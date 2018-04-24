Садоводство – это наука

Свое позднее пришествие в нынешнем году госпожа Весна с лихвой компенсировала солнечной и теплой погодой – идеальной для различных садово-огородных работ. И в пору, когда вовсю цветут абрикосы и вишни, местные садоводы собрались в Кропивницком на тематический форум, организованный в Кировоградской торгово-промышленной палате Центром поддержки бизнеса.

Мы тоже заинтересовались форумом, поскольку такое мероприятие – отличный способ узнать, сколько в нашем регионе садоводов – профессионалов и любителей, с какими проблемами они сталкиваются и как их решают.

Садоводство в Украине, а особенно в центральных и юго-восточных природных зонах, - явление, скажем так, не слишком массовое. Это скорее удел одиночек-энтузиастов. Чтобы заложить плодовый сад, нужно потратить не менее 60-80 тысяч гривен, около 30 тысяч стоит лишь подготовка к закладке (очистка и подготовка территории, установка капельного полива, шпалеры и так далее). Первый же урожай с этого сада предприниматель получит в лучшем случае лет через пять. Несколько оптимистичнее в этом плане выглядят ягодники – с малинника первый урожай можно получить уже на второй-третий год. По понятным причинам самой культивируемой ягодой у нас является клубника.

– Организация этого форума все время была под определенным сомнением – много ли людей придет, насколько эта тема вообще будет интересна, - отметил глава Центра поддержки бизнеса Игорь Филиппов. - Но, судя по тому, сколько людей я увидел здесь, эта отрасль популярна в Кировоградской области, а значит, у нее есть перспективы.

На форуме присутствовали около 30 человек. Одни – садоводы с опытом, другие – представители аграрного бизнеса, только задумывающиеся о создании собственного сада. У этих двух категорий людей были разные вопросы, но объединяло их всех одно: каждый работал сам по себе, по мере сил решая возникающие проблемы. Тематические встречи, подобные этому форуму, для садоводов организовываются редко. Да и мало у нас в регионе профессиональных садоводов, целые направления в Кировоградской области отсутствуют как вид. Например, промышленное виноградарство и хмелярство. По словам начальника департамента сельского хозяйства Кировоградской ОГА Сергея Коренюка, весь виноград, выращенный в области, производится в частных домохозяйствах, и занимаются им любители. На развитие разных отраслей садоводства государство выделило в 2018 году около 300 миллионов гривен. Для сравнения – на поддержку животноводства выделили более 4 миллиардов. Все эти деньги уйдут на компенсацию средств, затраченных на покупку посевного материала, техники, строительство хранилищ и так далее. А вот денег на собственно закладку садов и сопутствующие расходы будущему садоводу-профессионалу взять негде, кроме как из собственного кармана. Но, как вы понимаете, чаще всего их там нет. Поэтому огромное количество людей, души не чающих в своих плодовых деревьях и кустарниках и вполне способных стать успешными профессиональными садоводами, остаются в статусе любителей.

Форум садоводов – еще и превосходный вариант познакомиться с энтузиастами, сумевшими превратить свое хобби в прибыльное дело. И хотя у коммерческого садовода и любителя совершенно разные цели и задачи, профессионалы могут дать немало дельных советов, проверенных на собственном опыте. И нам удалось с таким человеком познакомиться.

Сергей Иванович Супрун (на фото внизу) – садовод с почти 20-летним опытом. Сейчас в его ведении находится сад в околицах села Первозвановка, и в нем выращиваются черешни, яблони красных и зеленых сортов, вишни, груши. Черешневый сад – самый старый, ему, по словам Сергея, уже около 10 лет. Его хозяйство расположено на 12 гектарах. Неподалеку, в той же Первозвановке, находятся «владения» Олега Васильевича Щегельского, которого уже можно назвать местной живой легендой от садоводства. Именно благодаря Олегу Васильевичу Сергей стал коммерческим садоводом, основав ЧП «Эвита».

– Я занимаюсь садоводством с 2000 года. Как-то проезжая Первозвановку по дороге к родителям – они живут здесь, – я увидел заброшенный сад. Подумал: не посадить ли мне свой? Подошел к работникам, находившимся здесь, поговорил. Они мне посоветовали: «Перед тем как делать свой сад, сначала попробуй взять сад в аренду и поработать в нем». Я так и сделал – взял в аренду часть сада у Олега Васильевича. Мы какое-то время поработали с ним вместе, затем открыли предприятия – он свое, а я свое. Первые саженцы для своего сада я покупал в Чернов­цах – это регион с очень давними традициями садоводства, лидер в этой отрасли. Там садоводство – семейное дело, передается по наследству. Сначала саженцы я привозил оттуда, потом стал выращивать сам для себя. Учился и продолжаю учиться на собственных ошибках – в таком сложном деле, как садоводство, они неизбежны.

Профессиональным садоводом Сергей себя не считает, так как соответствующего образования у него нет, а все необходимые знания он получал из специальной литературы, следуя советам более опытных садоводов и, конечно же, на собственном опыте. А личный опыт в садоводстве – наверное, самое ценное знание. И Сергей с удовольствием поделился им с читателями «УЦ» (многие из которых – садоводы-любители).

Цели и методы работы у любителей и коммерческих садоводов разные, но основные проблемы в целом похожи. Первая из них – это погода. Аномальные заморозки в период цветения деревьев уже перестали удивлять, а дожди, идущие не в свой сезон, даже стали слегка привычными. Вторая – нашествия вредителей, заметно участившиеся на фоне все той же аномальной погоды. Третья проблема естественным образом вытекает из второй: как бороться с нашествиями разнообразных гусениц и вредных насекомых, а точнее – как выбрать из огромного множества средств защиты растений действительно эффективное и минимально вредное для здоровья. Четвертая проблема – хранение собранного урожая: большинство садоводов знает, что погреб для этих целей не подходит. Пятая: как не опростоволоситься при покупке саженцев? Слишком уж часто бывает, что саженец распрекрасного сорта, посаженный в землю пару лет назад, вдруг оказывается совсем не тем (как в анекдоте про человека с белым медведем на птичьем рынке, ищущего того, кто в прошлом году продал ему хомячка). Как со всеми этими трудностями справляется профессиональный садовод и что он может посоветовать любителю? Пройдемся по каждой из озвученных выше проблем.

Заморозки. У садовода-любителя, как оказалось, больше возможностей уберечь свои деревца и кустарники от этой напасти, чем у профессионала. Все дело в площади сада, которую нужно защитить, - с маленьким садом управиться чисто физически легче. Наиболее эффективный и недорогой способ – укрыть растения обычным агроволокном. Оно пропускает ультрафиолет и защищает от резких перепадов температуры. Услышали в прогнозе погоды, что надвигается заморозок, - вечером накройте цветущие деревья и кустарники (заморозки – в основном ночное явление). Причем не всегда даже нужно укрывать деревца целиком, достаточно обернуть нижнюю часть кроны примерно на высоту человеческого роста – все потому, что при заморозке холодный воздух, как правило, стелется по земле.

Дожди. Если у вас нет собственной скважины, откуда можно беспрепятственно качать воду для полива деревьев, придется тщательнее подходить к выбору сортов. Каждый сорт имеет свои преимущества и недостатки, за каждым нужно ухаживать по-своему. По словам Сергея Супруна, нередко распрекрасный сорт не дает ожидаемого результата именно из-за того, что садовод не ознакомился с его особенностями и неправильно ухаживал за деревом. В общем, если вы знаете, что в вашем районе ежегодно имеется недостаток дождей, выбирайте менее требовательные к влаге сорта.

Интересный способ борьбы с засушливыми периодами подсказал не садовод, а владелец предприятия «Максимарин» производящего технику для садоводства, средства защиты растений, стимуляторы их роста, абсорбенты, Игорь Ярощук. Одно из последних достижений науки для нужд садоводства – специальные таблетки или капсулы, вбирающие влагу во время дождей и отдающие ее корневой системе дерева в сухое время. Капсулы закладываются в яму при посадке саженца. По словам Ярощука, это совсем небольшое денежное вложение – на одно дерево около 16 грн. Время эффективного действия таких капсул – до 10 лет.

Саженцы и другой посевной материал. Сергей давно решил этот вопрос – он сам выращивает саженцы для своего сада. Но у типичного кировоградского садовода-любителя такой возможности нет. Выход – искать проверенные питомники. Возможно, для этого вам даже придется выйти за пределы нашей области (потому как в Украине критически мало предприятий, занимающихся селекцией и выращиванием саженцев). Для опытных садоводов есть еще один вариант – это прививка материала от проверенного сортового дерева на выносливый подвой.

Вредители и борьба с ними. Рекомендация опытного садовода была проста: отдать этот вопрос на откуп квалифицированным специалистам. На украинском рынке, особенно на базарах и ярмарках, продается огромное количество подделок под узнаваемые марки средств защиты растений. Если обработать дерево таким средством, последствия могут быть непредсказуемыми – от смерти дерева до проблем со здоровьем у самого садовода. Поэтому пестициды, гербициды и прочие «-иды» нужно приобретать только у проверенных дилеров, имеющих сертификаты качества. Также нужно понимать, что борьба с вредителями требует специальных знаний об особенностях и жизненном цикле каждого из них. А садовод-любитель не всегда даже способен определить, что именно вредит его любимому дереву – грибок или некий вид клеща. Естественно, методы борьбы с тем и другим кардинально различаются.

– Таких нюансов огромное множество, - отмечает Сергей Супрун. - О чем-то можно прочесть в специальной литературе или в Интернете, но есть вещи, которые могут делать только люди со специальным образованием и опытом. Садоводство – это наука. Цель садовода-любителя – вырастить по возможности экологически чистую продукцию для себя. Экономить в этом вопросе нельзя.

Хранение. К сожалению, в домашних условиях сохранить фрукты и ягоды в свежем виде до весны практически невозможно. Хранение урожая – серьезная проблема для садоводов, поскольку в Украине слишком мало современных хранилищ с контролем температуры и влажности. Чтобы обеспечить все необходимые параметры дома, нужны немалые денежные вложения, которых любитель, скорее всего, сделать не сможет (да и не всем коммерческим садоводам такое хранилище по карману, чего уж греха таить). Выход – заморозка. В сравнении со свежими фруктами, замороженные теряют часть витаминов и вкусовых свойств, но если сравнивать с другими методами обработки, то этот – самый щадящий. В замороженных фруктах и ягодах сохраняется больше витаминов, чем в сушеных и консервированных, а тем более переработанных в варенье. А еще на заморозку нужно намного меньше усилий. Главное – иметь достаточно просторную морозильную камеру.

Нам некоторые из советов показались чересчур очевидными, но, положа руку на сердце, признаем: даже зная эти правила (особенно по части покупки сомнительных саженцев и средств борьбы с вредителями), практически каждый садовод-любитель хотя бы один раз их нарушал. В общем, напомнить об этом не будет лишним. Но залогом успеха вашего домашнего сада является только постоянное пополнение знаний о нем и применение их на практике. Садоводство – это наука…