Возьмем газ. Это раз…

Одна из последних в уходящем году традиционных пресс-конференций в Городском совете Кропивницкого была посвящена вопросам экологии.

Начнем с сенсации – руководство ООО «Экостайл» в лице заместителя директора Татьяны Мартовицкой гарантирует решение экологических проблем, возникающих в связи с деятельностью Завадовского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Это должно произойти сразу после начала работы системы по переработке мусорного газа в электроэнергию, причем не позже весны 2019 года.

Идея переработки выделяющегося на мусорных свалках гнилостного газа, в котором процентов 40 занимает опасный газ метан, не нова и достаточно апробирована. Теперь при помощи этой технологии планируют привести в соответствие не только санитарные нормы в районе завадовской свалки, но и получить известную пользу в виде нескольких мегаватт электроэнергии. Для этого «Экостайл» заключил договор с ООО «ЛНК», которое имеет опыт монтажа таких систем и готового инвестировать в проект полтора миллиона собственных евро. Работы уже ведутся, для чего пробурено 32 скважины из необходимых 48 и проложено два километра труб. Перерезание ленточки планируется не позже окончания первого квартала 2019 года. Проект дегазации свалки, кроме получения из метана электроэнергии, предполагает и упорядочение самого полигона ТБО. По словам Татьяны Мартовицкой, уже есть положительные результаты в виде прекращения возгораний и влияния продуктов горения на атмосферу, уменьшения объема массива хранящегося мусора.

Но вместе с приятной, как сейчас принято говорить, «атмосферной» новостью, вполне уместной в нашем случае, прозвучала и другая, разбивающая надежды жителей Завадовки на окончательную ликвидацию свалки, существующую по соседству с жилым массивом аж с 1953 года! Оказывается, вопрос о строительстве мусоросжигающего завода у нас на повестке дня уже не стоит, поскольку для него Кропивницкий производит недостаточное количество мусора – всего 100 тысяч тонн в год. Поэтому и был избран вариант с дегазацией и постепенным приведением полигона к приемлемым санитарным нормам. Тем более, заверила журналистов Татьяна Мартовицкая, на Завадовский полигон стараются не допускать отходы 1-го, 2-го и 3-го класса опасности, а складируют только «бытовуху», то есть органику, имеющую 4-й класс опасности…

Правда, Татьяна Мартовицкая выложила «под елочку» и подарок в виде наличия проекта глубокой переработки мусора при помощи более современных технологий, но говорить об этом рано – сюрприз. Надо отметить, что в местной прессе несколько лет назад активно обсуждался проект строительства на Завадовском полигоне пиролизного мусороперерабатывающего завода и получения массы полезных вещей, вплоть до дизельного топлива и той же электроэнергии, но – не сложилось. В общем, сегодня «Экостайл» взял курс на дегазацию.

Однако остаются вопросы экологического характера совершенно другого порядка, о чем нам рассказал местный житель, имеющий профильное образование, Александр Гаваза: «Уже год, как пожары на свалке действительно прекратились, но это не означает, что они не могут возобновиться в любой момент, потому что чаще всего горит не газ, а мусор, который как перебирали бомжи, так, похоже, и перебирают. Почему-то это называется сортировкой. И в морозные, и в летние дни, особенно в вечерние часы, выделение гнилостных продуктов разложения и распространение запаха продолжается. У нас говорят, что свалку снова арендовали под охрану, а на самом деле там продолжается отбор полезной составляющей, то есть вторсырья, на чем зарабатываются большие деньги. Но сейчас нас больше интересует экология, поскольку дегазация – это хорошо, если есть научно обоснованный проект. Газ газом, но гораздо хуже и страшнее продукты гниения органики и неорганики, поскольку это уже токсины, которые десятилетиями накапливались и будут продолжать накапливаться. Свалку надо убирать однозначно, поскольку земля в Завадовской балке и окрестностях уже переполнена токсинами, тем более что все это попадает прямо в Ингул, куда, можно сказать, впадает и сама балка. Это очень хорошо видно после дождей и весенних паводков – потоки воды несутся прямиком от свалки в реку. Такое же “обогащение” происходит и в отношении водоносных горизонтов, которые питают некоторые местные колодцы. Более того, специалисты давно фиксируют значительное загрязнение шахтных вод в выработках, проходящих неподалеку. И вообще никакими санитарными нормами существование в городской черте свалки, тем более практически в жилом микрорайоне, не предусмотрено. Сколько бы свалку ни дегазировали, продуты гниения, то есть токсины биологического происхождения, будут продолжать отравлять землю, а заодно и людей, поэтому ее однозначно надо убирать!»

Вот такие разные взгляды на одну проблему, которую необходимо решать, и не полумерами, а в комплексе, с привлечением сил и средств не только города Кропивницкого и Кропивницкого района, но и Кировоградской области, а может, и Украины. Дело-то государственной важности – здоровье людей.