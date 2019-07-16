Инклюзивный отдых: от Кропивницкого до Карпат

Уже пять лет дети с особыми образовательными потребностями ездят на летний отдых к Черному морю. А помогают им в этом Городской совет Кропивницкого и инклюзивно-ресурсный центр.

– Дело в том, что не всегда мы можем дать свободное место в стационарных детских лагерях для детей с особыми потребностями, – отмечает руководитель инклюзивно-ресурсного центра Елена Дорошенко. – Все потому, что эти дети требуют особого сопровождения. Но лишать их возможности оздоровиться, общаться с другими детьми и адаптироваться к социуму мы не имеем права. Специально для таких детей специалистами инклюзивно-ресурсного центра был разработан формат летней инклюзивной школы под названием «Цветик-семицветик». Он стал успешным и сегодня внедряется не только в Украине – в прошлом году мы делились этим опытом с коллегами из Грузии.

В нынешнем году «Цветик-семицветик» принял особенных детей в пятый раз. Его формат действительно нестандартный и предполагает совместное пребывание детей и их родителей (или опекунов). Оздоровление ребенка в лагере оплачивается из бюджета городского совета, а родитель (опекун) платит за себя сам. По словам заместителя начальника городского управления молодежи и спорта Екатерины Черкасской, в нынешнем году на оздоровление детей в «Цветике-семицветике» было выделено 134 тысячи гривен. Смену особенных детей ежегодно принимает одна из туристических баз в Приморском. Благодаря этому уникальному лагерю до 35 детей с разными формами инвалидности могут оздоровиться и пройти интенсивный курс социальной адаптации под чутким руководством педагогов инклюзивно-ресурсного центра.

– Дети общались, играли вместе в условиях, которые было бы очень трудно обеспечить в стандартном формате, – отмечает Дорошенко. – Нашим опытом заинтересовались коллеги из Ивано-Франковска, и группа детей вместе со специалистами инклюзивно-ресурсного центра ездила отдыхать в Карпаты – в рамках обмена опытом.

Инклюзивный лагерь в Ивано-Франковске специализируется на оздоровлении детей с проблемами слуха. Формат разительно отличался от стационарного пляжного отдыха в Приморском – для детей устраивались экскурсии в Буковель, на Медвежью гору, тропами Довбуша и т. д. Дорошенко отметила, что для некоторых воспитанников это было испытанием, особенно для детей с расстройствами спектра аутизма – такие дети с трудом привыкают к новым условиям. Однако подобные вызовы в конечном итоге благоприятно сказываются на их адаптивных способностях и в целом способствуют психическому развитию.

В нынешнем году к работе инклюзивной летней школы также были привлечены иностранные волонтеры. Лиза – гражданка США, волонтер Корпуса Мира.

– Это была прекрасная возможность хорошо провести время и пообщаться с детьми и их родителями, – отметила она. – Это имеет большие перспективы в будущем. Такие лагеря имеют не только оздоровительную, но еще и образовательную цель, а это очень важно.

В чем состоит конечная цель работы летнего лагеря «Цветик-семицветик»? В том же, что и самого инклюзивно-ресурсного центра: развить в особенных детях способность к социальной адаптации, взаимодействию с другими людьми до уровня, который позволит им наравне с обычными гражданами работать на благо общества.

– Очень важно, что из городского бюджета выделяются средства на поддержку детей с особыми образовательными потребностями, – отмечает Дорошенко. – Такие дети могут быть не только теми, кто нуждается в помощи, но в будущем они могут сами стать полезными обществу.

Виктория Барбанова, “УЦ”.