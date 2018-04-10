Станет ли крепость музеем?

В последние годы только ленивый не говорит о том, что уникальная и чудом сохранившаяся у нас земляная крепость не только не используется для привлечения туристов, но и, наоборот, планомерно уничтожается. Но, оказывается, сегодня в Кропивницком уже реализуется программа регенерации крепости. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела по охране культурного наследия управления архитектуры Надежда Лисняк.

По ее словам, 30 марта городская власть объявила тендер на изготовление учетной документации на Крепость Св. Елисаветы. Оказывается, несмотря на то, что крепость – это памятник архитектуры национального значения, на сегодняшний день у нас нет на нее даже мало-мальски внятной документации. С советских времен остались только два печатных листка с описанием крепости, четырех зданий больницы, которые построены до 1800 года, и мемориала.

И сегодня даже специалисты имеют весьма смутное представление о том, как выглядела наша крепость 250 лет назад. Архив крепости, который хранится в институте рукописей научной библиотеки им. Вернадского, до сих пор не изу­чен и даже не описан. Серьезного заключения археологов тоже нет (хотя фрагментарные раскопки на территории крепости проводились в 1996, 2006 годах).

По мнению специалистов, для составления подробного и всестороннего описания крепости понадобится как минимум три месяца. После этого можно будет говорить о комплексной программе регенерации. Термин «регенерация» в данном случае используется как самый широкий, он может предполагать и любые реставрационные работы, и создание национального исторического заповедника, и музеефикацию (накрытие стеклянным колпаком) археологических раскопок. Надежда Анатольевна объяснила, что регенерация таких исторических памятников (а Крепость Св. Елисаветы при всей запущенности сохранилась очень хорошо) обычно не предполагает каких-то современных достроек, имитирующих старину. Но это тоже возможно – например, почему бы не восстановить деревянный частокол на валах крепости?

Сегодня при горсовете уже создана комиссия, в которую вошли историки, архитекторы и экологи (мы уже слышим стоны защитников деревьев, но восстановление крепости в любом случае предполагает вырубку поросли, некоторых деревьев и кустарников). Замечательно, что в комиссию вошли, во-первых, специалисты, а не «активисты», а во-вторых, люди все авторитетные и при этом очень разные: Константин Шляховой, Николай Тупчиенко, Юрий Митрофаненко, Максим Синченко, Ирина Козырь, Александр Черный, Иван Петренко и др.

Безусловно, работа предстоит очень масштабная, она займет не год и не два. Но начать планируют с небольшого кусочка, чтобы мы все могли быстро увидеть результаты. На первом этапе речь идет о регенерации бастиона Андрея Первозванного (слева от входа в крепость). Планируется выровнять и, если понадобится, укрепить валы бастиона, провести археологические раскопки методом шурфов, то есть точечных вертикальных раскопов небольшой глубины и т.п.

Можно предположить, что еще на этапе изучения архивов крепости нас ждет немало сенсаций. Дальше будет еще интересней. Однако рассчитывать на быстрое создание музея под открытым небом и толпы туристов, которые приедут посмотреть на это чудо, тоже не стоит. К сожалению, именно историческая ценность крепости очень осложняет любые работы на ее территории.

Если говорить о популярных музейных комплексах – «Запорожской Сечи» на острове Хортица, похожем деревянном городке в Батурине Черниговской области и т.п., – то там речь идет о реконструкциях, то есть воссоздании (и часто довольно условном) внешнего облика старинных крепостей. Такие реконструкции очень познавательны и интересны, а требования к их содержанию не слишком строгие, потому что реальной исторической ценности все эти красивые деревянные домики не имеют. Совсем другое дело, когда речь идет о настоящей земляной крепости XVIII века. Строить здесь ничего нельзя, сносить тоже, ремонтировать – только с разрешения Министерства культуры. По большому счету, тут без разрешения министерства вообще ни к чему нельзя прикасаться. Куда уж поставить тут «харчевню» или действующую церковь, как на той же Хортице. Да и исторические здания сегодня (как и последние 230 лет) принадлежат городской больнице, а открывать музей рядом с паллиативным или инфекционным отделением тоже вроде бы не комильфо…

В общем, на самом деле все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Но то, что такая работа начата, – уже прекрасно.