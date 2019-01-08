ROCK-FEST UKRAINA-CENTRE

Сначала это казалось авантюрой. Потом – заманчивой идеей. Теперь это – сбывшаяся мечта. Первый рок-фестиваль «Украина-Центр», посвященный 25-летнему юбилею нашей газеты, состоялся.

Подводить итоги не будем, будем благодарить. Спасибо руководству и всем сотрудникам театра Кропивницкого за гостеприимство и терпение – выдержать накатившую рок-волну могли только настоящие друзья. Благодарим главу облгосадминистрации Сергея Кузьменко и городского голову Андрея Райковича за реальную поддержку нашей безумной идеи. Выражаем признательность всем музыкантам, выступавшим на «тихой» и «громкой» сценах. Вы задавали тон праздника. И спасибо многочисленным друзьям, пришедшим на фестиваль. Как здорово, что наши литературные и музыкальные вкусы совпадают!

А еще спасибо всем бывшим и нынешним сотрудникам «УЦ». Нас можно сосчитать, но нужно ли? Важно знать, что годы, отданные любимой газете, были прожиты содержательно и интересно.

Еще свежи впечатления о фестивале, но уже хочется встретиться еще. И мы обязательно встретимся. Тем более что наши друзья-музыканты нам это обещали. Давайте и дальше дружить музыкой!

Александр Топилов:

– Меня, не местного, поразило в юбилее газеты несколько вещей. 1. Количество неравнодушной публики. Зал был забит людьми, которые знают и, главное, любят это издание. 2. Качество контента. Группы из Кропивницкого работали в самых разных музыкальных жанрах, и все они показали по-настоящему высокий класс игры и профессионализма. 3. Бэкграунд кропивницкой интеллигенции. Местный зритель невероятно подкован литературно, музыкально и театрально. Полагаю, что не последнюю роль в этом сыграла газета «Украина-Центр».

Валентин Поворозник:

Гарний привід – двадцять п’ять – товариство вишукане. Привітати ювілярів усі друзі вишикувались. Театральні квадратні метри запов­нили естети і метри. Обставини, місце і час вказували на єдність. Ідеальний збіг усіх занурював у легкість. Якісний звук – поклони дратівливим звукачам. Вдячна публіка – усі дружно прокачали. Усе вдалося – усі вдоволені. Сльози на очах – чуття оголені.

Ирина Ефимова:

– Цей рок-фест був шансом показати, що є в Кропивницькому такий гурт, що ми нещодавно почали, але працюємо. Ми виконували авторські пісні: слова Олени Горобець, музика Олександра Вчорашнього, який також є учасником The Question, але на даний час знаходиться в Німеччині.

Загалом, фестиваль пройшов цікаво та пізнавально. Показав, над чим нам ще треба працювати та що вдосконалити. Наразі в розробці дві власні пісні, які вже скоро можна буде почути.

Владимир Лось:

– Приятно удивило приглашение участвовать в фестивале «УЦ». Проведение подобного мероприятия в нашем городе, без сомнения, – замечательный старт. Как оказалось, у нас есть масса музыкантов и коллективов, начинающих и профессионалов. Странно, что этот ресурс редко востребован. Ведь как музыканту необходим слушатель, так и любители живой музыки жаждут подобных мероприятий. Спасибо организаторам, смогли «поженить» одних и других. Неплохо бы регулярно проводить подобные мероприятия. Уверен, что всевозможные фестивали, концерты, конкурсы, выступления и шоу силами городской творческой молодежи и есть путь к культурному развитию города, являются той изюминкой, которая станет немалым плюсиком в организации содержательного досуга.

Верю, что Кропивницкий вполне может занять нишу культурного центра Украины.

Андрей Гардашников:

– Я мав честь бути запрошеним на «тиху» сцену рок-фестивалю, що був присвячений дню народження газети «Україна-Центр», у якості виконавця. Маю сказати, що я кайфонув по повній програмі від атмосфери, що була на «тихій» сцені, та від тих, хто виступав. Це була чудова камерна атмосфера. Кожен виступ був неповторним, самобутнім і цікавим. Тепер я шкодую про те, що не було відеозапису того, що відбувалося. Залюбки б передивився це ще.

Ну а далі вечір завершило свято з метрами рок-сцени нашої області. Як на мене, цим фестивалем газета не тільки чудово відмітила власний ювілей, але й поставила яскраву точку 2018 року.

Сергей Соколовский:

– Место для проведения фестиваля выбрали очень удачно. В театре все само по себе звучит, а когда еще и звукорежиссеры хорошо поработали, играть музыку – одно удовольствие. Было ощущение, что я причастен к чему-то грандиозному. Каждая из команд, которые выходили на сцену фестиваля, и весь фестиваль в целом, напомнили мне о том, что наш город действительно еще и культурный центр Украины.

Полина Вахрамеева:

– Впечатления от рок-феста только положительные. Вечер получился уютным и теплым, душевным. Публика поддерживала, что тоже очень приятно. Мы после батла продолжили вечер как зрители «громкой» сцены. Отдельное спасибо звукорежиссерам. А собираться нужно чаще, безусловно. Мы бы с удовольствием приняли участие в подобных мероприятиях еще.

Эдуард Гева:

– Четвертьвековой юбилей любимой газеты был отмечен крайне не стандартным ходом – рок-фестивалем. Оказалось, что без вручения грамот и поименного перечисления «оставшихся в живых» сотрудников редакции можно обойтись.

Порадовало присутствие первых лиц вживую, губернатора и мэра и иже с ними. На сценах действительно были собраны лучшие музыканты города. Хочется, чтобы такое количество качественных групп, собранных в одном месте, увидело как можно большее количество людей. Очень надеюсь, что рок-фест «Украина-Центр» станет традиционным.

Сергей Компаниец:

– Спасибо всем музыкантам – участникам «тихой» и «громкой» сцен, вдохнувшим в музыкально-драматический театр настоящий рок-н-ролльный дух. Спасибо сотрудникам театра, радушно нас принявшим, обеспечившим фестиваль отличным звуком и светом. Спасибо всем, кто пришел, кто любит хорошую музыку и хорошую журналистику. Это было значимое событие для нашего города.

Виктор Токарев:

– Понимаю, как сложно организовать неорганизованных, но думаю, что первый блин комом не оказался. Может быть, не нужно было сужать все в рамки хард-рока, ведь выступление Димы Дороша с его «бандой» просто порвало зал. Да и рэперы внесли свою изюминку, хотя и затянули. Ну а наши «киты» от Величко до Стрижа – это украшение любого фестиваля. Остается ждать следующего юбилея? Или как?

Виктор Стрижевский:

– Вечер был фантастическим. В нашем городе мероприятие такого уровня состоялось впервые. Большое спасибо Ефиму Мармеру за идею и за то, что он смог воплотить ее в жизнь. Представляю, чего стоило со всеми договориться, организовать музыкантов, инструменты, звук, свет…

Мы вышли на сцену ради любимой газеты, ради друзей редакции, которые были в зале. Все было фирменно. Место проведения придавало вдохновения. Я на фестивале кайфовал. От команды Stormbringer команде «Украина-Центр» желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

Светлана Буланова:

– Музиканти з гурту «Десь Чули» напередодні ювілею вашого видання запропонували мені взяти участь у їхньому виступі на фестивалі. Тож ми разом вирішили заспівати колядку, тому що ювілей газети якраз проходив напередодні Різдва. Ця колядка дуже стародавня, їй більше 200 років, і записана вона від старожила в нас, на Кіровоградщині, а музиканти з гурту «Десь Чули» надали їй сучасного звучання. Ось і вийшов такий сімбіоз автентики з сучасністю. Я дуже хвилювалася, бо знала, що в залі сидить уся еліта міста й області: журналісти, політики, представники культури. Але коли вийшла на сцену, отримала неймовірий потік позитивної енергетики та хвилю овацій. Найкраща публіка! Найщиріші люди! Я в захваті. Дякую організаторам за створення такого гарного свята музики.

Руслан Федосеев:

– Честно признаться, я долго отходил от пережитых эмоций, связанных с участием в прошедшем фесте «Украина-Центр». Эмоций очень много, и все они положительные, потому что была возможность встретить старых друзей и пообщаться с классными музыкантами. Волнение тоже было, но оно было трепетным и благородным, связанным большей частью с самим выступлением, так как мне ранее никогда не представлялась возможность играть на сцене театра Кропивницкого, да и еще и с программой классического рока.

Очень жаль, что не сложилось выступить с Михаилом Пахмановым. Но я искренне верю, что в ближайшее время обязательно что-то интересное придумаем. Хочется сказать огромное спасибо организаторам фестиваля, пожелать творческих успехов, вдохновения и развития в данном направлении. Думаю, что следующий фестиваль будет таким же ярким и запоминающимся.

Дмитрий Дорош:

– Нам все понравилось. Организация – хорошая, звук – хороший, самое главное – повод замечательный. Приятно было, что нас пригласили старые хорошие друзья – журналисты на свой юбилей. У меня в архивах все публикации «УЦ» о наших выступлениях. Я это храню и этим дорожу.

Единственное, хотелось поиграть больше. Уверен, что мы еще не раз встретимся на большой сцене и сыграем для друзей. Рок-фест показал, что нам надо это делать. А значит, до встречи!

Дмитрий Трифонов:

– Нам всегда очень приятно выступать в одном из лучших залов Украины. Тем более со своей авторской музыкой. Свет, звук, публика – все было «по красоте». Также считаю отличной идеей собрать несколько музыкальных коллективов вместе: была возможность повидаться, пообщаться и разделить сцену музыкантам между собой. В целом впечатления очень приятные. Надеюсь, газета «УЦ» отметит еще не один юбилей. А мы с удовольствием присоединимся.

Иван Ворон:

– Атмосфера была замечательная. А какая сцена в театре! Какой зал! Очень понравилось общение с кропивницкими музыкантами. И ваш неповторимый зритель, которого мы очень любим и перед которым с удовольствием выступаем.

Еще раз от имени нашей команды поздравляю «Украину-Центр» с юбилеем и со всеми праздниками. Отмечать круглые даты рок-фестивалем – прекрасная идея. Но хочется, чтобы рок-фест стал ежегодным. Думаю, что я выразил желание всех музыкантов и любителей настоящей музыки.