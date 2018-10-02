Ремонт главного путепровода

На текущей неделе мостостроители и специальная ремонтная бригада начали капитальный ремонт путепровода по переулку Объездному в областном центре. О начале масштабных работ сообщил заместитель городского головы Александр Мосин на первом заседании штаба по организации реконструкции важнейшей для Кропивницкого транспортной магистрали, соединяющей Полтавскую с Новониколаевкой.

По информации замдиректора по производственным вопросам ООО «Мостостроительный отряд № 112» (предприятие – победитель тендерных процедур) Александра Костюкевича, ремонт путепровода начнется сразу на двух крайних полосах.

– Это технологически сложные для ремонта участки – здесь должны быть размещены тротуары, которые необходимо обустроить на уже капитально отремонтированном дорожном полотне, и это требует дополнительного времени, – отметил Александр Костюкевич. – В то же время мы полностью не перекрываем движение транспорта через мост: для этого будет оставлена ​​центральная полоса дороги.

В ходе ремонта через путепровод не смогут двигаться троллейбусы, ведь для обеспечения возможности работы кранов придется демонтировать контактную сеть. Это усложнит транспортное сообщение Новониколаевки с центром города, поскольку электротранспорт перевозил львиную долю пассажиров по этому маршруту. Александр Мосин поручил управлению развития транспорта и связи чрезвычайно оперативно внедрить временную схему движения на период выполнения ремонтных работ.

Временно конечная остановка троллейбусов, курсирующих в направлении Лесопарковой, будет у швейной фабрики «Зорянка». Уже оттуда в район Новониколаевки и Лесопарковой и обратно можно будет добраться городскими автобусами № № 46, 116, 130 и маршрутными такси 1Ц, 6, 55, 77 и 112. Также будут курсировать 4 дополнительных автобуса №100 Лесопарковая – пл. Богдана Хмельницкого.

Будут моменты, когда через путепровод транспорт не сможет проехать вообще. Полное блокирование движения будет осуществлено при установке новых опор моста. Такие работы будут выполняться ночью.

По прогнозам специалистов ООО «Мостостроительный отряд № 112», капитальный ремонт моста по переулку Объездному до полного восстановления движения всех видов транспорта продлится около трех месяцев. Уложиться в срок строители планируют при условии благоприятной погоды.