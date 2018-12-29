Ребенок года. Человек будущего

Вы умеете радоваться чужим успехам? А восхищаться людьми? Если да, то вам понравится то, что будет написано ниже. Тем более что этот материал – об одаренной девочке, удостоенной звания «Ребенок года – 2018».

Жене Громко пятнадцать лет. Всего пятнадцать, но у нее уже солидный послужной список достижений и побед. Она неоднократный победитель всеукраинских предметных олимпиад по украинскому языку и литературе, биологии, географии, химии, английскому языку. Ее статьи публикуются в научно-популярных журналах. А два года назад вышла в свет книга авторства Жени «Люблю дощ».

Плюс ко всему разносторонне развитая девочка окончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано, занимается плаванием, изучает повадки и психологию котов, вышивает бисером, рисует и много читает. Курс английского языка она сдала на уровень В2. Ее достижения оценены не только друзьями, родными, областной и городской властью, но и на правительственном уровне. Евгения – стипендиат Кабмина.

Она учится в девятом классе 26-й школы. Обычная девчонка и в то же время уникальная, особенная. У нее есть ноутбук и планшет, но она очень любит читать книги, которых в небольшом жилище три с половиной тысячи! «Если глянуть на наше жилье, может создаться впечатление, что книги нас выселяют», шутит мама Жени Татьяна Громко.

Татьяна Васильевна преподает в педуниверситете. Доцент, кандидат филологических наук. Кто-то может сказать, что достижения дочери – это результат стараний мамы-педагога. Отчасти это так, но мама помогала делать только первые шаги, способствовала увлечениям, открывала мир. Сегодня Женя – целеустремленная, самостоятельная личность. Ее глубокий мир впечатляет и поражает.

По словам мамы, читать Женя научилась в трехлетнем возрасте. «Сначала выучила все буквы, но долго не могла их соединять в слоги, – вспоминает Татьяна Васильевна. – Я применяла несколько способов, даже пела звуки и слоги, но сработал только один метод, в результате которого дочка не называла слоги, а смотрела на длинное слово, а потом произносила его целиком. А детские книжки, в которых слова были поделены на слоги, вызывали недоумение ребенка: “Мне черточки мешают”. В пятилетнем возрасте Женя читала 118 слов в минуту с полным пониманием смысла текста. В первом классе был прочитан Жюль Верн “За восемьдесят дней вокруг света”. С тех пор любовь к литературе прочно вошла в жизнь дочери».

Конечно, на литературные пристрастия девочки повлияла профессия мамы. Татьяна Васильевна, кроме того, что заботливая мама, которая готовит, кормит, стирает, одевает, еще и научный сотрудник. У нее 130 публикаций, монографии, надо работать и развиваться. Когда Женя просила маму почитать ей, не всегда было свободное время, и девочке ласково предлагалось читать самостоятельно, чтобы больше узнавать. И этот принцип сработал.

Татьяна Громко поделилась приемом, помогающим приобрести четкую дикцию, но который, к сожалению, сегодня не применяется в детских садах и школах. Берете текст и аудиозапись этого текста, который читает профессиональный артист. Ребенок смотрит текст и в уме воспринимает его со всеми оттенками интонации, акцентами, эмоциями. Это очень позитивно влияет на детей, на их развитие и восприятие. Родители, возьмите на вооружение.

Уже во втором классе Женя выиграла предметный конкурс. Позже начались олимпиады – городские, областные и всеукраинские. За восемь классов – победа в десяти олимпиадах, шесть публикаций, выпущенная книга. Результат – «Ребенок года – 2018». Награду вручал городской голова. Областное управление образования подало кандидатуру Евгении Громко на стипендию Кабинета Министров. Она стала стипендиатом.

Немного истории книжки, написанной одиннадцатилетней Женей. Было дождливое лето. Девочка смотрела в окно и что-то записывала в тетрадь. Потом попросила маму «расставить запятые», то есть отредактировать. Прочитав, мама удивилась: оптимистично для подростка, хоть и о дожде, и нестандартно.

Эти эссе увидела преподаватель журналистики педуниверситета и предложила студентам сделать макет книги. Надежда Тростянецкая загорелась идеей и сделала художественное оформление. Рецензии написали серьезные профи, члены Национального союза писателей Украины. Знаете, какой была презентация? Женя с библиотекарем ходила в начальную школу и рассказывала малышам о своей книге, зачитывая фрагменты. Как мило!

Евгения признается, что уже переросла свою первую книжку, что на некоторые вещи смотрит по-другому и пора переписывать. Но все равно текст воспринимается легко и поражает наблюдательностью и мудростью маленькой девочки. Между прочим, несколько экземпляров «Люблю дощ» были переданы в парламентскую библиотеку и в библиотеку Вернадского.

Девочка давно увлекается котами. В журнале «Колосок» была ее публикация о первое украинской породе – левкой. Она исследует поведение животных, читает специальную литературу. Когда ездила с мамой в фольклорные командировки, интересовалась кличками котов. И на эту тему есть статья в сборнике GlobalNauka.

Своего кота у Жени нет – не позволяет жилплощадь. Но девочка гордо говорит, что у нее есть «полкошки». Это она очень любит и иногда играется с соседской кошкой. Вынашивает идею создать кототерапевтический кабинет. Оказывается, что разные породы, даже разный окрас по-своему влияют на органы человека. Пусть бы люди приходили в такой мурчащий кабинет, а сами коты определяли, какой по длительности будет сеанс.

Во всеукраинском научно-методическом журнале «Зарубежная литература в школах Украины» была опубликована статья Евгении Громко «Елисаветград в жизни и творчестве Арсения Тарковского». Тот же журнал опубликовал эссе «Крылья в полете – основное». Публикация стала следствием занятого второго места в конкурсе «Книга в красном переплете». Суть его в том, чтобы написать о книге, достойной красного переплета. Женя выбрала рассказ Джеймса Олдриджа «Последний дюйм».

Знаете, что такое фанфики? Это продолжение известных произведений. Женя ими увлеклась. Уже есть продолжение «Людвигу Хитрому – ура, ура, ура!» Яна Улофа Экгольма. И скоро должно быть опубликовано продолжение (фанфик) «Маленького принца». Оно называется «Маленькая принцесса».

Евгения сама оформляла свой фотоальбом начиная с первого класса. Над снимком, где изображена Женя-второклассница на фоне 26-й школы, написано: «Это моя родная школа. Я ее прославлю»… Тебе это уже удалось, талантливая девочка. Но то ли еще будет!

Потом Женя играла на фортепиано – очень красиво и чувственно. А напоследок я не могла не спросить:

– Женечка, у тебя столько достижений! А что дальше? Кем ты хочешь стать?

– Я еще не определилась, так как не все испробовала. Хочу заняться изучением немецкого и китайского языков. Из творчества еще не всем занималась. В старших классах будут новые предметные олимпиады, в них хочу поучаствовать. Все всегда можно сделать еще лучше, чем делала до этого.

– О чем ты мечтаешь? Вот чтобы это завтра случилось.

– Чтобы в сутках было хотя бы тридцать часов…