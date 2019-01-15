Пока ведется расследование…

Трагедия, произошедшая в конце прошлого года в Кропивницком, ужаснула всех. 28 декабря в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Соборной спасатели нашли тела четырех человек: родителей и двух детей – 6-ти и 11-ти лет. Как сообщили в Управлении ГСЧС в Кировоградской области, предварительная причина смерти – отравление угарным газом от газовой колонки…

Пока все обстоятельства гибели семьи устанавливаются, мы попытались разобраться в возможных причинах трагедии, вооружить пользователей газовыми приборами знаниями, которые помогут обезопасить их жизни. Помогла нам в этом технический директор – главный инженер ОАО «Кировоградгаз» Ирина Бородько.

Как известно, угарный газ возникает в процессе любого горения. Это продукт сгорания чего-либо, который рассеивается в атмосфере (если горит на открытом воздухе) или выводится через дымовентиляционные конструкции (если горит в помещении).

Угарный газ нельзя почувствовать, он бесцветный и не имеет запаха. Незаметно отравляя организм, он вызывает слабость, головную боль, боль в груди, шум в ушах, тошноту. Попадая в кровь, СО соединяется с гемоглобином, делает его неспособным разносить кислород, в результате чего человек погибает. Для острого отравления достаточно всего однопроцентной концентрации СО в воздухе.

Важным условием безопасности при пользовании газовыми приборами является контроль за тем, полностью ли сгорает газ. При полном сгорании пламя имеет голубовато-фиолетовый цвет, при неполном – желтовато-соломенный.

Для того, чтобы опасный газ не попадал в помещение, в дымовых каналах должна быть соответствующая тяга. Изначально каналы сооружаются такими, чтобы в них создавалась естественная тяга. Колонками для нагрева воды оборудовались дома не выше пятиэтажных, и с выведением продуктов сгорания именно в дымоходы. То есть конструктивно предусмотрено все для безопасности эксплуатации газовых приборов. Но бывают случаи засорения каналов, хотя они должны регулярно проверяться на всем периоде эксплуатации жилого дома. Их должны своевременно обслуживать и при необходимости прочищать. Этим занимаются специализированные организации, с которыми заключаются договора.

Ирина Бородько говорит, что бывали случаи, когда из-за погодных условий (сырость, морось) тяга замедлялась. Для того, чтобы этого избежать, необходимо дополнительно проветривать кухню и комнаты, особенно, когда работают газовые приборы. Так и делали, когда в окнах были форточки. С появлением пластиковых окон ставить их в режим «проветривание» в зимний период мало кто «отваживается».

Фирмы, устанавливающие газовое оборудование, обязательно должны иметь разрешение. Это обязан усвоить каждый домовладелец. Кроме того, недопустимо самовольное вмешательство в работу прибора. Установленное оборудование в эксплуатацию принимает специалист «Кировоградгаза». И независимо от того, кто его установил или заменил. При этом газовики проверяют соответствие установленного газового оборудования технической документации, производят пуск прибора. Каждая фирма, официально занимающаяся установкой газового оборудования, обязана обратиться в «Кировоградгаз». Но «кулибины» у нас непобедимы, к сожалению. И есть люди, ошибочно считающие, что снять старую колонку и на ее месте установить новую – это пустяк. Отнюдь. Это нарушение нормативных документов и риск для жизни.

Согласно изменениям, внесенным в Государственные строительные нормы Украины в 2001 году, в помещениях, кухни которых оборудованы газовыми приборами с выведением продуктов сгорания в дымоходы, должны быть установлены сигнализаторы загазованности, которые при опасной концентрации угарного газа издают звуковой и световой сигналы. Но обязательно их устанавливать необходимо при строительстве нового жилья. Если ваш дом с колонкой старый, сигнализатор можно установить самостоятельно, купив его в магазине, предлагающем газовое оборудование. Стоит он в пределах 300 гривен, но, согласитесь, жизнь дороже.

Итак, резюмируем изложенное выше. Во избежание несчастного случая проверьте разрешительные документы на ваше газовое оборудование. У вас обязательно должен быть акт его приема в эксплуатацию. Проверить работу газовых приборов может только квалифицированный специалист, который работает в специализированной организации. Поэтому необходимо заключить договор с любой организацией, имеющей право на выполнение работ.

Если что-то случилось, немедленно звоните в АДС по номеру 104. Заявку на ремонт оборудования можно оформить, обратившись в колл-центр (30-15-30) или непосредственно в сервисный центр – 24-97-40.

Ирина Ивановна еще раз просила всех потребителей осознать собственную ответственность за здоровье и жизнь своих близких. Газ должен приносить только радость и тепло.