорошее медицинское образование.

По словам Отри, он выбрал профессию врача, поскольку постоянно чувствует в себе стремление помогать людям. Нана-Куфи решил, что станет врачом, в возрасте 6 лет – после того как сам попал в больницу. Он начал читать сначала познавательные книги по этой теме, а затем взялся за научную литературу. Родители поддержали его выбор профессии. А вот Тимоти честно признался:

– Я выбрал профессию врача потому, что хочу зарабатывать много денег и жить достойно. У врача в Гане хороший заработок, я хочу быть опорой для своей семьи и дать своим детям возможность тоже получить высшее образование.

Кстати, хотим отметить, что все ребята после окончания университета хотят вернуться домой. Как это непохоже на украинских студентов, учащихся в Польше и других европейских странах! Но, возможно, дело тут не только в сильной любви к родине (а все ганцы очень привязаны к своей земле, это видно невооруженным глазом), но и, как отметил Тимоти, в том, что труд врача оплачивается по достоинству.

– Мы все очень скучаем по дому, – говорят ребята, – но, когда становится совсем тоскливо, напоминаем друг другу, что это через несколько лет закончится и мы вернемся домой.

В числе множества трудностей, с которыми приходится сталкиваться в Украине и конкретно в Кропивницком студенту из Ганы, ребята отметили языковой барьер.

– Иногда ты чувствуешь, что все хорошо, – отмечает Клифф, – но наступает ситуация, когда нужно что-то узнать у местных людей. И ты пытаешься объяснить, но видишь, что тебя не понимают. Пытаются помочь, искренне хотят, но не понимают. И тогда становится действительно тяжело, и очень хочется домой.

Что поделаешь, большая часть жителей нашего города не владеет английским языком, хоть они и учили этот язык в школе в течение нескольких лет. Кроме проблем языка, все ребята сошлись на том, что самым неприятным и раздражающим, с чем они столкнулись в Украине, являются повальное курение и распитие алкоголя.

– У вас очень много курящих людей на улицах, – отмечает Томас. – И много людей, не стесняющихся появляться на улице пьяными. Это неприятная особенность. Но, с другой стороны, украинцы очень открыты и всегда готовы помочь. Можно без проблем подойти к любому и попросить о помощи.

– В Украине очень красивые девушки, – добавляет Нана-Куфи. – Много красивых, стройных девушек.

Независимость как привилегия

Гана одной из самых первых стран Африки добилась независимости от Британской империи. Старшее поколение, конечно же, помнит, каково жилось в колониальные времена, и рассказывает об этом молодым. А ребята рассказали об этом нам:

– Когда страна была колонией Великобритании и называлась Золотой Берег, управление осуществлялось из метрополии, – рассказывает Отри. – Был представитель от Британской империи, и, если нужно было внести какие-то изменения в порядок жизни, местные представители в регионах писали документ главному представителю, а он отправлял его в метрополию. Принимать новые правила или нет, решал английский монарх. Это занимало очень много времени. Имело место нарушение прав людей – например, не разрешалось выходить из дому после 6 часов вечера. Существовало разделение между белыми и черными людьми: у британцев были собственные школы – только для них, свои кафе, свои поезда и так далее. Конечно, все, что предназначалось только для белых и куда нельзя было попасть местным жителям, было намного лучше. Все ресурсы, которые добывались здесь, просто вывозились.

– Независимость дала нам возможность выбора, – отмечает Клифф. – Некоторые люди говорили, что в колонии жилось лучше, но это из-за того, что были военные режимы. Зато сейчас страна получает деньги за то, что богатства добывают иностранцы. Мы сами решаем, как эти средства распределить, как развиваться. Независимость – это большая привилегия.

– Я считаю, что первые независимые власти Ганы поступили правильно, что не стали выселять белых, – добавляет Нана-Куфи. – В других странах белых выгнали, и там сейчас плохо жить.

В то же время ганцы с благодарностью отзываются о преимуществах, которые дал им колониальный период. Например, в Гане действует британская система образования. Жители страны говорят на множестве коренных языков, но официальный – английский, и обучение происходит на нем.

– В Гане действуют высокие стандарты в школьном образовании, – говорит Отри. – Здесь очень хорошие учителя – многие получали образование за пределами Ганы, в США или Англии, а потом возвращались и создавали школы в Гане. Не всегда хватает технических средств, но школа дает хорошие знания. Школа делится на начальную, среднюю и старшую, затем можно по желанию выучиться в университете и получить научную степень. Четкого возраста, в котором детей отдают в школу, нет. Есть умные дети, которые начинают обучение раньше, есть чуть менее способные, и они идут в школу позже. Когда отдать ребенка в школу, решают родители. Часто получается, что в одном классе учатся и малыши, и дети 6-7 и 8-9 лет.

Праздники, как и в Украине, делятся на две категории: государственные и религиозные. Главным государственным праздником, конечно же, является День независимости, который отмечается 6 марта. Даже вдали от родины ребята из маленькой ганской общины Кропивницкого отметили его в стенах Донецкого университета. А в самой Гане проходят масштабные торжества:

– На главной площади столицы, которая носит название Площадь Независимости, проходит парад, – рассказывает Отри. – После этого президент выходит на трибуну и произносит речь о том, каких успехов страна достигла к сегодняшнему дню и как он видит ее будущее.

Среди государственных праздников ганцы отмечают дни Отца и Матери, а также День Африки.

Основной религией в Гане является христианство, и главные религиозные праздники для ганцев, как и для нас, - Рождество и Пасха.

– Но в стране есть также некоторое количество мусульман, и у них свои религиозные праздники, – отмечает Отри.

Политика и спорт – национальная гордость

Самым известным человеком из Ганы является политик Кофи Аннан – бывший Генеральный секретарь ООН (и первый чернокожий на столь высокой должности), руководивший организацией в период с 1997-го по 2006 год, лауреат Нобелевской премии мира. Для своих соотечественников он – кумир и пример для подражания.

– Кофи Аннана в нашей стране обожают, им восхищаются, – говорит Тимоти. – Это был первый политик Ганы, вышедший за пределы страны, в мировую политику. Многие организации, в том числе миротворческие, носят его имя. Ведь он сам – специалист именно в миротворческой деятельности. Во многих городах есть места, которые носят имя Кофи Аннана: улицы, например.

Наряду с бывшим генсеком ООН ганцы почитают еще одного политического деятеля – первого президента независимой Ганы Кваме Нкруму.

– Кваме после обретения независимости строил демократическую страну, – говорит Томас. – После него было много борьбы, было несколько военных режимов. Но с 80-х годов Гана – демократическая страна. И в этом выборе, как мы считаем, большая заслуга Кваме Нкрумы.

Кроме политики, предметом национальной гордости является спорт. А точнее, два его вида – футбол и бокс.

– Гана – это страна футбола, – отмечает Томас. – Футбола и бокса. Каждый мальчик занимается или футболом, или боксом. Футбольные команды есть в каждом городе. Сборная Ганы несколько раз выигрывала Кубок ФИФА – в 1997-м, 2000-м, 2003-м. И это не считая других побед!

– А еще Гана – родина выдающихся боксеров, – добавляет Тимоти. – Футбол более популярен на севере, а на побережье, особенно в Большой Аккре, парни чаще выбирают бокс. Наша страна дала самых выдающихся боксеров в Африке: Осуману, Айк Кворти.

Удивительно, но беседа со студентами из Ганы показала, что у этой страны и Украины много общего. Обе страны были наделены уникальными природными ресурсами (каждая своими), обе относительно молоды. Но Украине есть чему поучиться у Ганы и попытаться избежать ее ошибок на пути к демократии.