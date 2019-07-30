Первый трофей сезона: выводы и ожидания

Новый футбольный сезон в Украине уже начался. Нас же, болельщиков Кировоградщины, в первую очередь интересовало, в каком состоянии подходит к новым испытаниям и к дебюту в групповом этапе Лиги Европы ФК «Александрия». На этот вопрос ответили руководители клуба на предсезонной пресс-конференции, которая прошла в минувший четверг, 25 июля, в александрийском Доме футбола на КСК «Ника».

Со сдержанным оптимизмом

Президент ФК «Александрия» Сергей Кузьменко в начале встречи с журналистами отметил, что за короткий период удалось из команды, которая то вылетала, то возвращалась в элитный дивизион, создать такой стабильный и боеспособный коллектив, который смог решать самые сложные задачи. Александрийцам удалось по спортивному принципу, а не благодаря решениям футбольных чиновников сначала добыть законное право играть среди сильнейших клубов нашей страны, ну а затем дважды пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы. Президент ФК «Александрия» Сергей Кузьменко подчеркнул: «Мы не только мечтали, но и постепенно двигались к воплощению своей мечты в жизнь, удивляя многих, кто не очень-то верил в наши возможные успехи. И мы это наконец-то сделали. Впервые в истории главная команда стала бронзовым призером УПЛ и завоевала право представлять нашу страну в групповом этапе Лиги Европы. Ну а дублирующий состав также впервые стал серебряным призером молодежного чемпионата.

Сразу по окончании прошлого сезона мы обещали болельщикам, что будем плодотворно работать в летнее межсезонье, чтобы не сбавлять обороты и достойно выступать в трех турнирах. Для этого постарались организовать хорошую подготовку и укрепить состав квалифицированными исполнителями, которые необходимы нашему тренерскому штабу. Частично нам удалось это сделать».

И тут же президент ФК «Александрия» Сергей Кузьменко и главный тренер команды Владимир Шаран презентовали своих новобранцев и вручили игровые футболки креативному вингеру Валерию Лучкевичу, который во второй половине прошлого сезона выступал за александрийцев на правах аренды, а сейчас стал полноценным игроком ФК «Александрия», защитнику Денису Мирошниченко (предыдущий клуб – львовские «Карпаты»), полузащитнику Максиму Третьякову (предыдущий клуб – словацкий ГАК), форварду Денису Безбородко (предыдущий клуб – черниговская «Десна»). От имени новичков Валерий Лучкевич поблагодарил за возможность присоединиться к александрийской футбольной семье и пообещал, что с ребятами приложат максимум усилий для того, чтобы команда продолжала радовать своих преданных поклонников.

Ну а наставник «Александрии» Владимир Шаран заметил, что полностью доволен усилением и качественными предсезонными сборами в Голландии и Болгарии: «Те условия, в которых мы работали – проживание, питание, – все было на высоком уровне. И самое главное – те спарринги, которые мы провели. Это прежде всего голландский “АЗ Алкмар” (победа 3:0. – Авт.), бельгийские “Стандарт” (ничья – 2:2) и “Андерлехт” (победа – 2:1). Это очень серьезного уровня команды. Да и те две немецкие команды, “Юрдинген” (3:4) и “Дуйсбург” (2:1), поверьте, несмотря на то, что это вторая и третья Бундеслига, – также приличные конкуренты. Я доволен отношением, доволен тем, как ребята работали на тренировочных сборах. Ну и результаты также неплохие. Хотя мы никогда не обращаем внимание на результаты в контрольных поединках. На тренировочных сборах мы закладываем фундамент не только функциональной подготовки, но и психологической. А победы, особенно над столь именитыми конкурентами, придают игрокам уверенности. Это очень важно перед серьезными испытаниями, которые нас ждут в будущем.

Ну и болгарские сборы также прошли на одном дыхании. Этот сбор вначале не был запланирован. Но, когда нам перенесли стартовый матч с “Шахтером” на 31 июля, появилась возможность отправиться в Болгарию, и президент клуба поддержал нас в этом стремлении.

Матчи в Болгарии против кипрского АЕЛа (0:2), македонского “Бореца” (1:0) и туркменского “Алтын Асира” (5:0) были нужными и информативными. Мы и здесь увидели наши сильные стороны и те аспекты, над которыми нужно работать. И поражение от кипрского участника Лиги Европы, наверное, было следствием той удачной голландской серии, когда у некоторых ребят возникла чрезмерная уверенность. Такие моменты, когда немного спускаешься с небес на землю, тоже важны и нужны.

Что касается комплектации, то много было разговоров о потерях. Конечно, мы хотели сохранить Андрея Цурикова и прилагали к этому усилия. Но Андрей твердо решил продолжить карьеру за рубежом. В остальном мы усилили те позиции, которые считали нужным. Ну и не стоит забывать, что у нас есть хорошая молодая смена и два чемпиона мира U-20 Кирилл Дришлюк и Денис Устименко. И когда же доверять перспективной молодежи, если не сейчас, в боевых условиях? Понятно, что сражаться на трех фронтах – в чемпионате и Кубке Украины, а также в Лиге Европы – будет непросто. Но надеемся, что хватит сил и настроя. Главное – избежать травм и непредвиденных потерь в составе. Сейчас комплектация у нас не завершена. Нам нужен еще опытный центральный защитник. Эту проблему может решить легионер, который присоединится к команде в ближайшее время».

Помогать Владимиру Шарану в главной команде будет уже бывший наставник молодежки Андрей Купцов, а «Александрию» U-21 возглавил Александр Ломко, ассис­тентом которого назначен Андрей Гаврюшов.

Единственное, что немножко расстроило руководство ФК «Александрия» перед началом нового сезона, – это отказ УЕФА проводить матчи группового этапа Лиги Европы в Александрии. При этом к спортивной инфраструктуре в ходе переговоров, по словам Сергея Кузьменко, особых претензий не было: «Месяц назад комиссары УЕФА приезжали в Александрию и изучали возможности нашей спортивной базы и инфраструктуру региона. У нас были определенные надежды, небольшие, но были. Ведь футбольная инфраструктура фактически отвечала требованиям УЕФА. Но вот проблемы с близлежащим аэропортом и отелями, соответствующими статусу таких соревнований, не позволили нам рассчитывать на то, чтобы принимать матчи на александрийском КСК «Ника». Нам было предложено выдвинуть свой альтернативный вариант домашнего стадиона. Мы такое предложение в ближайшее время сделаем. Поверьте, мы изучали возможности сыграть ближе – в Днепре, Кривом Роге, Полтаве, однако позитивных ответов от УЕФА не получили. Поэтому остановились на Львове, где потрясающе любят футбол, где украинским командам всегда рады и где фортуна на стороне украинцев. Верим, что фарт и поддержка трибун помогут «Александрии» достойно выступить на таком солидном международном уровне.

Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев уже провел соответствующие переговоры с руководством «Арены Львов» и заверил, что александрийцев там готовы принять с удовольствием и создать все необходимые комфортные условия.

Что касается болельщиков Кировоградщины, которые захотят поддержать ФК «Александрия» во Львове, то для них, как подчеркнул Сергей Кузьменко, будут организованы автобусные туры и компенсируются расходы на железнодорожные билеты.

На вопрос же о предпочтительных соперниках в Лиге Европы, которых мы узнаем после жеребьевки 30 августа 2019 года в Монако, президент клуба Сергей Кузьменко ответил, что хочет увидеть игру, которая порадовала бы болельщиков. А наставник команды Владимир Шаран отметил, что сейчас все его мысли связаны с 31 июля, когда в первом туре украинской Премьер-лиги его подопечные будут принимать на КСК «Ника» донецкий «Шахтер».

В конце пресс-конференции Сергей Кузьменко ответил на нефутбольные вопросы журналистов и отметил, что теперь может немного отдохнуть и сосредоточиться только на функциях президента ФК «Александрия». По его словам, эта работа не менее интересна и ответственна, чем предыдущие, ведь нужно держать высоко поднятую планку результатов и не останавливаться на достигнутом.

Первые шаги

Первыми же в новом сезоне из украинских клубов в борьбу на предварительном этапе Лиги Европы вступили футболисты луганской «Зари». И нужно признать, что дебют Виктора Скрипника на посту главного тренера луганчан получился убедительным. Ну, во всяком случае, на фоне черногорской «Будучности» гости здорово прессинговали, выбегали в скоростные атаки и диктовали хозяевам свои условия. В общем, класс «Зари» был просто выше. Игровая дисциплина, исполнения которой требует от своих новых подопечных бывший главный тренер бременского «Вердера», уже четко просматривается. Виктор Скрипник без особой революции в составе с небольшими точечными изменениями старается сразу же выстроить свою команду. Хотя уже в противостоянии с «Ворсклой» в стартовом туре УПЛ луганчане не всегда выдерживали темп под палящим солнцем и допускали ошибки в защите. «Ворскла» под руководством еще одного полноценного главного тренера-дебютанта УПЛ (несколько поединков в конце минувшего чемпионата с приставкой и.о. – не в счет) Виталия Косовского поражения точно не заслуживала. Но свои моменты хозяева не использовали.

И минимальный перевес, добытый уже в дебюте после гола Богдана Леднева, парни Скрипника сохранили. Тем самым новый наставник «Зари» начал с двух побед на европейской и украинской арене.

Показательно или фрагментарно?..

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич выиграл свой второй Суперкубок Украины. Новый наставник «Шахтера» ЛуишКаштру, как и его соотечественник Паулу Фонсека в своем дебютном матче, киевскому «Динамо» в больше выставочном, но все же принципиальном поединке уступил.

Вот только, наблюдая за ходом противостояния, можно было отчетливо увидеть, что продолжить победоносное шествие по украинским аренам еще одному португальскому коучу будет сложнее, чем нынешнему наставнику «Ромы». Собственно говоря, и Фонсека-то больше балансировал еще на багаже Луческу, добавив солидности и слаженности обороне. Но сила «Шахтера» в атаке, а там все по-прежнему строится на трех – четырех исполнителях – Тайсоне, Марлосе, Исмаили и временами Мораесе, которые становятся все старше. Недавно купленная бразильская молодежь и израильтянин Соломон еще не готовы вести команду за собой. А все остальные пока остаются в качестве подыгрывающих. Если учесть, что в Одессе «горняки» играли практически основой и никаких новых козырей не предложили, то рискну предположить, что в этом сезоне «Шахтеру» будет очень трудно. На флангах открываются дыры, когда Болбат и Исмаили не успевают вернуться назад, в центре обороны у Кривцова, уже привыкшего играть с Матвиенко, нет должного понимания с Хочолавой. Ну а одними подкатами Степаненко и нестабильностью Алана Патрика в середине поля много не насоздаешь. Тут бы Срну задействовать, но он вернулся тренером в «Шахтер», чтобы тепло поздравить «Динамо» с первым трофеем.

Не скажу, что киевляне чем-то удивили или восхитили. Но Хацкевич при ограниченном ресурсе выбора футболистов снова в игре с главным конкурентом выжал максимум. Да еще и на забившего классный гол Гармаша нашел управу. При этом у тренерского штаба «Динамо» есть еще масса возможностей для усиления атакующего потенциала в лице Цыганкова, Соля, Шапаренко, Цитаишвили, Дуеланда, способного прибавить Караваева и перспективного новичка Каддири, который добавит солидности в центре поля. Да и Буяльский с Шепелевым могут и должны играть лучше, нежели в воскресном Суперкубке, когда не успевали на подборы и не всегда накрывали выпады соперников. Ну и с первым пасом не все получалось. Вербич с Миколенко и так до перерыва делали с Болбатом все, что хотели, но и им есть куда прибавлять. Так что перспектива «Динамо», которому просто необходимо пробиваться в Лигу чемпионов для еще большей уверенности, пока видится более определенной.

Нашим командам-лидерам важно правильно распределить силы по всей длительной и сложной турнирной дистанции и избежать непредвиденных потерь, что в предыдущие годы «горняки» делали блестяще. Но и киевляне становятся опытнее. И уже в первом туре мы посмотрим, насколько способна «Александрия» дать бой нынешнему «Шахтеру» и не повторят ли своих ошибок парни Хацкевича в игре с «Карпатами».

О грустном и радостном

И в заключение о том, что этот сезон станет последним с участием в элите 12-ти команд. Уже с сезона 2020-21 сразу три представителя первой лиги пополнят УПЛ. А там не за горами и возвращение к

16-ти клубам. Так что у петровского «Ингульца», который стартовал во втором по значимости дивизионе с минимального поражения на выезде от харьковского «Металлиста 1925» – 0:1, есть возможность воплотить мечту президента клуба Александра Поворознюка в реальность уже в этом сезоне. В общем, в первой лиге будет интригующе жарко.

Увы, мечта руководства УПЛ о едином телевизионном пуле так и осталась неразрешимой. Слишком большими оказались противоречия между нашими футбольными лидерами, которые не захотели лишаться своего информационного поля. Ну и, судя по подаче отчетов о Суперкубке Украины в программах «Великий Футбол» и «ПроФутбол» на конкурирующих телеканалах, изменять своей информационной политике никто не собирается.

Другое дело, что «Футболы» постепенно лишаются кадров и привлекательного контента. Ведущие журналисты – такие, как Виктор Вацко, Андрей Малиновский, Роберто Моралес, – уходят в собственное интернет-плавание, а смена какая-то мелковатая получается. Да и потеря прав на показ сначала испанской, а сейчас еще и английской Премьер-лиги и грядущая возможная потеря еврокубковых матчей может вызвать у Александра Денисова и его компании грандиозные сложности. Но там есть очень качественный технический ресурс, чего нет у «Плюсов», которые, кажется, и не собираются прибавлять в этом плане, сосредоточившись на проекте Игоря ЦыганыкаFootballHub и простеньких трансляциях без особых изысков. А зачем, если «Динамо», СК «Днепр-1», черниговскую «Десну» и «Зарю» и так все устраивает? К принятой западной системе «Плати и смотри» в Украине пока не готовы, но за этими разборками мы можем «вместе с бельем выплеснуть и ребенка». Но это тема для отдельного детального разговора. А пока давайте смотреть то, что имеем, наслаждаться тем, что есть, и радоваться, пока радуют.

Юрий Илючек – специально для «УЦ».