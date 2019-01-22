Прославим вареники с «таком»?

С прошлого года в нашей стране начала работать программа Европейского союза под названием «Поддержка развития системы географических указаний в Украине». Звучит малопонятно, можно подумать, что это что-то связанное с картографией или системой GPS. На самом деле, речь идет о гораздо более вкусных вещах. Таких, как шампанское, коньяк, херес, токай, граппа, пармезан, рокфор, фета и многих, многих других.

По-научному, «Географическое указание» – это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом их происхождения. То есть «Шампанским» может называться только вино, произведенное во французской области Шампань, и никакое другое. Вспомните недавний новогодний стол – хоть наши некоторые производители до сих пор игнорируют требования ЕС, но, скорее всего, у вас на столе стояло какое-то игристое вино, а то и вовсе шипучее, а не шампанское.

В большинстве стран мира, в первую очередь входящих в ВТО, признают эти правила. И поэтому в Британии, где тоже любят шампанское, если подобный напиток произведен у них, его называют как угодно по-другому, например, «Британье». Любимый англичанами португальский херес называется «шерри» и т. д.

Одной из первых перешла на такие правила игры еще в девяностые соседняя Молдавия, где на производстве алкоголя держится немалая часть экономики. Молдавский коньяк давно называется «дивин», все привыкли к названию, в мире знают. На это пришлось положить годы, но оно себя оправдало. И никто в мире теперь дивин производить не может, кроме молдаван.

Кстати, у всего этого есть давняя история. Вспомните из классической литературы – нежинские огурчики, вологодское масло, астраханские арбузы, тульские пряники, полтавские галушки и даже котлета по-киевски и одесская рыба-фиш.

В Украине раньше европейцы только отслеживали производство «украинского шампанского» или пармезана и боролись с этим. А теперь Европа предлагает нам защитить, так сказать, исконные названия своих уникальных продуктов и напитков. И готова профинансировать это дело. Первое такое географическое указание, поданное на регистрацию, – это «Гуцульська овеча бриндзя». Регистрации хочет Ассоциация овчаров, в нее входят представители нескольких областей Западной Украины. Когда все получится, «гуцульской овечьей бриндзей» может называться только продукт, произведенный теми, кто выпасает овец в Карпатах, на высоте выше 700 метров, и только 120 дней лета. Впоследствии любого, кто назовет подобным именем овечий сыр, но не соблюдет условий, ждет суд.

Немного подробнее расскажем, что такое «географическое указание» по европейским понятиям. Говорит Евгения Николайчук, эксперт винного направления проекта «Поддержка развития системы географических указаний в Украине»:

«Производя товары под защищенными географическими указаниями (ГУ), производитель гарантирует выполнение условий спецификации конкретного ГУ. Что там может быть прописано?

Во-первых, географические границы зоны, где может производиться продукция под определенным ГУ. Например, этот виноградник входит в зону Бордо, а вот тот за склоном – уже нет. В этом селе можно собирать виноград, чтобы производить вина Шабли, а в следующем – уже нет.

Контролируется сырье. Если мы говорим, например, о производстве вин, то прописывается, какие именно сорта винограда разрешены для ГУ. Например, если мы говорим о тех же винах Шабли – их разрешено производить только из сорта винограда Шардоне.

И если вы спросите, можно ли выращивать в этой же зоне, например, совиньон, то ответ будет “Да, конечно”. Даже вино производить можно. НО! Написать на этикетке название “Шабли”, которое является защищенным ГУ, вы уже не сможете».

Что вообще дает эта штука, географические указания?

«Основная идея географического указания, - говорит Бен Кристиан Хелл, руководитель сектора сельского хозяйства представительства Европейского союза в Украине, – это, во-первых, защитить сам продукт и название с привязкой к первичной территории, где его производят. А во-вторых, собственно, позволит производителям зарабатывать больше. Ведь сейчас цена “бриндзи” слишком низкая для такого специфического продукта. Есть свежий пример из Франции, когда мы промаркировали сыр “Лайоль”, то за несколько лет количество производителей с 10 достигло 50, а цена на сыр выросла в 10 раз. Такая слава ждет и “бриндзю”».

Известно, что после «бриндзи» на защиту своего ГУ подает производитель напитков под маркой «Шабо». Шабо – это не только село в Белгород-Днестровском районе Одесской области, но и местность вокруг, это там, где Днестровский лиман соединяется с Черным морем. Уверен, вскоре подтянутся и другие.

Кстати, европейцы из этого проекта попросили украинцев придумать название взамен французского «коньяк», чтобы и дальше выпускать подобный тип напитков на многочисленных заводах, но уже без нарушения правил. Люди предлагали бурштин, гэйстер, кьянок, дудовик, брунат, укрньяк, солнцедар и еще множество всяких других, часто юмористических названий. Но наибольшее количество голосов набрало название «украинский бренди» (бренди не является ГУ). И теперь вопрос об этом названии будет рассмотрен на совещании Министерства аграрной политики с производителями коньяка.

Все это, конечно, интересно, скажете вы. Но при чем здесь Кировоградская область? А притом. Вот есть ли в нашей области что-то такое уникальное, что можно было бы «запатентовать», защитить? Вопрос, однако…

Один солидный кулинарный сайт провел исследование – какие блюда традиционной украинской кухни наиболее свойственны каждой области Украины, где что готовят лучше всего. Например, в Житомирской области – деруны, в Киеве – известную котлету. Крым – лагман и долма, Полтава – галушки, Ивано-Франковск – бануш и грибная юшка, Закарпатье – бограч и завиванцы, Львов – струдли и сырник, Тернополь – мачанка и кулеша и т. д.

Так вот, по мнению экспертов, для Кировоградщины наиболее характерны… вареники и крученики! Вот так вот, вроде бы везде по стране едят вареники, но у нас они – самые-самые. «Готовят вареники с разными начинками: картофелем, грибами, мясом, печенью, капустой. А бабушки знают особый рецепт вареников “с таком”: для начинки сало пережаривается на сковороде с мукой и луком. Иногда хозяйки могут удивить варениками с ладонь величиной. А из особенных мясных блюд можно назвать крученики – небольшие мясные рулетики с начинкой из фарша, паштета, чернослива с орехами». Это была цитата из гастрономического журнала.

Так что, может, прославим во всем мире наши «вареники с таком»? Или кто-то предложит другие варианты? Честно скажем – ломали в редакции головы, особо ничего пока не надумали. Разве что мысль о том, что надо бы роль вишни выделить, у нас их столько, как нигде. Кстати, вареники с вишнями – любимое блюдо автора этих строк.

Уважаемые читатели! Может, мы чего нет знаем, так вы подскажите. Возможно, есть какой-то знаменитый хрен по-гайворонски, по особому копченный светловодский лещ, добровеличковский медовик или новомиргородский квас? И стоит это дело прославить в мире. Есть мысли по этому поводу? Ждем ваших писем.