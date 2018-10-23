Травить нельзя регулировать

На прошедшей неделе в Кропивницком суд вынес приговор по необычному делу: женщина, подозревавшаяся в массовом отравлении бездомных собак, была приговорена к двум годам условного наказания.

История берет свое начало в середине лета нынешнего года – активисты-зоозащитники стали отмечать массовую гибель беспризорных псов в нескольких районах города. Собак явно травили, животные умирали в страшных муках. Была поднята шумиха в социальных сетях, к ней подключились СМИ. В конце июля личность человека, разбрасывавшего по городу приманки с ядом, была установлена – ею оказалась 46-летняя безработная жительница областного центра. Собак она убивала с помощью препарата от туберкулеза, приобретенного в аптеке, – для человека безвредного, но смертельно ядовитого для собак. Женщина признала свою вину и рассказала, что на столь отчаянный шаг ее толкнули страх и безысходность: якобы из-за стай беспризорных собак, заполонивших город, она не могла спокойно добраться до своего дома.

Будем откровенны: рецепт борьбы со стаями собак с применением противотуберкулезного препарата в Интернете публикуют часто – в ответ на не менее частые запросы типа «подскажите, как убрать из двора собачью свору». Но очень редко советчики описывают, как именно умирает отравившееся животное. Препарат вызывает страшные судороги, в которых собака бьется в течение нескольких часов. Зрелище – не для слабонервных. Такой кровожадный способ устранения бродячих собак, без сомнения, является актом жестокого обращения и должен повлечь за собой справедливое наказание. Но догхантерша из Кропивницкого – одна из очень немногих, в отношении кого были применены нормы закона о жестоком обращении с животными. Этому способствовали бдительность зоозащитников и огласка в СМИ и соцсетях, вызванная ими. Но множество более локальных случаев остаются за пределами общественного внимания. И остается сама проблема: Кропивницкий, как и большинство других украинских городов, – территория, на которой бродячие собаки весьма вольготно себя чувствуют и регулярно нападают на людей. Нет эффективных коммунальных служб, которые занимались бы ими.

Тяжкую, практически непосильную ношу регуляции численности уличных собак берут на себя зоозащитные общественные организации. В Кропивницком таковых две: БИМ и «Щасливий пес». Обе они существуют на спонсорские средства от неравнодушных людей. Но, как и положено зоозащитникам, они, как могут, используют лишь один способ регулирования собачьей популяции: стерилизацию. Этот метод дорог и в наших условиях малоэффективен, однако разумной альтернативы ему до сих пор никто не предложил.

Немало жителей Кропивницкого одобряют деятельность догхантеров, и осужденная отравительница также имеет своих сочувствующих. Но практически никто из этих сочувствующих не решится сам убивать собак. Как думаете, почему? Потому что готовность с легкостью прервать чью-то жизнь – это психическое отклонение. Одних оно побуждает травить собак, а других – расстреливать людей. Многие, закончившие вторым, начинали с первого. Однако ответственности с властей это не снимает – необходимо создавать нормальную систему контроля численности беспризорных животных. А запятую в заголовке лучше поставить всем вместе – и властям, и горожанам.