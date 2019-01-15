Обыски в ДонНМУ: что изъяли

Сотрудники центрального аппарата СБУ провели обыски в помещениях Донецкого национального медицинского университета в Кропивницком и Краматорске.

Об этом сообщают донецкие информ­агентства и пресс-служба самого вуза. В понедельник на официальной странице учебного заведения в «Фейсбуке» появилось обращение к центральным органам власти и общественности с призывом не дать арестовать ректора Петра Кондратенко.

– Сотрудники СБУ показали постановление суда на обыск, как это я вместе с пограничной и миграционной службой организовал эту схему, по которой студенты нелегально приезжали в Украину, - заявил он сам в одном из комментариев СМИ. - У нас изъяли документы – личные дела студентов, договоры между университетом и организацией-посредником, которая к нам привозит студентов.

Сообщается также, что 9 января сотрудники следственного управления СБУ Киева обыскивали непосредственно кабинет ректора.

Тем временем Кондратенко заявил, что для филиала в Кропивницком наконец-то приобретено новое оборудование – интеpактивный анатомический стол для музея кафедpы анатомии, симуляционный центp для стоматологов, 35 микpоскопов и оpгтехника, также, по словам руководителя, библиотека филиала получит новые учебники.

Напомним, 13 ноября, полтысячи студентов международного факультета ДонНМУ в Кропивницком бойкотировали обучение – жаловались в том числе на отсутствие учебников, условий для обучения и практики в медицинских учреждениях. Позже руководство вуза сообщило о выявлении ряда нарушений, после внутренних проверок уволили часть преподавателей.

Сообщалось также, что Служба безопасности Украины расследует мошеннические схемы компании-рекрутера «Украинские образовательные услуги», которая якобы завышала плату за обучение для студентов-иностранцев в ДонНМУ.

В одном из предыдущих номеров мы писали, что ООО «Украинские образовательные услуги» зарегистрировано в квартире старой трехэтажки в Харькове вместе с еще несколькими фирмами разного профиля, учредителем которых является бывшая помощница ректора ДонНМУ.