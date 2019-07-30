Не так давно министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что нужно бороться с репетиторством. Она назвала практику частных занятий неправильной, поскольку она создает прецедент для конфликта интересов. Правда, министр имела в виду особую ситуацию, когда учитель проводит со своим учеником по своему же предмету платные индивидуальные уроки.

«Иногда учитель не работает как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление, – заметила Гриневич. – Мы подготовили письма министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично, и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов. Но школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них – индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг»…

Мы решили глубже рассмотреть явление репетиторства. А помогли нам в этом опытные учителя, среди которых есть и репетиторы, а также родители учеников. Они и выступили в роли экспертов. Из их комментариев получился следующий анализ.

Начнем с определения, кто такой репетитор. Дословно, в переводе с латинского, «тот, кто повторяет». Это преподаватель, дающий частные уроки на дому или дистанционно. Может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия по различным дисциплинам. Наши эксперты сошлись во мнении о том, что репетиторство было, есть и будет.

В середине прошлого века абитуриенты, готовящиеся к поступлению в вузы, тоже занимались с репетиторами. Правда, тогда это явление не было настолько распространено, занятия были «тайными», поскольку родители платили преподавателям деньги за подготовку своих детей. (А в советское время получение «левых» средств было чревато.) Рассчитывались не только деньгами. В период тотального дефицита репетитора можно было отблагодарить продуктами или стройматериалами, купленными им же по минимальной цене. Нередко в качестве расчета были услуги – например, ремонт в квартире репетитора.

Старшее поколение помнит, как в школах учителя назначали дополнительные занятия для тех, кто не успевает, кто долго болел. Это были небольшие группки учеников, преподаватель занимался с ними в свое свободное время, и это было абсолютно бесплатно, хотя и имело все признаки репетиторства. И, что самое важное, такие занятия всегда давали положительный результат.

В последнее время все больше школьников занимаются дополнительно с репетиторами. Это можно объяснить тем, что нововведение – внешнее независимое оценивание – выдвигает особые требования к знаниям выпускников. ВНО, как вы понимаете, не экзамен, где можно «выехать» на дополнительных вопросах по теме. Большой популярностью пользуются как раз учителя, которые знают требования ВНО (где вопросы не всегда адекватные, чего греха таить) и которые умеют подготовить ребенка к успешной сдаче. Этому учат в школах, но, когда ученик один на один с учителем, усвояемость гораздо выше.

Есть мнение, что дети нуждаются в дополнительных занятиях потому, что в школах преподавание того или иного предмета не на должном уровне. Но наблюдается некий парадокс: с репетиторами чаще занимаются сильные ученики, нацеленные на высокий результат, на престижный вуз.

Наши эксперты согласны, что репетиторство со своими учениками по своему предмету – это неправильно, неэтично. Кое-кто из родителей заявил, что учитель специально занижает оценки и настойчиво рекомендует родителям «найти время и средства» для дополнительных занятий. Учителя же говорят, что уже если и решились на дополнительные занятия, то правильнее отдавать ребенка в чужие руки, к другому преподавателю – это будет объективнее и результативней.

Понятно, что оплата труда репетиторов в нашей стране нелегальная, она не декларируется и налогами не облагается. Но только ли репетиторы нарушают закон? Когда, как обещают политики, порядок будет во всех сферах, и в этой все будет прозрачно и законно.

Эксперты говорят, что Гриневич «не с той стороны» намерена наводить порядок. Она объявила борьбу репетиторству, и в то же время происходит тотальное объединение классов: небольшие, по двадцать человек, будут сводить. И когда в классе учеников будет 36-40, можно представить эту пачку тетрадей и количество классов на параллели. Классы не должны быть большими, чтобы был высокий уровень знаний.

Выяснился еще один нюанс, объясняющий расцвет репетиторства: люди зарабатывают достаточно, чтобы позволить нанять ребенку индивидуального учителя. А вкладывать деньги в ребенка – это хорошая инвестиция. Многие образовательные учреждения предлагают подготовительные курсы, но там ведь все равно занимается группа. А индивидуальные занятия – это совсем другое, это эффективнее, считают родители.

Репетиторство будет! Спрос рождает предложение. В Кропивницком стоимость одного занятия стартует от 200 гривен. Самые популярные репетиторы – преподаватели местных университетов. Именно они готовят молодых людей на таком уровне, что процент поступлений в вузы страны и даже зарубежные достаточно высокий. Лучшая реклама – ребенок хорошо сдал и поступил. К таким репетиторам тянутся, таких «разбирают» и даже «записываются в очередь».

Кстати, учителя отмечают, что заниматься репетиторством сложнее, чем провести урок. У хорошего репетитора час пролетает, как одна минута, но он дает свой результат. И еще в последнее время становятся популярными дополнительные занятия по скайпу. Тут уж можно договариваться с преподавателями из других регионов.

Классно-урочная система себя изживает. Может, ситуацию изменят профильные школы. Вчерашние первоклашки, которые через три года перейдут в пятый класс, возможно, продемонстрируют результат новой украинской школы. Возможно, результаты будут положительными. А пока – больше репетиторов, хороших и разных!

Елена Никитина, «УЦ».