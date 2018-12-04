Приоткрывая занавес. Иван Ворон

Многие кропивничане, знающие группу «Империя» и ее солиста Ивана Ворона, не сразу вспомнят, что эти ребята из Запорожья – так они у нас прижились. Они не раз радовали местную рок-тусовку каверами и своими композициями. Кажется, что могут сыграть все, причем на очень высоком уровне. Естественно, мы не смогли отказать себе и нашим друзьям в удовольствии пригласить «Империю» на рок-фестиваль «Украина-Центр», посвященный 25-летию нашей газеты.

Иван не сидит дома. Он и его коллектив стали такими популярными, что их активно зовут на концерты, фестивали, корпоративы. Они постоянно в движении. Но немного времени Иван Ворон нам уделил в преддверии нашего юбилея.

– Ваня, ты помнишь наше первое интервью? Это было твое первое общение с журналистами?

– Первое интервью помню как сейчас. Это было в «Виктории», в самый первый раз, когда мы приехали в Кропивницкий с трибьютом «Арии». Помню, тогда меня это достаточно сильно зацепило, до этого не припоминаю особо, чтобы у меня брали интервью как у вокалиста. Я в те времена активно участвовал в байкерском движении, и со мной общались на байкерскую тематику, но не на музыкальную. Так что это повлияло на меня очень положительно, стимулируя на дальнейшее развитие. Я понял, что мной интересуются, а раз так, то все я делаю правильно, и мой путь вокалиста и музыканта верный.

– Хочется верить, что наш город, наша публика способствовали успешному взлету вашей группы. Сколько всего произошло за эти годы?

– Ваш город и публика с первых минут пленили мое сердце. Парадоксально, но факт: казалось бы, небольшой городок, каких много, но такая неимоверная энергетическая отдача! Я помню это очень хорошо, в те времена сложно было вспомнить город, в котором нам оказали бы лучший прием. Уже после первого концерта у меня появилось много новых друзей, с которыми мы дружим и по сей день, спустя 6 лет. Я горжусь этой дружбой, она настоящая.

За эти годы мы очень выросли, укрепились профессионально, сплотились как сильный коллектив, объездили вдоль и поперек нашу страну и ближнее зарубежье. Участвовали в тысячах различных концертов, байк-шоу, фестивалях. Понемногу появляемся в телевизорах, что не может не радовать. В общем, несем дух свободного рока и металла!

– Любят ли вас так же искренне еще в каком-то городе?

– Думаю, что Кропивницкий, как ни крути, стоит на первом месте по гостеприимству и радушию. Не хочу обидеть другие города, там тоже все на уровне, но здесь все происходит как-то по-особому, с изюминкой. Так что каждый новый концерт жду с нетерпением, так как это возможность снова увидеть старых друзей.

– «Империя»… Кто придумал название? Как менялся коллектив? Как вы выбираете, что играть? Почему каверы? У вас же есть свой достойный материал…

– Название «Империя» было придумано мной в далеком 2001 году. С тех пор этот проект развивался, насколько это было возможно. С авторским материалом, если это рок, а тем более хеви, ой как сложно! С кавер-программами намного легче, и они дают возможность продвигать и свой материал в массы.

– Для нас фестиваль – это эксперимент, неформат. А что для тебя рок-фестиваль?

– Рок-фестивали, как правило, – интересные мероприятия, так как задействовано много групп, получается достаточно пестрый рисунок. Публика получает разноплановую музыку, что дает возможность угодить практически всем, несмотря на разные музыкальные предпочтения.

Очень приятно, что мы на нем хедлайнеры, это честь. И мы в ответ на это максимально и честно выложимся по полной. Прозвучат старые и совершенно новые песни группы. Уверен, всем очень понравится.

– Чем нас удивит «Империя» в ближайшем будущем?

– Мы хотим очень много поменять и пересмотреть. Эксперименты уже начались, но открывать карты пока не могу. Хочу сказать, что все изменения пройдут в лучшую сторону, и скоро Украина (и не только) получит очень качественный и востребованный музыкальный рок-продукт. Мы же не просто так, на время, практически перестали играть концерты. Многие думают, что мы заглохли с авторством. Но это не так. Извержение вулкана близится.