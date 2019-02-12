В городе двух Мейтусов

В течение целой недели юные музыканты демонстрировали свои таланты на ІІІ Все­украинском фестивале-конкурсе академической музыки «Классик-проект» памяти Ю. Мейтуса. По сравнению с другими музыкальными событиями национального масштаба, Мейтусовский фестиваль относительно молодой. Но он заслуживает внимания, и не только потому, что носит имя нашего талантливого земляка. Идея популяризировать украинскую академическую музыку возникла у его организаторов в связи с отсутствием в репертуаре практически всех творческих коллективов города произведений национального характера.

– Мы хотели познакомить слушателей с лучшими образцами серьезной современной музыки, рожденной в Украине. Тем более что в нашем городе имеется своя композиторская школа. Первые композиторские классы в музыкальных школах открывал еще Ким Александрович Шутенко. Начинали c проведения конкурса юных композиторов, – рассказала «УЦ» преподаватель музыкального колледжа в Кропивницком, композитор и музыковед Марина Долгих. – В масштабах города это ежегодное мероприятие собирало талантливых ребят и знакомило с детским творчеством. К 100-летию со дня рождения композитора Юлия Мейтуса в 2003 гору мы провели 1-й областной конкурс юных композиторов, который и положил начало долгосрочному творческому проекту. С 2012 года он обрел статус фестиваля с тремя конкурсами – композиторским, музыковедческим (чередуются через год) и на лучшее исполнение произведений Ю.С. Мейтуса (раз в четыре года). И вот уже в третий раз мы проводим его как всеукраинский.

По сложившейся традиции, оценивают композиции юных мастеров мэтры современного композиторского бомонда, которые являются не только членами Национального союза композиторов Украины и профессорами с регалиями, но и педагогами, работающими с детьми, cтудентами. Жюри возглавляли в разные годы одессит Олег Полевой, киевляне Богдана Фильц, Михаил Степаненко, Геннадий Сасько, Левко Колодуб, Виктор Степурко, Анна Гаврилец. В минувшем году нас радовал своим присутствием молодой виолончелист и композитор Золтан Алмаши.

В рамках нынешнего фестиваля состоялся конкурс юных исследователей музыки. Жюри возглавил Александр Козаренко – композитор, пианист, музыковед, профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко. Достижения победителей фестиваля отражены в двух сборниках – композиторском и музыковедческом, издание которых профинансировали Департамент культуры, туризма и культурного наследия Кировоградской ОГА и управление культуры и туризма города Кропивницкого.

Обычно фестиваль начинается концертом в народном мемориальном музее Юлия Мейтуса, который находится в музыкальной школе № 2. В этом году почитателей творчества композитора ожидал сюрприз. По просьбе семьи – сына композитора Владимира Юлиевича и его жены Ирины Владимировны – музею переданы в дар именные часы, подаренные Ю. C. Мейтусу президентом Туркмении Ниязовым.

На открытии фестиваля речь шла и об отце композитора, Сергее Мейтусе.

– Об отце Юлия Мейтуса в нашем городе известно немного, хотя, по моему мнению, этот человек достоин как минимум мемориальной доски, – отмечает Марина Долгих. – Это был искуснейший врач-педиатр. На первом этаже дома Мейтусов (сейчас это помещение музыкальной школы № 1 им. Г. Г. Нейгауза, расположенное напротив синагоги. – Авт.) находилась частная клиника. Причем многих своих пациентов Сергей Мейтус лечил бесплатно. В 1924 году семья Мейтусов в полном составе вынуждена была уехать из Елисаветграда в столичный Харьков, оставив все имущество, в том числе и дорогой концертный рояль. После войны Мейтусы поселились в Киеве, где Мейтус-старший продолжал врачебную практику – он работал в поликлинике Четвертого управления. Здесь лечились дети партийных лидеров, ведущих деятелей культуры, искусства. На заслуженный отдых Мейтус-отец ушел в 91 год, и то не по своей воле. Уже на пенсии он написал несколько научных трудов, опубликованных в журнале «Невропатология и педиатрия». В этих статьях он описал симптом, позволяющий диагностировать менингит у детей, которые еще не умеют говорить. Он вошел в учебники по медицине как симптом Мейтуса.

Юлия Мейтуса слушатель знает как автора, активно творившего по заказу советской власти. С другой стороны, в наследии Мейтуса имеется большое количество достойных пристального внимания произведений. Это романсы на стихи Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Владимира Сосюры и других (всего около 300 романсов), оперы «Гайдамаки», «Украдене щастя» (последняя находится в действующем репертуаре Львовского оперного театра им. С. Крушельницкой).

– Несмотря на правительственные награды, советский режим не пылал большой любовью к Мейтусу, – поясняет Долгих. – Я спрашивала у семьи, как им удалось выжить в страшный период 1937–1938 годов. Ответ был таким: не забывайте, кто был отец композитора, в руках этого человека были жизни детей партверхушки. Именно этот факт и спас семью. Но в 1948 году вышло постановление, критикующее формализм и причастных к подобному явлению, неугодных власти композиторов Бориса Лятошинского, Юлия Мейтуса и других. Юлия Сергеевича не приглашали преподавать – то ли из-за пятой графы, то ли из-за статуса композитора-формалиста. А надо было на что-то жить и кормить семью. Мейтус выживал, делая музыку на заказ, а заказчиком выступало государство. И в 1949 году появляется опера «Молодая гвардия». Да, это идеологическое произведение, но в то же время это высококлассная, профессиональная музыка. Для своего времени «Молодая гвардия» была настоящим хитом. Кроме нее, были и другие произведения явно заказного характера. Но в наследии Мейтуса есть ярчайший бриллиант – опера «Украдене щастя». Это шедевр национальной музыки, в котором есть все – фольклорная основа, драматизм с переходом в трагедию, потрясающая обработка народных мелодий. Думаю, это произведение наряду с романсами было для Мейтуса своего рода творческой отдушиной. В концертной программе фестиваля прозвучала ария Анны из этой оперы в исполнении симфонического оркестра музыкального колледжа (художественный руководитель и дирижер заслуженный деятель искусств Украины Лариса Голиусова) и его солистки Анастасии Безай.

Фестивальную программу этого года украсили вечер украинского романса, концерт юных композиторов – лауреатов международных и всеукраинских конкурсов, концерт Александра Козаренко «Час украинской фортепианной музыки». На серьезные размышления о судьбе украинского музыкального творчества и его месте в национальном музыкальном образовании настроили выступления на «Креативной исследовательской лаборатории» кандидата искусствоведения, члена жюри конкурса Ирины Сикорской и Александра Козаренко.

Марина Долгих лично ведет многие проходящие в его рамках мероприятия. В этот раз любители академической музыки увидели ее в ином свете – как композитора. Концерт из произведений Марины Долгих закрыл программу фестиваля.