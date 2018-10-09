Чтобы было на кого уповать

Почти каждый украинец имеет определенные отношения с финансовыми учреждениями. Мы являемся клиентами различных структур, заключаем договора со страховыми компаниями, иногда принимаем предложения кредитных союзов или от безысходности обращаемся в ломбарды. В то же время граждане нашей страны с небольшим доверием относятся к перечисленным учреждениям, поскольку часто оказываются обманутыми.

Недоверие к финансовым учреждениям негативно отражается на экономике. С этим надо что-то делать, и решение предложил проект USAID «Трансформация финансового сектора». Благодаря пресс-клубу реформ кропивницкие журналисты побывали в Одессе, где были представлены анализ сложившейся в финансовом секторе ситуации и предложения по ее урегулированию. Пресс-конференция оказалась интересной, спикеры – опытными. В общем, тема полезная для всех.

– В Украине не слышно голоса потребителя, нет общественных организаций, которые представляли бы интересы потребителей финансовых услуг. Люди не доверяют финансовым учреждениям. Согласно социологическим исследованиям, только 2-3 процента украинцев полностью доверяют им, – констатировала Татьяна Грищенко, руководитель юридического направления проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

Что делается для улучшения ситуации? Закон «О потребительском кредитовании», который вступил в силу в июне прошлого года, стал первым шагом. Он запрещает обманчивую рекламу «бесплатных» кредитов, обязывает финансовые учреждения предоставлять стандартную письменную информацию к заключению договора и раскрывать реальную годовую процентную ставку. Но мониторинг исполнения закона выявил много нарушений. Например, несмотря на запрет рекламы беспроцентных кредитов, каждый десятый рекламный материал указывал на нулевую или близкую к нулю ставку. Устные консультации не совпадали с договорами. Имело место навязывание страховых полисов. Реальную процентную ставку очень редко можно увидеть в договоре: показывают 3 или 10 процентов, а оказывается 100, 200, а в кредитных союзах даже 1000 (!) процентов.

Для того, чтобы закон заработал в полную силу, необходимо принятие законопроекта 2456-д, который предоставляет регуляторам финансового рынка определенные полномочия. Но радикально изменит положение принятие законопроекта №8055 о внедрении института финансового омбудсмена. Это будет тот альтернативный внесудебный механизм решения споров, который необходим финансовым потребителям.

Руслан Сидорович, глава подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, заметил, что данный законопроект социально направлен на рядовых граждан.

– Скептики говорят, что достаточно судов, что финансовый омбудсмен не изменит ситуации. Но мы знаем, что эффективность судебной системы оставляет желать лучшего, – сказал народный депутат. – Омбудсмен будет рассматривать споры вокруг сумм, не превышающих 100 минимальных зарплат. С такими сравнительно незначительными суммами идти в суд проблематично. И в судах дела слушаются годами, а законопроектом предусмотрено решение финансового спора в срок, не превышающий 60-ти дней.

Руслан Сидорович, исполненный оптимизма, считает, что законопроект будет поддержан Верховной Радой.

Татьяна Бурак, советник по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг проекта USAID «Трансформация финансового сектора», озвучила интересную цифру: у 37% украинцев нет банковских счетов. В то время как в развитых странах почти 100% граждан доверяют банкам свои сбережения.

Какие же функции омбудсмена? Это прежде всего примиритель, он будет искать компромисс. В европейских странах, где есть подобные институции, зарекомендовавшие себя успешными, в 60-70% случаев именно на этом этапе споры решаются.

Проблемы, возникшие между потребителем и финансовым учреждением, будут решаться во внесудебном порядке, присутствие «пострадавшего» не обязательно. Взносы на содержание омбудсмена будут платить финансовые учреждения – их обяжет закон. И это будет считаться их инвестицией в возобновление доверия.

Алгоритм действий потребителей финансовых услуг, к коим большинство из нас относится, следующий. При возникновении проблемы вы сначала обращаетесь в финансовое учреждение. Если вам не ответили в определенные сроки или вы не удовлетворились ответом, обращаетесь к омбудсмену. В течение 30 дней он попытается примирить стороны. Если не получилось, письменное заявление от вас – и спор рассматривается. На этом этапе придется заплатить 5% от прожиточного минимума (около 90 гривен). Решение, принятое омбудсменом, будет обязательным к исполнению финансовым учреждением.

Инициаторы законопроекта уверяют, что украинский потребитель будет максимально защищен. Поскольку именно защиты нам всем не хватает, будем надеяться на принятие законопроекта № 8055.