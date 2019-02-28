Быстрый и качественный раскрой ДСП в компании «ВиЯр»

Раскрой ДСП в компании «ВиЯр» — это быстро, качественно и недорого. Благодаря высокоточному оборудованию возможен раскрой любых форм плит.

Чтобы обновить старую или изготовить новую мебель по своим размерам, требуются качественные материалы и специальное оборудование. Но в домашних условиях не всегда получается изготовить необходимые мебельные детали по требуемым размерам.

Стоит ли выполнять раскрой ДСП вручную?

Многие детали из ДСП можно нарезать вручную. Это довольно трудно сделать при работе по индивидуальным размерам, но вполне возможно. Но не исключено, что достаточно много материала уйдет при этом в брак из-за сколов, трещин, шероховатостей и не попаданий в нужные размеры. Мастера, которые собираются выполнять раскрой ДСП своими силами, должны иметь большой опыт и необходимый запас материала. А те, кто предпочитает экономить деньги и время, могут воспользоваться услугами компании «ВиЯр», где оперативно выполняют распил ДСП по размерам заказчика. Специалисты всегда могут предложить размеры элементов, используемых в тех или иных сериях мебели. Даже для мастеров, которые создают свои уникальные и неповторимые модели, услуги компании «ВиЯр» окажутся просто незаменимыми.

Особенности услуг компании «ВиЯр»

Компания «ВиЯр» выполняет профессиональный и недорогой раскрой ДСП на заказ. Высокое качество гарантировано многолетним опытом компании и современным высокоточным оборудованием, которое позволяет сделать оперативный раскрой ДСП по индивидуальным размерам. Работа выполняется с полным соблюдением размеров и углов, в результате получается совершенно готовый продукт без сколов и изъянов.

Преимущества раскроя ДСП в компании «ВиЯр»

Компания «ВиЯр» занимается продажей мебельной фурнитуры, комплектующих и оказывает смежные услуги, одной из которых является раскрой ДСП. Компания не только реализует продукцию, но и имеет собственный производственный цех. «ВиЯр» оказывает полный спектр смежных услуг:

выполняет распил любых деталей из ДСП;

изготавливает детали без сколов с минимальной погрешностью раскроя с помощью современного высокоточного оборудования;

оказывает обширный спектр дополнительных услуг — расчет изделий по эскизу, конструкторско-технологический расчет, производственный консалтинг;

предлагает бесплатные консультации и оперативную доставку заказа для клиентов;

выполняет все работы с максимальной скоростью.

Как заказать распил ДСП

Древесно-стружечная плита (ДСП) — отделочный материал, созданный из высушенных древесных опилок с добавлением различных смол путем горячего прессования. Плита широко используется в строительстве, мебельном производстве. Древесно-стружечная плита идеально подходит для отделки интерьеров. Используются различные формы плит, полученные в результате распила на высокоточном оборудовании. Этот легкий, прочный и недорогой материал широко применяется:

в качестве обшивки стен и крыш;

для изготовления полов, стеновых панелей, перегородок, оснований под укладку линолеума и ковровых покрытий;

в изготовлении мебели, стеллажей, полок, упаковки;

при строительстве разборных конструкций и ограждений;

для внутренней отделки помещений различного назначения.

В компании «ВиЯр» можно заказать раскрой ДСП и обработку других материалов. Качественный распил ДСП от viyar выполняется как прямолинейных, так и криволинейных поверхностей без сколов, трещин и неровностей. Большой практический опыт, налаженный процесс производства позволяют компании выполнять все процессы максимально быстро и качественно, а демократичные цены за работу с ДСП и другими материалами порадуют всех заказчиков.