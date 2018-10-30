Наши в Дюссельдорфе: о Кропивницком, сирийцах и воздушной тревоге

Оказывается, мы с вами живем намного лучше, веселее, вежливей, чем семь лет назад, машиностроительные заводы в Кропивницком выглядят точно как в «развитом капитализме», не хватает малости – благоустроить кладбища и чтоб воровать перестали.

Так со стороны – откуда, говорят, виднее – показалось нашим землякам, почти два десятка лет прожившим в Германии.

Во время их очередного, довольно редкого, визита на родину говорили с Григорием и Зинаидой Браиловскими о том, что думают об Украине «у них», как обстоят дела с российской пропагандой в Дюссельдорфе, кто не работает в самой мощной экономике Европы, почем там час самого дешевого труда и не только.

Контрасты

На двоих они прожили в тогда еще Кировограде почти век. Он работал на заводе «Гидросила», она – школьной учительницей английского. В прошлый раз были здесь в 2011-м. Оба отмечают: многое изменилось к лучшему – дороги, церкви, фитнес-центры, пандусы у поъездов, новые кафе, в которых по вечерам все столики заняты…

– Люди были настолько подавлены, – вспоминает Зинаида Марковна. – На День независимости мы были, играли оркестры, мы танцевали, я подпевала песни украинские. К нам подошли и сказали: «Что вы тут растанцевались? Вам так весело?» У меня испортилось настроение сразу. В магазинах могли сказать: «Оце піди, сама подивись». В этот раз совершенно все другое. Люди раскованы, улыбаются. Покупательная способность, видимо, очень неплохая, в магазинах молодежь, молодежь. Да, это «АТБ», как у нас говорят, «дискаунтер», но на них тоже нужно иметь деньги. «Фуршет», «Копилка» – я везде пробежалась, все посмотрела, мне все интересно. Люди покупают, старушки идут с каталочками… Люди очень вежливые: «Дякуємо за покупку, приходьте ще». Ходят троллейбусы, очень красиво выглядят, по расписанию, автобусы пустили. И знаете, общий настрой – светлый какой-то город стал, строек очень много, магазинов. В любой момент можешь купить все, что тебе нужно.

У Григория Исааковича – свои впечатления и контрасты. Для него главной целью было посетить завод, где работал и где до сих пор пользуются его инженерными разработками, встретиться с людьми, «которые еще здесь».

– Производство, конечно, «шик и блеск» – новые обрабатывающие центры, новое современное оборудование. Старые здания, которые не нужны, сносятся. Я проезжал «Красную звезду» – просто как в Германии, заводы выглядят точно так же. Утепленные, красивые, светлые цеха. Заводы модернизируются, лучше качество, производительность, ниже себестоимость. Идет все к лучшему, – отмечает он.

Из плохого оба отмечают Дальневосточное кладбище – добраться до могил родных было непросто. Таких, говорят, в Германии нет – там это, по сути, парки, где можно просто отдыхать. Скамейки, деревья, белочки, чистота. Но до этого, мол, наше общество еще дойдет…

Кто не работает…

Дюссельдорф, где живет пара, – сравнительно небольшой город, всего около 500 тысяч населения. Но, по оценкам экспертов, занимает пятое место в мире по удобству для проживания. Но «хорошо устроились» в этом случае не совсем подходит. Несмотря на то, что в Европу переехали, по собственному выражению, в неконкурентоспособном возрасте, а сын сделал неплохую карьеру в Кельне, и Григорий, и Зинаида Браиловские работают.

– В Германии надо «пахать», – говорит глава семьи. – Совсем недавно ввели минимальную заработную плату. Раньше ее не было – работодатель мог установить сколько хотел. Порядка 9 евро в час, это деньги, на которые можно нормально одеться и пропитаться на месяц. Машину можно содержать, детей учить…

Он ухаживает за пожилыми выходцами из бывшего СССР, переводит им с немецкого, читает. Она, как и здесь, преподает английский. Пару лет давала уроки украинского – в городе большое национальное сообщество, выходцы из всех частей нашей страны. Выписывала отсюда учебники. К слову, из Украины каждый раз везет наглядные материалы и для занятий английским – там такого нет, другие подходы. Как и ко многому другому.

– Это страна порядка, «вправо-влево – расстрел», – говорит бывший машиностроитель. – Когда приехали, никак не могли привыкнуть к тому, что с часу до трех дня у людей тихий час, в доме нельзя ни сверлить, ни стучать, ни громко разговаривать, ни пылесосить. В десять вечера, это максимум, в доме должна быть тишина, в одиннадцать – полная тишина. А из уважения к соседям тишина должна быть уже в восемь вечера. Теперь понимаем, что это очень хорошо. Если вставать в шесть утра.

Среди сравнений не в нашу пользу, помимо обустроенности кладбищ, отношения к общественному порядку и «минималки» грубо в 2300 гривен за восьмичасовой рабочий день, есть и другие, более фундаментальные.

– Мне кажется, если бы не воровали, был другой менталитет, можно было бы, как в Китай, в Украину инвестировать. Здесь такая рабочая сила, не надо, чтобы она уезжала на Запад. Позитивно, что они сюда валюту завозят, но, если бы не воровали – я об этом постоянно думаю, – сделали бы второй Китай. И рабочие места были бы, и благосостояние улучшилось бы.

Правда, и Германия в последние годы уже не совсем та, констатируют супруги. Понаехали, как говорится, – речь, в первую очередь, о беженцах из Сирии, которые работать и соблюдать «орднунг» упорно не хотят. При этом турки (в основном – курды на самом деле) давно воспринимаются как коренное население.

– Они отстраивали Германию, они работают, у них прекрасные магазины с зеленью, с овощами, много и всегда свежее, – говорит бывшая кировоградская учительница.

А еще содержат прекрасные парикмахерские, поддерживает ее муж.

– Наша премьер-министр Меркель, канцлерин, не посоветовавшись ни с кем, отдала команду открыть границы. «Влетело» два миллиона. Я на себе волосы рвал, почему не пустили украинцев, почему пустили этих… – сетует он.

«Русские летят»

Так и говорит – «наша». Хотя оба утверждают, что родиной Германия для них пока не стала. Там дети, внуки, а здесь сердце.

– Поэтому мы очень болеем за Украину и хотим, чтобы здесь было все хорошо, чтобы не было вот этих страшных новостей, – говорит Зинаида Браиловская.

По словам супругов, влияние российской пропаганды, как и украинской, на немцев сильно преувеличено. Они, мол, кто интересуется, в курсе всего и политику Путина в большинстве решительно осуждают – включая выходцев из Москвы и Петербурга.

– Все понимают, что и с той, и с той стороны идут новости. Но симпатия на стороне Украины. Дать ей развиваться, оставить в покое. Крым, конечно. Осуждение идет на уровне даже бытовом, – утверждает наша землячка.

А еще они сильно боятся, на государственном, а не бытовом уровне, – и это не домыслы. С недавних пор сирены воздушной тревоги в городах Германии стали нормой. Как-то, по словам Григория Браиловского, включали 18 раз за один день. А сами немцы даже подшучивают, когда слышат: «Русские летят!»

– Россия становится угрозой для всего мира – зажатая со всех сторон ядерная держава, – говорит он. – Они сейчас отрабатывают учебные тревоги, чтобы население было в курсе, объявляют: у вас должно быть в каждом доме радио, оно должно быть включено, на смартфоны будут передаваться сообщения в случае чего…