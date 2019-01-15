Сколько стоит буллинг?

В декабре минувшего года Верховная Рада Украины проголосовала поправки к Закону «Про осівту», объединенные номером 8584 и имеющие многообещающее название «Про протидію булінгу».

Пока этот документ находится в статусе законопроекта и ждет подписи Президента. Но он уже был назван революционным для отечественной системы образования. В проекте № 8584 впервые на законодательном уровне дано определение буллинга и разработана система мер административного воздействия на нарушителей, а также на лиц, скрывающих факт буллинга в стенах учебных заведений.

Проблему травли и детской жестокости в школах мы уже поднимали на страницах «УЦ» – оценку ей давали специалисты разных сфер – от полицейских до психологов. Они были единогласны в мысли, что буллинг процветает потому, что взрослые не придают большого значения этому явлению. Большинство наших сограждан выросли в условиях, где буллинг являлся нормой жизни. Практически в каждом школьном классе были и есть ученики-изгои, на которых периодически отыгрываются их более сильные ровесники. Сейчас, к сожалению, к травле детей нередко подключаются и взрослые (помните харьковскую школьницу, которую на праздновании начала осенних каникул взрослые из родительского комитета демонстративно отказались угощать тортом потому, что ее мама не платила деньги в школьный фонд?). Предполагается, что изменения в законе должны будут остудить горячие головы, поскольку теперь за «детские шалости» и «классику школьных лет» предусматривается система штрафов и других мер вплоть до увольнения педагогов, поощряющих или скрывающих травлю во вверенных им детских коллективах.

Согласно принятому законопроекту, буллинг – это «… моральне, або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення». Под это определение попадает весьма широкий спектр действий – от словесных оскорблений и до применения силы.

– Очень важно при этом различать буллинг и другие формы насилия, - говорит начальник Управления образования Горсовета г.Кропивницкий Лариса Костенко. - Буллинг – это повторяющиеся действия по отношению к одному члену коллектива со стороны других его членов. То есть выбирается жертва, она систематически подвергается унижению, другим жестоким действиям, которые не всегда носят признаки физического насилия. Слово «буллинг» сейчас в моде, но явление, которое оно обозначает, существовало всегда. Новизна этого законопроекта в том, что он дает буллингу новое качество – теперь это административное нарушение. Лично я оцениваю появление такой нормы закона положительно – она поможет сформировать в нашем обществе другое отношение к данной проблеме, подтолкнет людей к признанию того, что буллинг неприемлем. Сейчас же мы пока имеем ситуацию, когда довольно большая часть населения считает, что травля в детском коллективе – это нормально.

Буллинг может принимать самые разнообразные формы, иногда неочевидные. Но чаще всего имеют место словесная травля и регулярные оскорбления в адрес жертвы со стороны других детей. Часто жертву подвергают бойкоту – отказываются общаться с этим ребенком, играть, садиться за одну парту. Если не вмешаться на этом этапе, за ним последует новый – посягательства на личное пространство и вещи жертвы (например, вещи прячут, а потом наблюдают, как жертва мечется в поисках, подкладывают неприятные сюрпризы в портфель и т. д.). И если это вовремя не пресечь, зачинщик, почувствовав свою безнаказанность, переходит к третьему этапу – физическому (иногда и экономическому) насилию. Этот процесс перехода занимает разное время – иногда достаточно всего нескольких дней. Нередки также случаи буллинга педагогов по отношению к одному из учеников, или, наоборот, старшеклассники изводят учителя. За такое поведение по отношению к другому человеку нарушитель будет караться штрафом в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов – то есть от 340 до 850 грн. Если травля повторяется или по отношению к ее жертве были применены особо жестокие действия, штраф вырастает до 200 необлагаемых минимумов (или до 3400 грн). Если нарушителю еще не исполнилось 16 лет, ответственность за его действия несут родители или опекуны. Наказание для педагогических работников, потакающих буллингу или скрывающих его, выше, чем для самих нарушителей, – от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн). В круг обязанностей учителей и школьных администраций добавились мероприятия по профилактике и выявлению фактов буллинга в ученической среде.

– На самом деле новые обязанности для педагогов и администраций школ, предусмотренные изменениями в Закон «Про освіту», не являются такими уж новыми, - отмечает Костенко. - Педагог – первый человек, который может выявить факт буллинга в классе, и он обязан адекватно реагировать на это. Задолго до принятия законопроекта № 8584 мы проводили целый комплекс мероприятий по обучению и педагогов, и администраций школ, и ученического самоуправления, и родителей. Буллинг нужно научиться распознавать – это первое. Второе – для его предотвращения и наказания виновных нужно согласовать действия сразу нескольких структур – школы, ювенальной превенции, полиции, юстиции. Нужны механизм этого взаимодействия, методические рекомендации, которые мы сможем увидеть и оценить только после того, как закон будет подписан Президентом. Но и сейчас, зная о факте буллинга, не нужно молчать, обращайтесь в полицию, в ювенальную превенцию. Не ждите усугубления ситуации.

Тем не менее, теперь невыполнение педагогами обязанностей по противодействию буллингу может стоить им денег и репутации, а возможно, и работы.

– Я считаю, что в целом это правильные меры, - говорит Костенко. - К сожалению, факты сокрытия случаев буллинга нередки, это происходит чаще всего из-за неопытности педагога. Не все учителя могут правильно отреагировать на конфликтную ситуацию в детском коллективе. В этом случае на помощь учителю должен прийти школьный психолог. Мы уже говорили об искаженном восприятии буллинга в обществе – учитель тоже может иметь такое искаженное восприятие.

Достаточны ли эти меры для того, чтобы пресечь попытки травить ребенка? Подавляющее большинство случаев буллинга происходит в стенах школы, в среде подростков 11-15 лет. В этом возрасте дети еще не знают цены деньгам и не понимают всей меры ответственности за свои поступки. Перспектива выложить за плохое поведение чада несколько сотен гривен, по идее, должна сделать более бдительными их родителей. Но наилучшим следствием, по мнению начальника управления образования, должны стать изменения в культуре поведения.

– Сейчас буллинг остается проблемой, которую предпочитают замолчать и не обращать на нее внимания – часто даже родители жертв, - отмечает Костенко. - Нужно менять эти установки, показывать, что это не норма, что молчать нельзя. Ребенок не должен бояться попросить помощи у взрослого, а учитель не должен бояться заявить о факте буллинга администрации школы и ювенальной превенции. Но, насколько эффективными будут изменения в закон, покажет только практика.