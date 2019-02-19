«Ищу удаленную работу»

История началась с того, что автор этого материала разместила на одном из всеукраинских интернет-порталов по поиску работы свое резюме. Хотелось к основной трудовой деятельности добыть дополнительную, удаленную.

За плечами у автора уже есть некоторый опыт удаленной работы – переводы с английского языка, копирайтинг и даже генерация текстов по заданной схеме. Кто-то в свободное от работы время вяжет игрушки и свитера, кто-то перебирает моторы, а кто-то, даже имея основную работу в виде написания статей, все равно пишет статьи. А что поделать, такова она, доля истинного гуманитария.

В поисках иностранца

Чтобы первый же работодатель связался со мной, хватило буквально двух суток. Некто с именем Angry Bird постучался (или постучалась?) в «Вайбер» с сообщением примерно следующего содержания: «Гибкий график, работа в офисе. Есть дневные и ночные смены, смену и дни недели выбираете сами. Зарплата 2 раза в месяц. Сама работа – это онлайн общение на иностранных сайтах с помощью клавиатуры и веб-камеры. Наша цель – привлечение клиентов. Чем больше клиентов привлекли, тем выше заработок – в среднем от 9000 до 15000 гривен в месяц». После недолгой переписки выяснилось, что под формулировкой «онлайн общение с целью привлечения клиентов» скрывается работа… веб-моделью. В этом секторе информационной индустрии сейчас очень востребованы девушки славянской внешности со знанием английского языка. В общение, конечно же, входят не только и не столько разговоры. Что интересно, для такой работы вовсе не требуется иметь пресловутые 90–60–90, работодатель недву­смысленно намекнул, что «у нас работают разные женщины и девушки, разного возраста и весовой категории».

В электронном сводничестве есть и более «честная» ниша для знающих английский – работа в так называемых брачных агентствах. Таковых только в Кропивницком есть минимум два. Суть работы заключается в общении с иностранцами на соответствующих сайтах от имени девушек, желающих найти себе принца «из-за бугра», но не осиливших азы английского. Реально ли получить свое заграничное счастье через такое агентство? Вот уж не знаю. Хотя почему-то предполагаю, что офисы фирмы, предоставляющей услуги веб-моделей, и агентства, подыскивающего невест, вполне могут находиться в одном и том же помещении.

Учи, препод!

Наличие диплома педагогического вуза открыло еще одну нишу для заработка через Интернет – онлайн-преподавание. Для этой деятельности чаще всего используется Skype. Языковые агентства, в отличие от брачных, ориентированы на то, что преподавать вы будете прямо из дому, где необходимо оборудовать рабочее место. Поиском клиентов и обеспечением вашей дидактической базы занимается агентство, но за это оно взимает процент с вашего заработка. Обязательное условие такого преподавания – выделить минимум два часа для работы в вечернее время. Это понятно – клиенты подобных агентств по большей части люди взрослые и занятые, иностранный язык изучают в свободное время. На просторах украинских интернет-порталов по поиску работы постоянно курсируют несколько таких агентств, и что интересно – все они российские. Похоже, сейчас спрос на знание английского языка у нашего северного соседа очень высок. Но справедливости ради должна сказать, что предложение от одной из отечественных языковых онлайн-школ я тоже получила. Это хорошая в целом работа, но одна беда – маме двоих детей трудно вырвать вечером два часа времени из семьи и посвятить работе.

С преподаванием было связано и самое заманчивое предложение работы: элитная языковая школа в Китае. Агент сообщил, что средняя зарплата учителя в такой школе составляет около 1500 долларов в месяц. Но для этого нужно попрощаться с пенатами на целый год и с головой окунуться в совершенно иную культуру и ментальность. Интересно, сколько китайцы готовы заплатить за преподавание реальному носителю английского (американцу, например)?

Контора кинет?

Копирайтинг – один из самых востребованных видов работы в Интернете. Любой электронный ресурс нуждается в грамотном контенте – текстовом наполнении. По сути это написание текстов на заказ, похожее на ту же журналистскую работу (даже легче – сбор информации по теме происходит там же, в мировой паутине, никаких тебе комментариев по телефону и попыток «поймать» нужного собеседника на рабочем месте). Хороший копирайтер каждую тысячу знаков своего текста оценивает в несколько у.е. и имеет постоянных заказчиков, готовых его оплачивать. Но на этой ниве также трудятся легионы студентов-гуманитариев, а на них зарабатывает деньги не меньшее количество мошенников и просто недобросовестных работодателей. Чаще всего банально не оплачивают выполненную работу, а как привлечь такого работодателя к ответственности? Личный опыт – в 2006 году, сидя в декрете, автор была «кинута», по меньшей мере, раз 7, пока нашла добросовестное агентство в Киеве. Опытные копирайтеры, дабы избежать обмана, прибегают к разным уловкам. Например, отсылают заказчику небольшой кусочек выполненной работы, досылая остальное после поступления денег на свой счет.

К сожалению, в Интернете (особенно в постсоветском его сегменте, интересно почему?) «кидают» и людей с более сложными навыками – графических дизайнеров, разработчиков сайтов, модераторов, переводчиков. Но это вовсе не значит, что не стоит пробовать. Еще как стоит! Нужно только запастись терпением, быть готовым к неприятностям – и не сдаваться, а продолжать поиск. А еще – соблюдать некоторые правила безопасности. Они просты. Необходимо проверить человека или агентство, предлагающее вам работу. У серьезного работодателя нередко есть свой сайт, странички в социальных сетях, о нем можно найти отзывы от других соискателей. Добросовестный работодатель ставит четкие задания и не менее четко оговаривает условия и размер оплаты. Некоторые даже предлагают заключить договор. Чем больше официальности в ваших с работодателем отношениях, тем ниже шанс обмана. Но и с вашей стороны необходима компетентность – например, вы должны уметь красиво вписывать в текст ключевые слова, самостоятельно проверять его уникальность. И основное – писать интересно и грамотно.

Удалось ли автору после всех описанных выше приключений найти заработок по душе? Пока нет. Поиск продолжается. Одно из ключевых качеств успешного поиска удаленной работы – это терпение и целеустремленность. Прежде чем найти свое призвание, вам придется отказаться от множества неинтересных (а иногда откровенно опасных) предложений, безуспешно попробовать себя в нескольких других. Чтобы не падать духом, нужно напоминать себе – в каждом следующем предложении может быть работа мечты…