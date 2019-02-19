Зачем украинцу испанский язык?

В Кропивницком на базе центра образования и развития «Мозаика» открылись курсы испанского языка. Ведет их выпускница Киевского национального университета им. Шевченко Юлия Евстигнеева.

Для родных центральноукраинских широт испанский язык – своего рода экзотика. Мы воспринимаем его как язык Сервантеса и многочисленных мыльных опер, в более приземленных и деловых вещах отдавая предпочтение старому доброму английскому или «грубоватому, но очень выразительному» немецкому. Сама Юля тоже начинала с английского.

– В школе я учила английский и немецкий. Но немецкий по традиции никто не любил. По окончании школы, естественно, возник вопрос о выборе профессии. Я хотела стать переводчиком и преподавателем. А так как английский я уже относительно неплохо знала, решила, что буду учить другой язык. Некоторое время колебалась между испанским и итальянским, а потом все-таки остановилась на испанском. Сначала я отучилась 4 курса в Киевском национальном лингвистическом университете, получила диплом бакалавра, а потом поступила в магистратуру в Киевский национальный университет им. Шевченко. Но итальянский я не оставила, изучала его дополнительно на курсах при Посольстве Италии в Украине. И я не пожалела о своем выборе. Испанский язык, во‑первых, очень классный, а во‑вторых, он востребован.

Юлия считает, что испанский язык для образованного человека должен быть обязательным вторым языком – после английского:

– Английский – это основа, на которой можно строить карьеру. Это язык технологий и программирования – так уж вышло исторически. Но по количеству людей – носителей языка испанский опережает английский. На этом языке, если не ошибаюсь, сейчас говорят более 500 миллионов человек. Знание его открывает огромные перспективы. Испанский – это же не только сама Испания, но и почти вся Латинская Америка. В США уже живет огромное количество людей, не владеющих английским, но говорящих на испанском.

Чтобы понять перспективы знания испанского языка, достаточно бегло взглянуть на карту мира и посмотреть на регионы, в которых на нем говорят.

– В Европе Испания является одним из лидеров по медицинским инновациям, – рассказывает Юлия Евстигнеева. – Бурно развивается промышленность. Испания смогла относительно благополучно преодолеть кризис 2008 года, сейчас она на подъеме. А если говорить о Латинской Америке, то это регион с огромным потенциалом, и этот потенциал еще далеко не раскрыт до конца. Если вы стремитесь расширять географию своего бизнеса, то договориться с представителем испаноязычной страны, конечно, можно и на английском. Но, если вы заговорите на его родном языке, это будет уже совершенно иное впечатление и новый уровень взаимодействия.

Испанский язык относится к романской группе языков. В эту же группу входят итальянский, французский, румынский. У всех их есть одна общая особенность – их развитие тесно связано с мертвой нынче латынью. А латынь – это универсальный язык медицины и естественных наук. Так что знание испанского значительно облегчит понимание сложных медицинских терминов, и наоборот, владея основами латыни (что для медика обязательно), легче будет учить испанский.

В крупных украинских городах давно есть языковые центры и школы, в которых желающие могут учить испанский и другие европейские языки. В Кропивницком же пока вокруг Юлии сформировалась группа энтузиастов – на данный момент это 7 человек. Занятия проходят дважды в неделю. Но для этих людей изучение испанского пока носит характер хобби. Хотя, вполне возможно, кто-то из нынешних учеников Юли в скором времени побывает в Испании и попробует практиковаться в естественной языковой среде. Сама Юлия многократно посещала Испанию – и как турист, и по работе.

– Я несколько раз ездила, сопровождая группы детей по программам оздоровления. Испания активно реализует программы, в рамках которых дети из семей чернобыльцев приезжают в страну и в течение лета живут в местных семьях. Также я бывала там на курсах, изучала испанский бизнес.

По словам Юлии, испанцы очень отличаются от представителей других европейских стран:

– Они сами это знают и гордятся тем, что не похожи на «квадратноголовых» (так они сами их называют) европейцев – швейцарцев, немцев. Они любят жизнь, и поэтому веселые, даже озорные, не всегда любят следовать правилам. Стоит заговорить с незнакомым испанцем на улице – и через полчаса он уже твой друг. Деловой центр Испании – это север: Каталония, Наварра, Страна Басков. Южная Испания – это туристический центр. И здесь, кстати, до сих пор существует коррида, на севере страны их перестали устраивать. Лично мне больше нравится именно южная Испания. Самой яркой и запоминающейся была моя первая поездка, мне тогда было всего 19 лет, глаза открыты для всего нового. Я тогда побывала в таких городах, как Кордова, Гранада, Малага. Мне там очень понравилось, потому что это именно та Испания, как она есть – живая, веселая, музыкальная. Но не надо составлять впечатление по приморским городам – там очень много туристов, и из-за этого все кажется несколько смазанным. Чтобы увидеть настоящую, аутентичную Испанию, нужно отъехать от моря. Чем меньше там туристов – тем лучше.

Похожей на Украину Испанию делает еще одна тенденция: все больше молодых людей покидают страну.

– Молодежь хочет увидеть мир и получить новый опыт, – говорит Юлия. – В основном едут во Францию, Германию и Великобританию. Последнюю многие испанцы воспринимают как возможность «подкачать» английский язык, с которым, честно говоря, в самой Испании все плохо.

Изюминкой испанской погоды является жара. Юлия рассказала нам, что в летние месяцы испанцы устраивают аналог сиесты, увеличивая время обеденного перерыва. От жары спасаются с помощью национального напитка – сангрии. Он представляет собой охлажденное вино, смешанное с соком и кусочками фруктов. К вину подают тапасы – различные мелкие закуски.

Испанцы – люди открытые, однако не стоит говорить с ними о политике, предупреждает Юлия. У этой страны федеративное устройство, но имеется также и многовековая проблема сепаратизма.

– Есть три «горячие» точки на карте Испании – это Каталония, Наварра и Страна Басков. В прошлом году «выстрелила» Каталония с ее референдумом. Как решают эту проблему? Если возникает напряженность, центральная власть старается урегулировать ее на законодательном уровне. Между центром и местными властями идет постоянный диалог, результатом его становятся компромиссные решения, иногда – уступки со стороны центра. Но все эти компромиссы проводятся через парламент и закрепляются в законах страны. Главное – поддерживать этот диалог и помнить, что большинству населения этих регионов нужны мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Большинство не хочет разрыва связей с Испанией, понимая последствия.

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