Когда чешутся руки…

В Александрии явный переизбыток любителей грязных «граффити». В последнее время они «украсили» своими творениями несколько стен, заборов и самое неприятное – осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне.

Надписи и рисунки носят приблизительно одинаковый характер – изображение коловрата и лозунг «Русь для белых людей» в разных вариациях. На ограждении братской могилы появилась другая надпись – «Мы погибли за жидов!» .

Стоит отметить, что в середине марта коловрат появился на памятнике Тарасу Шевченко. В тот же день прохожие заметили возле памятника группу молодых людей, которые фотографировались на фоне свежего рисунка и памятника. В принципе сам коловрат, он же «колядник» и славянский оберег – один из древнейших символов, известных человечеству, – был в ходу у многих народов и символизировал оборот звездного неба вокруг Полярной звезды. Сейчас используется язычниками и некоторыми группами расистов у северного соседа.

Вряд ли в Александрии появилась устойчивая группа расистов, также сомневаюсь, что есть организованная группа язычников. Остается два варианта: глупые и малообразованные подростки, которые нахватались «по верхам» всяких псевдонаучных измышлений, или это чистой воды провокация, призванная посеять очередное противостояние в нашей бедной, разворованной, воюющей с агрессором стране… В этом случае вопрос к качеству работы уполномоченной службы, обязанной соблюдать безопасность страны: а вам слабо узнать, кто это сделал?

Еще два вопроса к городским коммунальным службам и руководству города: как быстро вы можете закрасить это безобразие? И когда установите три года назад обещанные видеокамеры, чтобы впредь не допускать подобного? А то у некоторых больных руки чешутся…

Фото с сайта «Моя Александрия».