2018-й: что запомнится, что забудется?

Павел Штутман, глава Наблюдательных советов «Эльворти ГРУП» и «Гидросила ГРУП», председатель правления Кировоградского областного объединения организаций работодателей:

– Что касается бизнеса, больших наших проектов в этом году, хотелось бы отметить удачно прошедшую выставку «АгроЭкспо». Также наши предприятия совместно с Экономико-технологическим институтом имени Роберта Эльворти начали совместный проект по дуальному высшему образованию, рассчитываем на то, что мы сможем готовить высококвалифицированные кадры. Пока готовим только по экономическим специальностям. К большому сожалению, вопрос с подготовкой инженерных кадров пока решить не удалось. Что касается наших предприятий, мы продолжили модернизировать производство. Конечно же, как и все, мы рассчитывали, что наша страна наконец-то вступит в мирный период. Для нас нормальное состояние – это состояние мира, когда дети растут, все живы-здоровы…

Что хотелось бы забыть? Мы ничего не должны забывать, должны, наоборот, извлекать уроки. Если мы одна нация, один народ – украинцы, то мы должны быть едины, несмотря на то, что в наш народ входят самые разные национальности. Мы должны быть объединены едиными целями строительства страны – решить вопрос повышения жизненного уровня украинцев, остановить отток молодежи, работоспособной части населения из страны, отремонтировать дороги… Мы должны объединиться вокруг решения этих вопросов. А то, что мы думаем, может быть, на разных языках или отдаем предпочтение разной кухне, ходим в разные храмы – ничего страшного. Мы должны быть едины, как все другие народы. Мы очень надеемся, что уже в ближайшем будущем все надуманные разногласия в нашем обществе будут преодолены и мы все будем процветать и гордиться своей страной, а другие страны будут нам только по-хорошему завидовать.

Алина Байкова, супермодель:

– 2018 год был для меня очень хорошим. Могу сказать: рада всему, что произошло за этот год со мной. Я сделала пару хороших обложек Harpers Bazaar Mexico, l’officiel India и еще несколько успешных проектов. Огромное впечатление произвел Каннский кинофестиваль. Принимала участие в инновационных проектах Prince Albert Foundation в разных странах. А еще я провела замечательное лето в Кировограде со своей семьёй и друзьями. Очень рада, что в это время произошло большое событие для нашего города – прошел турнир бейсбольной Евролиги, который мы выиграли. Это большая гордость для нас всех. Было много поездок по работе и знакомств с потрясающими людьми. Я часто повторяю, что живу жизнь-сказку. И 2018-й был ещё одной главой этой сказки…

Анна Сухомлин, главврач Кировоградского областного кардиодиспансера:

– 2018 год был напряженным и насыщенным в работе. Во-первых, воплотился один из перспективных проектов – был приобретён ангиограф и проведена реконструкция помещения под катетеризационную лабораторию. Это ещё один шаг вперёд в медицине нашей области. Во-вторых, наше учреждение получило статус коммунального некоммерческого предприятия. Мы стали клиническим центром, на базе которого успешно функционируют кафедры медицинского университета. Запомнился год прежде всего поддержкой моих родных и близких людей, друзей! Чего хотелось бы в наступающем году – мира, стабильности, благосостояния экономики.

Олена Вдовиченко, директор КЗ «Хащуватський ліцей»:

– Яким був цей рік для мене? Складним, насиченим, щасливим!

Моя родина була в очікуванні поповнення, і 9 місяців донька, зять і всі ми були в режимі хвилювання. А першого листопада Господь дарував мені наймолодшого члена родини – внучка Володимира. Старший онук Вітальчик став школяриком, пішов у 1-й клас, що є важливим етапом не лише для нього. Молодший онук Сашуня у свій рік і один тиждень, на свято Покрови, почав ходити – неймовірна подія для всіх нас. Я щаслива й багата онуками бабуся!

10 років працюю директором Хащуватської школи Гайворонського району. Одна з кращих сільських шкіл Прибужжя. Цього року я була перед серйозним вибором: взяти на себе велику відповідальність і очолити 7 загальноосвітніх навчальних закладів, які об’єднались у комунальний заклад «Хащуватський ліцей» чи змінити роботу?

Але любов до дітей, 25-річний досвід роботи продовжувача педагогічної династії в рідній школі, творчий і сформований колектив працівників, багато напрацювань, підтримка батьків учнів були домінуючими. У останній день я подала документи на конкурсний відбір директора найбільшого навчально-виховного об’єднання, яке охопило третину шкіл Гайворонського району. Дуже складно, але вибір зроблено. Прорвемося!

Що я залишила б в минулому? Покидьків, які у своєму нікчемному житті нічого не досягнули, а через свою підлість, заздрість, брудні справи заважають працювати. На жаль, таких трутнів чимало розплодилось навкруги, але й цих невдах мені шкода.

Хороших людей і хорошого навкруги більше, і це радує! Дай Боже усім нам миру, щастя та добра!!!