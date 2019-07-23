Свет в конце арки

На минувшей неделе в Кропивницком побывал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и остался не только довольным, но и удивленным увиденным на объекте «Арка»: «Я вже 29 років чую про неможливість зупинки залізничного руху для ремонту арки. Зважитись на такі роботи можна було лише маючи велику відповідальність перед містом і людьми». Но решение организационных вопросов такого масштаба – только половина дела, а другая половина, сооружение объекта, зависит от строителей, воплощающих идею в жизнь. Как обычно, о делах на строительстве арки нам непосредственно на месте рассказал директор предприятия «Кронос-лидер» Андрей Жила:

«Можна сказати, що все іде по плану, але не зовсім. Замовник скорочує терміни виконання, але при цьому обсяги зростають за рахунок додаткових робіт. Раніше ми мали здати об’єкт до Дня міста, тобто до кінця вересня, а тепер цей термін скорочується майже на місяць».

Сейчас строители работают над возведением подпорной стены № 3 (ПС) для поддержания железнодорожной насыпи и железобетонного портала между телом трубы и железнодорожным полотном. Подпорная стена метровой ширины имеет высоту 13 метров, на такой же высоте расположен и портал. Дело осложняется тем, что здесь невозможно построить капитальную опалубку, так как ее необходимо постоянно передвигать через каждые три метра, а бетон подается только при помощи подъемных кранов и телескопических вышек. Еще вчера можно было сказать, что главные работы уже сделаны, но теперь добавилась необходимость сооружать две подпорные стены вдоль заводских заборов аж до перекрестка со стороны улицы Братиславской, чтобы исключить сползание грунта с боковых насыпей на проезжую часть.

Объемы бетонных работ значительны – будет уложено около 600 кубометров. Сдерживает отсутствие проектного решения по ПС к улице Братиславской. Задержка за проектной организацией. Не лишним будет напомнить, что во время демонтажа старой насыпи было вынуто и вывезено 9 тысяч кубических метров грунта, при этом строители сделали интересное открытие, касающееся плотности насыпи.

Технология нашей арки предполагает прочность всей конструкции не столько за счет металлической трубы, сколько за счет правильного уплотнения грунта, точнее щебне-песчаной смеси (ЩПС) вокруг тела трубы. Именно на эту часть насыпи и ложится основная нагрузка, поскольку она работает как сводчатый потолок под полотном железной дороги. Конечно, это справедливо только при соблюдении технологии, т. е. правильной утрамбовке. О крепости ЩПС говорит тот факт, что когда ее надо было подчистить для монтажа второй части трубы, то с такой работой не мог справиться даже мощный экскаватор – зубья ковша скользили, как по бетону. А вот старая насыпь, которая сооружалась в конце 1860-х годов, не уплотнялась вообще, а для ее насыпки использовали все, что могли накопать и погрузить на телеги. То есть насыпь держалась под своим собственным весом.

Андрей Жила говорит, что испытания при прохождении поездов особого волнения не вызывали. Больше волновались во время установки самой трубы на место при помощи сварной платформы на колесах, – такая операция вообще осуществлялась впервые в практике монтажа переходов. Теперь волнуют сроки окончания работ: «Для встановлення труби ми просили 15 днів, нам дали 13, а впорались за 11. Зараз хвилюють лише терміни здачі обє’кту, які нам скоротили, але працюємо».

Параллельно с работами по самой арке Райковича идет подготовка к укладке труб нового канализационного коллектора. На это отводится до трех недель, после чего наступит очередь дорожного покрытия и устройства пешеходных дорожек. К этому времени должны закончить сооружение подпорных стен как вдоль проезжей части, так и непосредственно на арке. В общем, пора Андрею Райковичу, как «вдохновителю и организатору», готовиться к церемонии ввода объекта в эксплуатацию.

Сергей Полулях, фото Павла Волошина, «УЦ».