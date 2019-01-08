Насколько вы мотивированы?

С 1 января вступил в силу новый порядок регистрации в Государственной службе занятости. Кроме обычного пакета документов, соискателю нужно будет заполнить анкету, чтобы специалист мог определить его уровень мотивации и желания трудиться.

Для чего нужны эти нововведения и как они отразятся на самих соискателях? Мы обратились в Кировоградский областной центр занятости, чтобы уяснить этот вопрос для себя самих и наших читателей.

– С 1 января вступило в силу новое постановление Кабмина, по которому была изменена процедура регистрации безработных в службе занятости, – рассказал нам замначальника областного центра занятости Богдан Стоян. – По этой процедуре мы работали и в ушедшем году, но это был эксперимент. Соискатели заполняли анкеты, по данным которых составлялся индивидуальный план трудоустройства для каждого человека. Этот план значительно облегчил работу наших специалистов. Теперь такие анкеты и индивидуальный план – обязательная часть процедуры регистрации людей в службе занятости.

Согласно новому постановлению Кабмина, специалисты службы занятости теперь называются карьерными советниками, и основная их задача – помочь трудоустроить человека, используя для этого все возможности, имеющиеся у службы занятости. Даже того, кто не стремится работать, а просто хочет получать пособие по безработице. В индивидуальный план трудоустройства входят не только выдача направлений на собеседования по месту возможного трудоустройства, но и комплекс мер по профориентации, обучающие семинары (при необходимости) и так далее.

Даже если соискатель не стремится искать работу, воспользоваться этими возможностями стоит – хотя бы потому, что состоять на учете более 360 дней в течение двух лет не позволяет закон (для людей предпенсионного возраста этот срок составляет 720 дней). Да и размер помощи по безработице для людей, не работающих долгое время, скажем откровенно, смешной – 610 грн в месяц (в 2018 году он составлял 544 грн).