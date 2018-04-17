Жовна и Ярынич презентовали литсалон

Школьники областного центра поставят мини-спектакли на основе фрагментов произведений писателя, киносценариста и режиссера Александра Жовны. Сроки – к осени. Проект презентовали журналистам и педагогам на прошлой неделе в Кропивницком.

Одним из авторов идеи выступил народный депутат Константин Ярынич, называющий себя большим поклонником творчества и личным другом писателя и принявший участие в презентации наряду с самим

Жовной и руководителем городского управления образования Ларисой Костенко. По его мнению, реализация проекта в рамках формата литературного салона станет хорошим вкладом в развитие подрастающего поколения.

– Мы часто общаемся и там, в Верховной Раде, и здесь, в семьях, видим, что дети уже прилипли к своим гаджетам, насколько они много «работают» в своих телефонах, компьютерах и не видят ни книг, ни театра, ни кино. Это означает, что в будущем мы не будем получать ту образованную молодежь, к которой стремимся. Мы продумали с коллегами, каким образом можем изменить эту ситуацию, – в частности отметил нардеп.

Для самого Жовны, по его словам, предложение принять участие в детском литературно-театральном конкурсе стало неожиданностью.

– Ранее ко мне обращались многие театры, художественные руководители, чтобы я написал пьесу, – говорит он. – Я всегда отказывался. Театральное или сценическое пространство для меня очень мало, я в нем не помещаюсь. Мне комфортнее или в литературе, или в кинематографе. Там нет предела. Хотя мой кумир, на которого я равняюсь, Антон Чехов, был драматургом. Может, новое поколение моих земляков сможет адаптировать мою прозу к сцене. Очень интересно.

Тем временем на Одесской киностудии заканчивается работа над новым фильмом Жовны, которому уже пророчат большое фестивальное будущее. Сам он пообещал, что первая премьера пройдет у нас. Показы запланированы также в Харькове, Одессе и Киеве.

– Фильм стоит кинофестивалей класса «А» – так говорят сейчас, – констатирует Жовна. – Председатель Госкино Филипп Ильенко сказал, что обязательно будем подавать на лучшие – Каннский, Венецианский и Берлинале. По их правилам, мы не имеем права обнародовать фильм, но мы можем сделать это в Кропивницком. Я думаю, они не узнают… Он (фильм) уже есть, и он достаточно удачный, меня он устраивает. Вот я вижу Татьяну, она счастливая мама, ей повезло. Она родила девочку необычную, с синдромом Дауна, и эта девочка такого натворила в нашем кино, что никто другой бы этого не сделал. Это просто чудо было, что мы ее нашли, и именно в Кропивницком. Мама тоже снялась в нашем кино, тоже очень удачно.

Напомним, писатель, чьи книги издавались в Нью-Йорке и Токио, 30 лет работает у себя на малой родине, в Новомиргороде, педагогом в интернате для особенных детей.

Хотя инициаторы литературно-театрального проекта ожидали увидеть результат уже через месяц-полтора, в ходе интерактивного обсуждения с работниками образования пришли к мнению, что детям стоит дать время хотя бы до осени – май в школе и без того напряженный. Ожидается, что до конца этого учебного года желающие выберут произведения и конкретные фрагменты, которые лягут в основу постановок.

Сам формат для школьников областного центра не нов – литературные салоны, по словам Натальи Романовской, методиста центра методической и социально-психологической службы горуно, вот уже два года проводятся при участии маленьких горожан, их педагогов и родителей.

– Ориентируемся на местных писателей, – уточняет она. – Были литсалоны по Тарковскому, Маланюку, Яновскому. Обычно проводим отборочный этап, потом остаются шесть или семь коллективов, и они принимают участие уже в этом шоу. У нас есть критерии, время – не более 10 минут, соответствие возрастной категории тому, что они показывают. Мы привлекаем и учителей, и родителей, и маленьких детей, «Катерину» ставили – участвовал чей-то сын четырехлетний, учительница на сцене. Все это очень большая работа, большая подготовка, чтобы на выходе было интересно.