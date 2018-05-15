Субсидии: началось закручивание гаек?

Накануне майских праздников, 27 апреля, Кабмин принял постановление о новых правилах начисления субсидий, и с 1 мая они вступили в силу. Теперь многие из нас могут лишиться скидок на оплату коммунальных услуг.

Нужно сказать, что Кабмин несколько лет честно предупреждал население о том, что рано или поздно будут введены некие инструменты для отсева любителей пожить за государственный счет. Наконец перечень положений, по которым можно отсеивать «неблагонадежных» получателей субсидий, был приведен к единому знаменателю и утвержден в постановлении №329. Итак, над кем же нависла угроза остаться без господдержки?

Размер имеет значение

Субсидию не начислят владельцам квартир площадью более 120 квадратных метров и домов площадью более 200 квадратных метров. Также без субсидий останутся собственники автомобилей, произведенных менее чем 5 лет назад. Данные о недвижимости и наличии транспортных средств довольно легко проверить, так что эти нормы были для нас ожидаемыми. Исключения есть – на квартиру или дом с большой площадью начислят субсидию, если там расположился, например, детский дом семейного типа или живет многодетная семья. Владелец нового авто также может претендовать на субсидию в случае, если машина была ему подарена или получена через органы социальной защиты.

Также субсидию не назначат, если за полгода до обращения человек совершил покупку на сумму 50 тысяч гривен и более. Эта норма – не новость, и из нее также есть исключения: если средства потрачены на медицинские, образовательные или жилищно-коммунальные нужды, субсидия сохраняется.

Субсидии также могут быть не начислены в случае, если была совершена поездка за границу (неважно – туристическая или рабочая) или были оплачены иные услуги (кроме перечисленных исключений) на указанную выше сумму.

Препятствием к получению субсидии становится наличие в собственности других объектов недвижимости и земельных участков – даже если они были подарены или перешли по наследству. Теперь людям, делающим бизнес на сдаче квартир в аренду, очень непросто будет оформить на них субсидию.

Всем выйти из сумрака!

Прочитав ряд положений постановления №329, касающихся совершеннолетних членов семей, не занятых работой или учебой, становится предельно понятно – эксперты Кабмина целились в людей, скрывающих свои реальные доходы. Можно рассматривать постановление как веху в борьбе с теневой экономикой, но нужно признаться – вместе с «теневиками» под раздачу могут попасть совершенно невинные обездоленные. Впрочем, судите сами.

Если в семье есть совершеннолетние трудоспособные граждане, не получающие никаких доходов или их доход составляет менее минимальной зарплаты, то эта семья, скорее всего, останется без субсидии. Это положение предусматривает целую серию исключений. Итак, совершеннолетний и трудоспособный, но неработающий член семьи не станет препятствием к получению субсидии в следующих случаях:

– он получает образование и учится на дневной форме;

– ранее получал какую-либо соцпомощь от государства;

– состоит на учете в службе занятости и проходит переобучение на ее базе;

– зарегистрирован как физлицо-предприниматель и честно платит ежемесячный социальный взнос, согласно своей группе;

– работает по официальному трудовому договору, срок действия которого составляет более полугода;

– семья признана как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных длительной болезнью кого-либо из ее членов (подтвержденной справками).

Решения по этим случаям, за исключением первых трех, принимается специальной комиссией.

В постановлении отдельным абзацем указывается, что в случае, если трудоспособный и совершеннолетний член семьи, не получающий доходов, выезжал за границу на 60 или более суток, субсидия также не назначается. Вот так незамысловато государство поступило с «заробитчанами».

У семей, члены которых страдают от наркомании или алкоголизма, есть неплохой мотив устроить нерадивого на лечение в наркологический диспансер. Ну а тем, у кого на иждивении находится великовозрастная детина, не желающая устроиться на работу, остается лишь посочувствовать. И вот почему.

Виртуальный доход

Механизм начисления субсидий также претерпел изменения. Чтобы рассчитать, нужна данной семье субсидия или нет, берутся во внимание следующие статьи ее доходов:

– зарплата (после уплаты налогов);

– пенсия;

– стипендия;

– соцвыплаты;

– помощь по безработице;

– прочие доходы.

В последний пункт включены все иные доходы, получаемые членами семьи, за некоторыми исключениями. К таким исключениям относятся: часть одноразовой выплаты при рождении или усыновлении ребенка, одноразовая выплата, присуждаемая матерям-героиням, социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, помощь на детей, над которыми установлена опека, помощь вынужденным переселенцам, помощь от благотворительных организаций, помощь на похороны. Не учитываются также алименты, полученные на детей, доходы от депозитов, компенсация ущерба, нанесенного здоровью в ходе трудовой деятельности. Все прочие варианты (доходы от сдачи жилья в аренду, предпринимательской деятельности и пр.) должны указываться в декларации, заполняемой при подаче заявления на субсидию, и влияют на вероятность ее начисления и конечный размер.

Появилось понятие «виртуальный доход». Это предполагаемый теневой доход, получаемый трудоспособными безработными членами семьи, и он приравнен к трем прожиточным минимумам (более 5 тыс. грн). Их будут брать в расчет при начислении субсидии – и, скорее всего, откажут в ней.

В целом же в Минсоцполитики предполагают, что субсидий лишатся около 20% ее получателей – это каждая пятая семья.

Наказание будет суровым

Как и ранее, получатели субсидий могут их лишиться, наделав долгов по коммунальным услугам, – если долг перевалил за два месяца и составил более 20 необлагаемых минимумов. Но, как только он будет уплачен или реструктуризирован, субсидию можно восстановить.

Если вы получаете субсидию, нужно внимательно относиться ко всем изменениям в семье и в случае чего немедленно оповещать территориальное управление соцзащиты. Если один из членов семьи выехал жить в другое место, сменил статус (например, открыл ФЛП), получил наследство, лечился (потратив 50 тысяч и более) и т.д. – сообщить обо всех этих нюансах необходимо в течение тридцати дней. Если эти изменения будут обнаружены постфактум, вам грозит не только лишение субсидии, но и перспектива вернуть государству все средства, которые оно на вас выделило. Если в декларации были указаны заведомо неправдивые данные – возвращать деньги придется в обязательном порядке.

В связи с изменениями в правилах начисления субсидий, возникла необходимость обновить информацию относительно некоторых категорий населения. Это значит, что представителям данных категорий нужно в ближайшее время явиться в управление социальной защиты и заново заполнить декларацию, указав доходы семьи. К таковым относятся:

– переселенцы;

– лица, члены семей которых не зарегистрированы, но фактически проживают в домовладении;

– лица, арендующие жилье;

– лица, зарегистрированные, но не проживающие в домовладении.

Если не переоформить декларацию в течение месяца (начиная с 1 мая), субсидия на следующий сезон не будет начислена.

Снова режут нормы

Постановление №329 содержит еще один неприятный сюрприз – нормы потребления энергоносителей жилых площадей снова были пересмотрены. Естественно, в сторону уменьшения. Теперь норма потребления газа на отопление составляет 4,5 кубометра на 1 квадратный метр площади жилья в месяц (ранее была 5 кубометров), электричества – 30 киловатт/час на 1 квадратный метр в месяц (был 51 киловатт). Кроме этого, в постановлении представлены специальные коэффициенты. Как объяснила нам начальник отдела мониторинга льгот и соцвыплат Кировоградского областного департамента социальной защиты Елена Хандусенко, эти коэффициенты являются чем-то вроде поправок на особенности обогрева квартир и частных домов. Известно ведь, что для отопления определенной площади частного дома в целом нужно использовать больше энергоносителя, чем для отопления квартиры такой же площади. Эту особенность и выразили в коэффициенте. Для каждой области были приняты свои коэффициенты сообразно особенностям климата. Для Кировоградской области значения коэффициентов следующие:

– для электрического и газового индивидуального отопления зданий в один или два этажа – 1,046, для зданий в три этажа и выше – 0,763;

– для централизованного отопления 1-4-этажных зданий – 0,61, для 5 и более этажей – 0,411.

Напомним, что на жилплощадь также действуют нормы: 13,65 квадратных метра на каждого члена семьи плюс 35,22 квадратных метра на семью. Если площадь вашего жилья превышает эту норму, за «лишние» квадратные метры придется платить в полном объеме. Исключение – квартиры, находящиеся в домах под управлением ОСМД: для расчета скидки на квартплату в объединении совладельцев приняты нормы как для льготников – 21 квадратный метр на человека плюс 10,5 на семью.

Зачем все это

Если помните, в 2018 году Минсоцполитики взялось за монетизацию субсидий и льгот. С 1 июня вступают в силу новые правила компенсации льготы на проезд, а с 1 января уже были изменены механизмы расчетов государства с поставщиками коммунальных услуг по субсидиям. Следующий этап – монетизация льгот и субсидий для населения. А на это нужны живые деньги. Много денег. Для примера: в нынешнем году на расчеты по субсидиям из госбюджета нужно выделить 70 миллиардов гривен. Если переводить все это в живые деньги, то получится очень несправедливое распределение, да и найдется ли такая сумма у страны? При этом помним, что все эти деньги – средства налогоплательщиков. Вы согласны оплачивать коммуналку за соседа с нелегальным доходом? В общем, задача постановления №329 – отсечь по максимуму всех «теневиков», оставив возможность получать субсидию только самым бедным и нуждающимся гражданам. Причем монетизация в виде живых денег должна стартовать уже к новому отопительному сезону. Начать планируется с квартплаты для ОСМД. Предполагается, что на каждого владельца квартиры в доме будет открыт счет, на него будут зачисляться деньги. Тратить их можно будет только на оплату коммунальных услуг. Если по окончании отопительного сезона на счету образуется остаток в результате экономии, человек сможет снять эти средства или оставить их на следующий сезон. Так это выглядит в идеале. Посмотрим, какие коррективы в эти стройные планы внесет жизнь…