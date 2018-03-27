Дым сигарет с ностальгией

Каждый меломан со стажем подтвердит: «Нэнси» – одна из самых популярных групп 90-х. И практически любой человек старше тридцати глубоко вздохнет, услышав слова: «Дым сигарет с ментолом…» Эта песня взрывала стадионы, звучала из каждого утюга и служила музыкальным фоном для множества влюбленных пар тех трудных лет. Потому неудивительно, что зал областной филармонии был заполнен 30-40-летней «молодежью», с небольшими вкраплениями иных возрастов.

В Кропивницкий группа приехала в рамках всеукраинского тура, посвященного двадцатипятилетию собственной популярности. Именно четверть века назад впервые прозвучала их главная песня. Нам удалось пообщаться с бессменным лидером и автором большинства песен группы Анатолием Бондаренко.

– Анатолий, а вам самому не надоела песня про дым?

– Конечно, не надоела. Я думаю, любой артист не только в Украине, да и во всем мире мечтает о такой песне. Это же визитная карточка, по которой люди тебя сразу узнают. Но на каждом концерте мы исполняем ее по-разному, стараемся постоянно добавлять интересные элементы, модернизировать.

Самое интересное, что эта фраза «Дым сигарет с ментолом» в песне звучит один раз в самом начале, но она настолько в голову входит, что людям кажется, будто она звучит постоянно. И когда на концертах мы задаем вопрос, сколько же раз фраза в песне повторяется, обычно говорят от 7 до 15.

– Вы родом из Краматорска, как давно были на родине?

– Проездом был пару лет назад, но вот во время этого тура планирую дать там концерт, Да и не только там. Мы побываем по всей Украине: от Львова до Славянска, Краматорска и Северодонецка.

– Как давно вы проводили такие большие туры по Украине?

– Еще в прошлом веке. Последние лет пятнадцать мы приезжали точечно, на один-два концерта в разных городах. Теперь же у нас планируется не только тур, но и итоговый концерт в Киеве, во Дворце «Украина», где-то в декабре.

– С кем из артистов 90-х вы поддерживаете сейчас дружеские отношения?

– София Михайловна Ротару – в первую очередь. Затем Андрей Данилко, группа «Фристайл». Да со многими. Я ж человек не конфликтный, ни с кем не ссорюсь.

– А какую музыку вы сами слушаете? В свое свободное время и для удовольствия?

– Народные украинские песни. Да и классику прошлого века: Boney M, АВВА, Стинг. Конечно, слушаю интересные работы коллег. В общем – песни с ярко выраженной мелодичностью, без жесткого ритма.

– В Интернете есть несколько вариантов, объясняющих название группы. И рассказ про любовь к девочке в пионерском лагере по имени Нэнси, и имя собаки, давшее название группе. Какой из них правдив?

– Девочка такая была на самом деле, я уже и не помню, настоящее это было имя или просто прозвище. Сразу после лагеря она с родителями уехала куда-то, мы переписывались сначала, а потом потеряли всякие контакты, но в памяти осталось имя. Вот так оно и стало названием группы.

– Интервью вы даете достаточно часто, а на какой вопрос вы не любите отвечать?

– Да я в принципе на любые отвечу, не люблю глупых вопросов. А сейчас не хочу отвечать на вопросы, которые провоцируют артиста реагировать на всевозможные политические ситуации. Не люблю, когда от артиста требуют стать на чью-то сторону в серьезной проблеме. Если артист это делает, то в любом варианте для кого-то перечеркиваются все достижения его творчества. Еще Майкл Джексон говорил: «Никогда не открывайте души и не говорите то, что нравится вам, и то, что вы любите. Потому что та половина публики, которая любит совершенно другое, перестанет ходить на ваши концерты».

– Но ведь все равно вас зацепила та ситуация, что сложилась в отношениях Украины и России. Пару лет назад вашего сына не пустили назад, в Россию, после концертов в Германии.

– Да она всех зацепила. Но тогда проблема решилась сама собой. Федеральная служба миграции России прекратила свое существование через два дня после того как разобрались с проблемой. Это, конечно, не наша заслуга, но факт есть.

Мы все – граждане Украины. У меня даже собака имеет украинский паспорт. Так сложилось, что живем и работаем больше в России, но контактов не теряем.

– Можно задать-таки провокационный вопрос: когда вы планируете выступление в Крыму?

– Как только это станет возможным по закону. У нас и сейчас есть масса предложений выступить и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Но мы там не выступали и в ближайшее время не будем, хотя очень хочется.

А концерт прошел просто на одном дыхании. Даже новые песни, которые в нем звучали, казались забытыми старыми, потому что «ментоловый» стиль ни с чем не спутаешь.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».