«Умер от поноса, преждевременного рождения, родимца, обжога…»

Работая в архиве со старыми метрическими книгами за 1913 год, я понял, что смогу предоставить интересную информацию не только читателям своей газеты, но и поклонникам «УЦ». Вообще метрические книги – не что иное, как реестры записей гражданского состояния в период с 1722 по 1918 гг. Одна метрическая книга рассчитывалась на год и состояла из трех частей – «О родившихся», «О бракосочетавшихся», «Об умерших» (отсюда второе, но менее распространенное ее наименование – троечастная книга).

Оригинальный раздел третьей части метрической книги «Об умерших» содержал номер, дату смерти и дату погребения, сведения о месте жительства умершего, его сословном и владельческом положении, имени, фамилии, отчестве, возрасте и причине смерти, месте захоронения. Также здесь указывалось, кто из священно- и церковнослужителей совершал погребение, и священник, исповедавший и приобщивший умершего накануне смерти.

Читая третью часть метрической книги за 1913 год, я обратил внимание на то, что некоторые названия причин смерти мне неизвестны. Пришлось обратиться к своему архиву, и вот что у меня сложилось.

Перечислим причины смерти, вносимые в метрические книги столетней давности.

Старость – понятно (в наше время пишут «закупорка сосудов головного мозга»). А еще вместо «от старости» мне встречалось «природно» или «естественной смертью».

Понос – дизентерия, возможно, и другие болезни с подобными симптомами.

Удар – инсульт.

Удушье – (многие болезни, но больше склоняюсь к тому, что это инфаркт или астма).

Скарлатина – понятно.

Жаба (грудная жаба) – стенокардия и ее следствие – инфаркт.

Горячка – симптом многих заболеваний, в т.ч. гриппа, тифа и других.

Больное горло – дифтерия, скарлатина, коклюш, рак горла.

Природная слабость – наличие врожденного порока сердца, какого-нибудь хронического заболевания.

Чахотка – понятно.

Слабость – разные болезни.

Простуда – многие болезни с высокой температурой, кашлем и воспаленным горлом.

Головная – симптом, сопутствующий многим болезням, например, повышенное давление и как следствие – инсульт.

Ревматизм – понятно.

Водяная – многие болезни, связанные с отеками (печень, почки, сердце и другие).

Преждевременное рождение – понятно.

Животная – болезнь, передающаяся от животных, например, бешенство, сап и другие.

Обжог (ожог) – понятно.

Оспа – понятно. Оспа приходила в украинские села в летние месяцы, самым пиком смертей был август, а к ноябрю эпидемия стихала. Умирали в основном детки до пяти лет.

Недуг – хроническая или инфекционная болезнь.

Тиф – ясно. Еще писали «гнилая черная горячка».

Воспаление желудка – все что угодно, связанное с брюшной полостью, например, язва желудка, аппендицит, холецистит.

Коклюш – понятно.

Родимец и падучая – эпилепсия, а также внезапная смерть новорожденного.

Сухота – истощение, чаще всего туберкулез.

И еще несколько причин смерти не от болезней, занесенных в метрическую книгу: «утопление, найден утопшим», «задавлен собственной лошадью», «найдены мертвыми после случившегося пожара», «от ушиба», «задавлен деревом», «от неумеренного потребления вина» (в этом случае хоронили без соблюдения обряда и не на церковном кладбище, что также отмечено в книге).

Как тут не вспомнить чеховский «Остров Сахалин»: «Между прочим, я встречал тут такие диагнозы, как неумеренное питье от груди, неразвитость к жизни, душевная болезнь сердца, воспаление тела, внутреннее истощение, курьезный пневмоний, шпер и прочие…»

Кстати, в одном из сел Херсонской губернии в конце XIX века причиной смерти был диагностирован рак. Удивляюсь такой образованности приходских священников.

Сергей Бондарев, редактор газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)».