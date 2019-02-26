Девочки, ударьте автопробегом!

В Кропивницком впервые состоится автопробег под названием «Забег на шинах». Он посвящен Международному женскому дню, и участвовать в нем будут исключительно женщины-водители.

Подобное мероприятие уже несколько лет подряд проводится в Одессе. В нашем городе его организовывают «Renault автогруп Кропивницкий» и группа компаний «Автомастер». Цель автопробега – доказать, что женщины водят автомобили ничуть не хуже мужчин.

По словам Юлии Таран, менеджера по рекламе компании «Renault автогруп Кропивницкий», участвовать в автопробеге можно на автомобиле любой марки. Это не конкурс, не соревнование, призовых мест не будет, но подарки получат все участницы.

Стартует «Забег на шинах» 9 марта, в 12.00, с центральной площади Кропивницкого – Героев Майдана. Маршрут будет проходить по Большой Перспективной, к Крытому рынку, по Героев Украины, через Попова, мимо областной больницы, автовокзала, на Ковалевку, по Шевченко и снова – площадь.

Колонну будет сопровождать полицейский экипаж, чтобы обеспечить безопасность движения. Но автолюбительницы будут двигаться с умеренной скоростью, соблюдая правила дорожного движения. Все это будет сопровождаться музыкой и даже танцами на автомобиле.

Женщины, решившие участвовать в автопробеге, должны заполнить заявку. Детали – по телефону 0673339885.