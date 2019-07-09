Урожайные выходные

По состоянию на понедельник, 8 июля, в области собрано около 755 тысяч тонн ранних зерновых – такой информацией поделился с «УЦ» директор департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА Сергей Коренюк.

– В течение выходных аграрии очень основательно поработали, стремясь собрать максимум урожая до дождей, – отметил он. – Для сравнения: в пятницу, 5 июля, мы озвучивали данные о собранных 500 тысячах тонн зерновых. Урожайность составляет 37,4 центнера с гектара. На данный момент обработано 44% прогнозируемых площадей.

В нынешнем году урожайность ранних зерновых выше, чем в прошлом, – об этом заявила и. о. главы ОГА Светлана Лобанова во время видеоконференции с и. о. министра агрополитики. Данный показатель, по ее словам, выше прошлогоднего более чем на 5 центнеров с гектара. Однако в данном аспекте Кировоградщина не уникальна – в целом по Украине отмечается более высокая урожайность зерновых. Лидерами в количестве собранного урожая традиционно являются южные области страны – Николаевская, Одесская и Херсонская. Благоприятным фактором для этого стали погодные условия, в первую очередь достаточное количество осадков. С другой стороны, ливневые дожди наделали беды в нескольких районах области, затопив огороды и смыв поля на площади более 2000 гектаров. Сильнее всего от июньских ливней пострадал Бобринецкий район. По словам Сергея Коренюка, эти площади уже были пересеяны.

– На территориях, пострадавших от паводка, был посеян подсолнечник, – отметил он. – Бобринецкий район отличается любовью к этой агрокультуре, поэтому выбор между подсолнечником и кукурузой был сделан в пользу первого.

В целом, согласно информации Мин­агрополитики, на понедельник в Украине было собрано более 8 миллионов тонн ранних культур, из них 5,5 миллиона приходится на пшеницу.

В начале недели прошли дожди, однако, по словам Коренюка, они вряд ли скажутся на урожайности и ходе сбора зерновых.

– Этот дождь дал фермерам небольшую передышку, но на ходе полевых работ он вряд ли скажется. Зато такая погода даст возможность лучше вызреть более поздним культурам: кукурузе – она сейчас как раз зацвела, подсолнечнику. Ожидаем высоких урожаев и по этим культурам тоже, – заметил он.

Виктория Барбанова, «УЦ».