Лагеря бывают разные…

Многие из нас, людей постарше, прекрасно помнят пионерские лагеря своего детства. С их дружинами и большим костром, купанием в «лягушатнике» и тихим часом после обеда, с ночным намазыванием «врагов» зубной пастой и Днем Нептуна. В общем, все, кто смотрел фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Каникулы Петрова и Васечкина», те в курсе. Насколько же отличаются сегодняшние лагеря от тех советских. Небо и земля!

На праздники автору довелось пробыть день в лагере «Чернолесская Сечь-2018», который был организован, понятно, в Черном лесу, в урочище Бочки. Общего с теми лагерями у сегодняшних – лишь отсутствие мобильной связи. Просто в Черном лесу она не работает.

Сегодня много типов лагерей. На базе немногих выживших случаются вполне знакомые оздоровительные схемы – зарядка, купание, игры, хорошее питание, хвойный аромат. Галстуков пионерских нет, песен типа «Взвейтесь кострами, синие ночи» нет, аккордеон на зарядке заменила аппаратура, молочный кисель ушел в прошлое – кислородные коктейли и соки-фреш с ним покончили. Пионерские развлечения сменили аналоги телепередач – «Любовь с первого взгляда», «Майдан`S», «Караоке на поляне» и т.д. (Так, к примеру, в популярном лагере «Бригантина» под Новоархангельском.)

Но гораздо популярнее сейчас лагеря с каким-то уклоном. Например, языковые. Лагерь «Чайка» в Гайвороне именно такой – волонтеры из США и других стран учат детей английскому языку.

Есть лагеря тематические – например, всю смену дети… снимают настоящее кино. Но у нас в области такого нет, это ближе к Киеву с его платежеспособными родителями.

Однако популярнее всех сейчас лагеря не санаторного типа с их комфортом, а такие, где ребята живут в палатках под открытым небом. Чем же привлекает подростков такой досуг?

Каждому, кто смотрел фильмы «Добро пожаловать…» и «Каникулы…», объяснять особо не надо. Мы ведь еще и читали запоем Фенимора Купера и Майн Рида, с их романтикой освоения прерий, охоты в густых чащах и борьбы за свободу индейцев. Тысячи других писателей описывали, как зачарованные этой романтикой дети сбегали из дома – от «Приключений Тома Сойера» до «Наши тайны» украинского советского классика Юрия Смолича. А сегодня даже сбегать в чащу не надо! Можно просто отправиться в лагерь.

В «Чернолесской Сечи-2018» приняли участие 80 ребят и девчат из Житомирской, Львовской, Киевской областей, Маловисковского района и города Кропивницкий.

Нам, гостям, было даже немного завидно видеть, чем занимаются подростки в лагере. Как же нам не хватало этого в нашем детстве!

Смотрите сами. С первого дня тебя приучают работать в команде – собирать дрова, носить воду из маленькой чистейшей речки, чистить картошку, готовить на костре. Вечером ждут «гутирки» – беседы на разные темы, пение под гитару патриотических украинских и просто любимых песен.

Потом к вам приезжают настоящие спасатели из госслужбы по чрезвычайным ситуациям и рассказывают, как правильно вести себя в лесу и как оказывать другу первую помощь при любой ситуации, которая может случиться в глуши, – от ожога до клеща, перелома и т.д. А еще как переправляться через реки и другие естественные преграды.

А после в гостях у вас самые реальные спецназовцы из 3-го полка. Они учат маскироваться, ориентироваться на местности, незаметно передвигаться в лесу, даже некоторым приемам рукопашного боя.

На следующий день психолог из центра реабилитации «Коловорот» Андрей Фоменко рассказывает, как преодолевать стрессовые ситуации, ведь выживание в лесу – это стресс, еще какой! А на рассвете вас ждет утренняя медитация…

Приезжает в гости бывший народный депутат и в прошлом один из руководителей области Анатолий Ревенко и доступно объясняет, что сейчас происходит в стране. Лидер ОО «Социальная справедливость» Алла Шлапак проводит лекцию о мотивации к будущим успехам.

И как финал всего – «Теренова гра», ну это чем-то напоминает известную нам «Зарницу».

Это малая толика того, что происходит в таких лагерях. Стоит лишь упомянуть, что утро начинается с поднятия флага и исполнения гимна Украины, говорить разрешено только на украинском. В общем, патриотическое тут воспитание. И ни дождь, ни ветер этим ребятам не страшны.

Отправите ли вы своего ребенка на такое на несколько дней? Автор отправлял в прошлом году. Ребенок (вполне русскоязычный) до сих пор в восторге и очень жалеет, что в этом году не смог попасть (это был лагерь для детей постарше). С детей за участие практически не берется денег, только до Знаменки надо добираться своим ходом. Все другие расходы на себя взяла общественная организация «Социальная справедливость».

Эта «Чернолесская Сечь» стала уже пятой по счету. Раньше деньги на лагерь в основном выделяло Управление образования Кировоградской облгосадминистрации, в этом году оно также оказало существенную поддержку.

А что сами дети-участники? Стесняются говорить! Но глаза сияют. И ясно одно – растут настоящие патриоты Украины.