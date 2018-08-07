Без права голоса, или Почти социальная драма

Вчера у меня пропал голос. Для общественности – плюс, для меня – минус. Напуганная статьями доктора Комаровского и почти по Чуковскому про «скарлатину, холерину, дифтерит, аппендицит, малярию и бронхит», тащу с утра свое бренное тело в районную поликлинику на Попова. К девяти утра тащу. Время указано не зря. Задача поставлена – попасть к ЛОРу.

Стою в очереди в регистратуру 20 мин. Шепчу в окошко свои ФИО. Прошептала три раза на самой громкой ноте. Девушка находит карточку моей дочери и тычет мне в окошко. Нет, я, конечно, польщена, что выгляжу в окошке на год рождения 1996-й, но дайте мне мою карточку! Поиски затянулись. Очередь за мной вздыхает и ропщет попеременно женскими и мужскими голосами. Прошло минут 10.

– Наверное ваша карточка у врача, с которым вы заключили договор! – радостно от пришедшей в ее светлую головку мысли сообщает мне девушка.

Тащусь к врачу. Очередь из пяти страждущих сидит и всем своим видом даёт понять, что типа «спросить за карточку» – не проходит. Через час – о, боги – я попала к врачу! Врач пересмотрела все на столе, в столе, на подоконнике, но, увы, моей карточки нет.

– Идите, - говорит – в 111-й кабинет. СпрОсите там.

Иду. Две дамы бальзаковского возраста, прислушавшись к моему шепоту, в один голос заявили: «Нееее, это не к нам. Идите опять в регистратуру, пусть вам выпишут листочек».

Ползу в регистратуру. Небольшая очередь минут на 15. Девушка-регистратор мне уже улыбается. Выписала листочек и говорит:»А теперь в доврачебный кабинет мерить температуру и давление. И только потом к врачу».

Захожу в доврачебный кабинет. Сидят четыре дамы. Две в белых халатах и две в штатском. Сидят и с интересом смотрят ролик в телефоне. Я жестами показываю, что мне бы термометр. Одна в белом поднялась и, с раздражением ткнув градусник, указала мне на место, в аккурат на самом сквозняке.

Проходит 5 минут… 10… 15. Пока не досмотрели – мной не интересовались. А я-то беспомощная. Голоса нет, даже возмутиться не могу.

Опять иду к своему участковому врачу. На мое счастье, очередь из двух молодых людей.

Мой врач – высококлассный специалист и просто замечательная женщина. Но система построена так, что ты туда идёшь не для профилактики, а уже в самом крайнем случае, чтобы не проходить эти круги ада. И, оказывается, мне нужно попасть к своему врачу только для того, чтобы она дала направление к ЛОРу…

Ну вы поняли. Круг замкнулся. Всё начинается с начала.

Из поликлиники я выползла почти через четыре часа. Бреду, пошатываясь, спотыкаясь, и думаю: «Ну ладно, у меня проблема небольшая – голос пропал, а если у кого посерьёзнее?» Даже представить страшно…

Галина Резникова, г. Кропивницкий.