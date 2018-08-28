Николай Цуканов: «Вот бы какая-то партия пригласила меня руководить штабом»

Галерея «Елисаветград» начинает новый сезон. Нет, она не была закрыта летом, туда можно было зайти на экскурсию, посмотреть постоянно действующие выставки, полюбоваться полотнами. Но Николай Цуканов использовал летнее время для того, чтобы осенью в очередной раз взорвать наше представление о культуре в нестоличном городе.

О своих летних впечатлениях и планах на ближайшее время Николай Николаевич рассказал в интервью «УЦ».

– Мы с семьей стараемся использовать каждое лето для того, чтобы побывать в других городах, познакомиться с неординарными людьми, увидеть что-то новое и интересное, чтобы потом применить это у нас.

Этим летом впервые мы побывали в городе Прилуки. Один из старейших городов Украины, он нас очень удивил. Там, представьте, нет такого количества киосков, как у нас. Огромные участки отданы под… площади, там гуляют люди. Я даже удивился, что эти площадки не очень рационально использованы. Их бы оживить скульптурными композициями, диорамами.

Глядя на другие города, я пришел к выводу, что наш перенасыщен «грустными» объектами. Наши улицы – это часть мемориала, кладбища. Куда ни ступи – памятник жертвам. Так нельзя, ведь мы себя загоняем в какие-то рамки. Коль есть у нас Валы, давайте там сделаем место скорби и памяти…

В Прилуках мы увидели памятник жизнерадостному человеку. Спросили, кто он, и у слышали, что это хранитель фондов местного музея. Или, к примеру, памятник артисту Яковченко, сидящему на лавочке. Они заставляют людей призадуматься и по-другому посмотреть на мир.

Прекрасный краеведческий музей в Прилуках. Кстати, его специально для нас открыли в полвосьмого вечера, узнав, что мы из Кропивницкого. И нас потрясла история Прилук и прилегающей территории. Мы были в Густынском женском монастыре. А еще я не знал, что в Украине сохранилась огромная парковая зона с дворцом – Качановка, национальный историко-культурный заповедник. Богатейшая история, в свое время культурный центр, где были Глинка, Репин, Шевченко.

Наряду с тем, что я восхищался, высказал и критические замечания. Я сказал, что могу написать письмо министру, если это поможет. Дело в том, что во дворе и все вокруг – красиво, а внутри дворца все мертво. На стенах – постеры, ни одной подлинной картины. В украинских музейных фондах – сотни тысяч картин. Можно бросить клич и восстановить какой-то период жизни Качановки, украсив стены дворца оригинальными полотнами. Мебель завезти, фарфор – каждый найдет что подарить.

Вот так в поездках, в процессе общения возникают идеи, которые мы затем воплощаем в нашей галерее. Сейчас мы готовим туристическую карту города. Эту идею я подсмотрел в другой стране. Сложенная карта будет размером со спичечный коробок, а разложенная – довольно большая. Мы сейчас над ней работаем и в скором времени презентуем.

Кроме этого, я готовлю книгу о привлекательности нашего города, но не экономической, а культурной. Когда приступил к работе, увидел, что у нас, к сожалению, всего восемь объектов, которые могут привлечь туристов. Это очень мало. Кафе и кальянные растут как грибы, а показать нечего. В то же время любое кафе можно сделать маленьким музеем. Вот в Киеве я видел музей одной улицы. Почему бы нам не сделать музей Дворцовой? Или во Львове мы были в музее магнитиков. Помещение три на три метра, и собраны сувенирные магниты со всего мира…

Такие вещи можно делать на каждом углу, и это будет привлекательность города, и, что немаловажно, для этого не нужны большие финансовые вложения. Есть у нас кафе «Прага». И что там пражского? Ну, может быть, пиво завезли. А сделайте хотя бы уголок Праги. Мы перенимаем идеи, но не додумываем их до конца, не делаем это эксклюзивным.

Что со своей стороны обещает наша галерея? В ближайшую субботу мы презентуем мою книгу «Галерея “Елисаветград”. Наш путь для других». В Украине нет подобной книги, и это, скорее, учебное пособие. Я ее быстро написал, она подсказывает, советует, как правильно выбрать картину, в каком случае надо ее покупать, нужно ли коллекционировать. Я написал искренне, от души о том, что на самом деле есть живопись и культура, подсказал, как понимать художников. И в книге порядка двухсот фотографий с наших выставок, которые ранее не публиковались.

Ко всему добавлю, что мы «ввязались» в театральный фестиваль. Я убедил организаторов, что это необходимо, потому что артисты выступили и разъехались, а надо бы что-то оставить городу. И это будут картины художников. Мы приглашаем на пленэр 20 художников из других городов. Также будут работать 10 местных живописцев, 30 учащихся художественной школы и 30 студентов. Приглашенные художники будут писать город по заказу (если можно так выразиться) нашего худмузея. С Министерством культуры были проведены переговоры о том, что 20 картин останутся в Кропивницком.

Другие города приглашают к себе художников, чтобы они, поработав там, возвращались с кучей положительных эмоций и кучей картин. Каждый пишет минимум семь работ. Умножим на 20, это 140 картин с изображением нашего города, которые люди увезут и будут с ними участвовать в выставках. Это лучшая популяризация. И очень хочется, чтобы такой пленэр был ежегодным и стал традиционным.

Я мечтаю о том, чтобы какая-то политическая партия пригласила меня руководить штабом. Я бы поставил условия: в программу партии внести все идеи, которые у меня есть в плане культуры, туризма, детей, привлекательности нашего края. Мы очень много тратим денег впустую, на разовые мероприятия. У нас много сиюминутных проектов, которые реализуются ради пиара. Пиар придет потом, после непрерывной работы, но давайте работать ради будущего.