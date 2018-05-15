Когда деревья будут большими

Мы внимательно наблюдаем за тем, как развиваются события вокруг обустройства дома для людей преклонного возраста «Затишна оселя», что в Аджамке. Хозяйка дома Валерия Кривошапка регулярно информирует общественность о продвижении ремонтных работ, замене окон и дверей, установке отопления, закупке мебели. Теперь на территории «Оселі» сажали деревья.

Инициатором и активным участником посадочных работ стала Мирослава Курцева, директор мастерской ландшафтного дизайна «Пан Тюльпан», профессионал, известный своим открытым сердцем и готовностью помочь. С ее помощью и под ее непосредственным руководством на территории был обновлен сад – посадили 15 молодых яблонек.

Символичным стало то, что помогали сажать деревья воспитанники аджамского детского сада. Они будут расти вместе с яблоньками и обнадеживать старшие поколения. Приехали на посадку сада и будущие жительницы «Затишної оселі», которые с нетерпением ждут открытия своего будущего уютного дома, где они будут окружены вниманием и заботой.

Мирослава Курцева обещает (и сделает это!) разбить перед домом клумбы и посадить цветы. Люди надеются, что к концу лета «Оселя» откроется и впустит жильцов. На это надеется и Валерия Кривошапка, но без помощи неравнодушных ей не обойтись. Еще предстоит много сделать: купить бойлеры, электроплиту, стиральные машины, краску и обои. Нужны рабочие руки, поэтому помощь волонтеров приветствуется. Для тех, кто хочет и может помочь, напоминаем реквизиты фонда:

Счёт: № 26004052911076

БФ ПРИТУЛОК ЗАТИШНА ОСЕЛЯ БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄДРПОУ/ДРФО 39438840 «ПАТ КБ ПРИВАТБАНК». Код банка 323583.

Назначение платежа: благотворительная помощь.