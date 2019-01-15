Четыре аншлага нового театра

Четыре дня подряд в библиотеке имени Маланюка шел премьерный показ спектакля «Муж моей жены» недавно созданного Современного театра сатиры. Четыре аншлага. Четыре сотни потрясенных зрителей. Три актера, слышавшие овации, комплименты и, конечно, «браво».

Показ первого спектакля получился интерактивным. Во-первых, к этому располагал зал библиотеки. Во-вторых, импровизации актеров. Опоздавших зрителей удачно обыграли в диалоге Роман Бутовский и Александр Тесля: – Что это у тебя за проходной двор? – Это туристы из Украины…

Полтора часа беспрерывного юмора и живой реакции зала. Выходцы из студенческого «Резонанса», уже упомянутые Рома и Саша, а также Елена Франтасова пленили зрителей своей игрой, подачей, энергетикой. Каждый следующий показ отличался от предыдущего – ребята добавляли эмоций, по-другому интерпретировали свои роли, да и казусы помогали. Например, Жаркец (Тесля), приводя в чувство Драгицу (Франтасова), брызнул ей в лицо чуть больше воды, чем полагается, отчего у героини отклеились ресницы. Актеры блестяще вышли из ситуации.

Художественный руководитель СТС Роман Бутовский, комментируя премьеру для «УЦ», сказал, что цель, которая была поставлена перед ним и актерами, достигнута. Это подтвердили оценки многочисленных зрителей, и профессиональных актеров в том числе.

Пятьдесят пригласительных были переданы военнослужащим третьего полка. И эти зрители, по словам Романа, были наиболее объективны во мнении по поводу спектакля, поскольку они – не друзья и не родственники актеров, а поэтому относились к происходящему без снисхождения.

Все трое актеров – «резонансовцы», но разных поколений. Они ни разу до этого не встречались на сцене. Елена Франтасова отметила, что ей было комфортно играть с ребятами, потому что все трое прошли одну школу. «Я с удовольствием согласилась играть. Когда прочитала пьесу, захотелось попробовать, смогу ли я, вспомнить то, чему меня учил Дейнекин, на “взрослую голову”, с определенным жизненным опытом сыграть роль. Мы все были так увлечены общим делом, что получили огромное удовольствие и от репетиций, и от премьерных показов. И наш зритель – это нечто. Спасибо всем», - сказала Елена.

СТС показал, что наш город не пресыщен театром, что спрос на новое, свежее, необычное есть. Театр уже включается в работу над новым спектаклем. Те, кто не успел посмотреть «Муж моей жены», сможет наверстать упущенное 24 января в том же уютном зале.