Нестоличная Независимость

Уже в 27-й раз мы отмечаем День независимости нашей страны. Но лишь в последние годы, увы, возможно, в связи с событиями в Крыму и на Донбассе, мы начали отмечать 24 августа более прочувствованно, что ли. Этот День сразу оказался намного важнее, чем для многих был раньше, понимать и осознавать его суть стало намного больше народу.

Помните, как отмечали День независимости еще лет десять назад? С утра в Киеве лидеры страны, а в регионах местные начальники возлагали цветы к памятникам Шевченко (за редкими исключениями в Западной Украине, где могли возлагать и к памятникам Ивану Франко и Степану Бандере). «Вожди» произносили стандартные деревянные речи про «неньку» и «ми здобули». В принципе, на этом все и заканчивалось. Где-то, конечно, проходили ярмарки, библиотеки проводили какие-то малозаметные акции, накануне кого-то награждали званием заслуженного. Еще в столице в этот день обычно какой-то концерт проходит, а по телевизору показывают «Тени забытых предков», «Захара Беркута» и «Олексу Довбуша». И все. Ну а что вы хотели, если все президенты Украины, кроме Порошенко, вышли из КПСС? Для них, а в особенности для их окружения День независимости – что-то вроде советского 7 ноября, Дня Великой Октябрьской социалистической революции, только с другими флагами, другими речами и в шароварах.

Сегодня кардинально все по-другому. День независимости стал настоящим праздником. И главный показатель этого – то, что отмечают его широко и красиво не только в столице и городах, но и в глубинке, в селах, где еще 10 лет назад на вопрос: «Когда Украина отмечает День независимости?» половина не могла ответить…

Отмечать независимость в нашей области начали в субботу, 18 числа, в легендарном селе Цибулево Знаменского района. Село это намного старше Елисаветграда – Кропивницкого, и, по мнению некоторых, именно отсюда родом тот самый казак Мамай, сидящий со скрещенными ногами с кобзой и люлькой в зубах на множественных картинах, которые когда-то были чуть ли не в каждой хате.

Владимир Вознюк, местный житель, на своем голом энтузиазме сначала построил «Гайдамацьку січ» – как настоящую, окруженную частоколом, со сторожевой вышкой, а внутри – музей под открытым небом, вольные просторы, памятники, в общем, простите за упрощение, такую себе Хортицу среди центральноукраинских степей и лесов создал. А потом пришла идея сделать фестиваль, «Чута-фест», получивший название от Чутянского леса, расположенного неподалеку. Фестиваль моментально стал популярным. Теперь он проходит при поддержке областной администрации, и в Цибулево приезжают музыканты не только из Кропивницкого, но и из Киева и Львова, народные депутаты, ну и просто сотни гостей со всей Кировоградщины и из соседних областей. В этот раз из областного центра даже автобусы бесплатно возили желающих побывать на «Чуте». Весь день там звучали украинская музыка и песни, танцевали, гуляли, пили вишневку и хреновуху за Украину. А вареники какие там готовят! Очень много было для детворы конкурсов и просто развлечений. А еще мастер-классы, вечерняя ватра… Уезжать не хотелось, даже родилась шутка по мотивам советского шлягера – «На недельку, до второго, я уеду в Цибулево…».

Эстафету от Цибулево принимает село Скопиевка Добровеличковского района. Там пройдет фестиваль «Мы – украинцы». И петь там будет не кто-нибудь, а первый украинский победитель «Евровидения» Руслана! Думаю, ее и на Майдане приглашали спеть, но она выбрала добровеличковские степи.

А в Кропивницком тоже будет хорошо. Отметим по полной – от молебнов до концертов. Как и в других городах, поселках и селах. Конечно, цветы будут возложены, и речи произнесены. Верится, что от души, а не по должностной обязанности. Наконец пришло то время, когда День независимости стал настоящим праздником, Днем рождения страны.