Полтора месяца продолжаются беспрецедентные по масштабам поиски пропавшей 24 августа жительницы села Субботцы Знаменского района Дианы Хриненко. Счет обследованных домовладений и гектаров территории вокруг села идет на тысячи. Пресс-служба ГУНП в Кировоградской области информирует, что установлены практически все таксисты, работавшие в ту ночь, и больше тысячи человек, которые проезжали в это время через село, а всего опрошено около трех тысяч человек. Назначено и проводится около полусотни экспертиз, отрабатывается несколько версий. При этом руководство Национальной полиции заявило, что поиски необходимо продолжать, как говорится, до результата.

Мы уже сообщали, что к поискам привлечены военные кинологи со специально обученными на поиск тел собаками, имеющими опыт работы в зоне проведения АТО. Крупная поисковая акция силами правоохранительных, пожарных и силовых структур проводилась в селе 6 и 7 октября. На сегодня круг поисков значительно расширился, они проводятся не только на территории Знаменского, но и Александрийского, Александровского и Светловодского районов. Местные жители говорят, что в селе и вокруг было обследовано все, что можно, и не по одному разу, но сожалеют, что первые дни поиски велись силами самих сельчан, поэтому, возможно, были утеряны самые горячие следы преступления. Профессиональные поиски, организованные правоохранительными органами, начались только на четвертый день. Люди надеются, что такие тщательные поиски должны дать хоть какой-то результат, а его отсутствие может свидетельствовать, что следы девушки необходимо искать даже за границей. Говорят, сейчас штаб по координации поисков находится не в селе, а в Кировограде, поскольку поисками волонтеры уже не занимаются. Кто-то потерял надежду, у кого-то закончился отпуск.

Мы попросили высказаться маму Дианы – Елену Павловну:

– Пошуки силами правоохоронців і других військових дуже активні. Людей задіяно більше, ніж в інших подібних випадках. Звичайно, всю Україну не можна охопити, але ми проходимо територію навколо села і по другому разу, бо статистика каже, що злочинці не везуть десь далеко, тому могли переховати на вже перевірену територію. Я хочу звернутися до мисливців, оскільки розпочався сезон полювання, щоб вони придивлялися до своїх собак, бо ті мають звичку розривати землю та качатися, якщо знаходять рештки тварин і відчувають трупний запах. Хочу звернутися і до грибників, щоб звертали увагу на якісь свіжі або незвичні порушення трав’яного покриву. Все може бути. Хочу звернутися і просто до власників собак, які вигулюють улюбленців навколо населених пунктів, – звертайте увагу на поведінку своїх тварин, бо в собак схожі звички. Я не розчарувалася і впевнена, що вона жива. Дійсно, затрачено дуже багато сил, перевіряється дуже багато інформації. Відсутність результату може свідчити, що надія залишається. Я вдячна всім, хто приймав і приймає участь у пошуках.