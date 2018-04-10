Не прячьте ваши денежки по банкам и углам

Великая таки вещь эти электронные декларации! Теперь каждый человек при власти обязан рассказывать всем, сколько зарабатывает и сколько чего имеет. Вот кто из нас знал, сколько зарабатывал в месяц первый секретарь Кировоградского обкома партии товарищ Самилык? А сколько самый главный товарищ всех товарищей Леонид Ильич Брежнев?! Сегодня мы хоть какую-то долю правды о заработках небожителей знаем благодаря этим пресловутым декларациям в электронном виде. И во многом знании, как положено, таятся многая печали…

Вот честно, при всех сомнениях, просто приятно знать, какая зарплата у Президента нашей страны. Петр Алексеевич задекларировал 121 тысячу 54 гривни содержания за год. То есть в месяц он получает от государства 10 тысяч 87 гривен 83 копейки за свою работу и те отдает на благотворительность. Честно, у меня есть много десятков знакомых, которые вполне официально получают больше за каждые тридцать отработанных календарных дней. Кстати, тем страдальцам, которые до сих пор вспоминают «доллар по восемь», поведаем – зарплата официальная Виктора Януковича в 2012 году (последний год, когда он заполнил декларацию) была 774 тысячи 877 гривен, почти по 65 тысяч в месяц. И зачем ему был тот золотой батон?

Нет, конечно, мы ни в коем случае не переживаем за семью нашего нынешнего главы государства – он до государственной службы много лет занимался бизнесом, заработал, есть счета в банках, предприятия, переданные в управление и приносящие доход, что и отражено в его декларации. Больше 16 миллионов он получил дивидендов.

Много это или мало? Выгляните в окно или просто постойте на улице минут пять. Мимо вас (берем, к примеру, город Кропивницкий) проедет пять, а то и десять автомобилей «Тойота Ленд Крузер». Так вот, самая недорогая, по понятиям некоторых, такая машина сегодня стоит больше 2 миллионов гривен! А если мимо вас проехал британский «Рейндж Ровер», то знайте: некоторые его модели стоят больше 7 миллионов гривен. Так что 16 миллионов… Приятно, конечно, если бы они были у вас, но есть очень немало людей, и фамилии их не обязательно Ахметов или Коломойский, которые рассмеются вам в лицо при упоминании такой суммы.

Но продолжим рассмотрение деклараций. Оказывается, премьер-министром Украины быть доходнее, чем президентом! Заработная плата Владимира Борисовича Гройсмана за прошлый год составила 13 тысяч 60 гривен в месяц. Почти на 3 тысячи больше, чем у Порошенко. Хотя и Порошенко, и Гройсману далеко до главы Верховной Рады Андрея Парубия. Тот получает 24 тысячи в месяц! Кстати, Андрею Владимировичу в прошлом году сделали три подарка в неденежной форме, каждый почти на 150 тысяч гривен. Интересно, что это? Нам, простым людям, если новый телефон подарят, то только на юбилей, в складчину несколько человек, и это событие, о котором десять лет помнить будешь, – до следующего телефона. Что ж такого можно подарить спикеру Верховной Рады?..

Самый министерский из всех министров, Павел Петренко, тоже порадовал своей декларацией. Он же юрист, он дотошный, скрупулезный. Обозначил все 6 долларов, лежащих у него на счету в «ПриватБанке». И 50 гривен, которые у него в банке «Софийский». Ну и еще чепуха всякая – миллион баксов там, сотня-другая в другом месте, и не одном. С недвижимостью у министра тоже все хорошо. Квартиры в Киеве само собой, но еще министр любит жить возле президентов. Поэтому у него владения в Старых Безрадичах и Новых Петривцях под Киевом. В первом селе живет Виктор Ющенко, ну а во втором находится всем известное Межигорье, кто там обитал, вы в курсе.

Вообще быть министром, стать министром – это здорово. А уж вице-премьером – так это просто счастье. И это полезно. Возьмем, к примеру, гуманитарного вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко. Он всю свою жизнь был или народным депутатом, или членом правительства. С не самой потрясающей зарплатой. Но у него как-то так само собою образовались четыре квартиры в Киеве, несколько земельных участков под Киевом, ну и дом его не раз показывали по телевидению с высоты птичьего полета – владельцы каких-то старинных замков в Шотландии или Франции могут утереться. Откуда? Ну, вероятно, как в дремучем анекдоте: «А где вы деньги берете? – Как где? В тумбочке».

Есть у нас еще один «любимец» публики, которого многие уже в лицо знают. Это вице-премьер Андрей Рева, именно его в свое время просто завалили вербальными фекалиями за якобы слова о том, что украинцы много едят. На самом деле он сказал чуть иначе, цитируем: «Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми». Но все равно сказал как-то ну не очень актуально. Так вот, этот чиновник – самый дорогой в стране! Он зарабатывает 120 тысяч гривен в месяц! С таким доходом можно рассуждать о том, сколько надо кушать человеку. Я бы сам, намазывая черную икру на хамон и запивая их «Хенесси Парадайз», поговорил с ним об этом. Но, к слову, у главного по социальной политике в нашей стране в Киеве нет даже своей квартиры. В Виннице, конечно, есть (а откуда он должен быть родом?).

Не намного меньше получает и министр внутренних дел Арсен Аваков. У него тоже нет жилья в столице, все в родном Харькове и области. Зато имеется потрясающая коллекция произведений искусства, где даже есть работа Пабло Пикассо, коллекция уникальных французских вин, ну и много еще чего. Ну Аваков хоть из бизнеса пришел, автор когда-то побывал на чаеразвесочной фабрике в Харькове, которой владеет Аваков, можно понять, откуда у него деньги.

А вот министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой чуть не единственный из всех министров, у которого нет… земли. Так, нашлось три квартиры в Киеве и еще плавающий дом. Есть такая штука, модная в Европе – баржа со всеми удобствами, причаленная где-нибудь на берегу Сены в Париже, где живут круглый год люди. Это выгодно – не надо землю покупать, за аренду Сены или Днепра не надо платить, сыро разве что. Потому что у этого министра, кстати, самая ничтожная заработная плата, такая, что даже упоминать стыдно, хотя где-то в Устиновке или Новгородке человека с таким окладом считали бы олигархом.

Единственный наш земляк-министр Вадим Черныш живет, по общим меркам, довольно скромно. Одна квартира в Александрии, всего две в Киеве. Внедорожник «Мерседес», у жены вообще скромный «Шевроле». Вадим Олегович возглавляет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и переселенцев. За неустанную ежедневную заботу о Донбассе и Крыме Черныш ежемесячно получает 42 тысячи гривен.

Кто у нас из министров еще самый, извините, популярный? А, Ульяна Супрун, конечно, и.о. главы Министерства здравоохранения. Ей и так здорово достается сегодня, а вот мы не будем катить на нее бочку. В Киеве она живет в квартире, которую ей купила дочка, гражданка другого государства. Зарабатывает 29 тысяч гривен в месяц. Имеет очень немало денег на счетах в разных банках, миллионы долларов. Причина их происхождения открыта и известна – у Супрун есть своя частная клиника в Нью-Йорке, самом дорогом городе мира с самыми платежеспособными клиентами. Там она и зарабатывает. Или вы думаете, что она живет с «откатов» тендеров по закупке марли и зеленки для районных больниц?

Чуть не забыл о еще одном славном нашем земляке из высших кругов – директоре Национального антикоррупционного бюро Артеме Сытнике. Он имеет всего лишь квартиру в Броварах Киевской области. А вот у его жены есть земля в Севастополе. Не думаем, что на сегодня это интересный актив. Но не забрали же ее, уже хорошо, а когда-то же Крым будет наш.

А бороться с коррупцией довольно выгодное занятие! Зарплата Артема Сергеевича составляет 133 тысячи 750 гривен в месяц! Хотя, возможно, не так это и много для человека при такой должности. Вы представляете, сколько ему уже предлагали «занести» в красивом чемоданчике или перевести на счет где-то на островах? Платить чиновнику с такой работой несколько тысяч – не просто унижение, а несусветная глупость. Вот поэтому у Сытника зарплата во много раз больше, чем у Президента Порошенко.

Ну это мы слегка только прошлись по руководителям страны и отдельных отраслей народного хозяйства. И только по их финансам, хотя у всех у них есть и дома, и земля, и автомобили, среди которых, увы, ни одного «Ланоса» или «Славуты», а все немецкие да британские марки. Но, честно говоря, по изучению деклараций многих других известных людей, не хочется быть ни президентом, ни премьер-министром, ни спикером Рады.

Сергей Кузьменко, руководитель Кировоградщины, зарабатывает около 27 тысяч гривен в месяц. В других областях есть руководители, которые получают и больше, и меньше – на государственной службе зарплату высчитывают сложно – там и стаж, и владение языками, и образование, и еще какие-то не всегда понятные вещи влияют на цифру.

Переплачивают ли руководителям областей? Обывателю трудно судить. Но работенка эта не из самых легких, практически круглосуточная, тысячу задач надо держать в голове ежедневно. Но зато это власть…

Кстати, главой исполнительной власти в области быть не так уж и выгодно! Председатель Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко зарабатывает гораздо больше Кузьменко! Его ежемесячный официальный доход составляет 34 тысячи гривен. А ответственность, как бы помягче сказать, – коллективная. Так что, уважаемые читатели, хотите хорошо получать – идите в руководители областного совета!

Но все же лучше быть, к примеру, простым Олегом Ляшко.

Судите сами – радикал признался в декларации, что у него в собственности есть дом, офис, квартира и немало гектаров земли в элитном поселке Княжичи под Киевом, ах, да, еще и летняя кухня где-то под Борисполем. Еще товарищ любит часы, хотя он задекларировал всего несколько: Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet. Можете счесть это рекламой, очень надеемся, что кто-то из читателей «УЦ» может позволить себе купить такие часы, ведь за цену каждых из них можно купить пятикомнатную квартиру в центре Кропивницкого.

Еще у Ляшко есть вклады в девяти банках. Так, по мелочи – где-то полмиллиона долларов, где-то под миллион гривен, где-то четыре миллиона, и даже 5 тысяч гривен в «ПриватБанке». Откуда все это у хорошего, конечно же, человека, который был только журналистом и политиком, бизнесом не занимался ни одного дня?

Хотя… Вот есть одна всем самая известная женщина украинской политики. Юлия. Она немало лет занималась бизнесом, причем самым прибыльным – торговлей газом. И что? На сегодня у Юлии Владимировны нет почти ничего! Жилья своего нет – арендует домишко! Правда, на счетах в нескольких банках какой-то миллион завалялся, и еще для чего-то Юлия Владимировна арендует несколько земельных участков возле столицы, ну и часы швейцарские есть не только у Ляшко. Но о чем тут вообще говорить, если у мужа Тимошенко есть автомобиль ГАЗ-14 1983 года выпуска? Он больше известен как «Чайка». Не зря Юлия Владимировна торговала российским газом в девяностые, хоть что-то заработала, ведь при ее нынешней зарплате в 18 с копейками тысяч гривен в месяц только на аренду дома и хватает.

Или взглянем на декларацию главы «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Юлия Владимировна могла бы расплакаться, читая этот документ. У Юрия Анатольевича 22 объекта недвижимости, в Киеве, Киевской, Луганской, Донецкой областях, ну и квартира и гараж в России, на всякий случай, наверное. Адрес недвижимости скрыт, но вряд ли у Бойко «хрущевка» в Тынде или Нарьян-Маре, о Рублевке почему-то думается.

Думалось написать еще и о доходах людей с фамилиями Березюк, Бурбак, Бондарь. Как, вы не знаете? Это лидеры целых фракций в Верховной Раде. Но даже человеку, интересующемуся политикой, эти фамилии ничего не говорят, думаем, и вам очень мало интересно, сколько они там укра… извините, заработали честным трудом.

Есть более медийные, те, кто на слуху, персоны. Вадим Рабинович, к примеру. То, что он владеет десятком объектов недвижимости, кучей авто, – не показатель. Норма, скорее, да и он в политику из большого бизнеса пришел, мог заработать. Но вот как-то в прошлом году ему зашло из России 22 с лишним миллиона гривен ни за что. «Гарантийный платеж по предварительному договору по покупке земельного участка». Представьте ситуацию? Вам приглянулась дача, вы ее готовы купить. И даете владельцу деньги, но он вам эту дачу отдаст когда-то. Наверное. Если захочет. И все. И вот так какой-то российский простодушный человек по фамилии Фукс отдал за просто так человеку по фамилии Рабинович немногим меньше миллиона долларов? Слабо верится. Злые языки говорят, что это Россия финансирует партию Рабиновича «За жизнь!». Врут, конечно же, как мы можем такому верить?!

Самая любопытная, да и самая большая по объему, судя по всему, – это декларация нашего земляка, депутата от Кировоградщины Михаила Поплавского. В каждой декларации есть такой пункт, как «Нематериальные активы». Так вот, Михаил Михайлович в свое время запатентовал каждую свою песню, каждый клип, каждую телепередачу, которую вел, название каждого своего ресторана и отеля. И теперь внес их все в декларацию, там сотня их примерно. Ну так и основной свой доход поющий ректор теперь получает не как народный депутат! Там гроши в Верховной Раде платят! Главный источник благосостояния Поплавского ныне роялти, проценты за использование зарегистрированных за ним, запатентованных, если хотите, творений. Прокрутили где-то по радио «Юний орел» – будьте добры, отстегните денежку Поплавскому. Там не о больших суммах речь – реально о копейках за один раз. Но когда это масштабно, регулярно и по всей стране, да еще при наличии юристов, которые умеют выбивать эти деньги, то накапливается неплохой результат. В случае с Поплавским речь идет о… десятках миллионов гривен в год! Официально! Так что пишите песни, господа, и регистрируйте их.