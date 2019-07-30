Запах уходит, но осадок остается

Недавно тонкое обоняние жителей Кропивницкого было оскорблено резким и неприятным запахом, накрывшим в основном западную часть города. К счастью, ветер переменился, и проблема развеялась сама собой. Но осадок, как говорится, остался…

Для выявления причин понадобилось несколько дней. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович распорядился проверить, не является ли запах следствием несанкционированного сброса на поля вблизи города из какой-либо канализационной системы. Вполне возможно и такое, потому что жители пяти домов поселка Соколовское, входящие в ОСМД, как раз всю прошлую неделю страдали по причине поврежденной канализации и предпринимали какие-то меры к ее прочистке. Не в лучшем состоянии там и центральная канализация, но оказалось, что запах появился из-за того, что местный фермер вывез на поля возле села Вольное несколько тонн некондиционного куриного помета. Напомним, что в этом селе находится крупное предприятие по производству куриных яиц. Называлась и фамилия фермера – Таровик, – которому был выписан штраф в размере 289 гривен. Принесет ли такой лютый «вброс» пользу полям – посмотрим позже, ведь даже неопытные огородники знают, что вносить неперегнивший куриный помет в качестве удобрений нельзя, потому что урожай просто сгорит.

Интересно то, какую бурю возмущения это происшествие вызвало в социальных сетях, при этом горожане как бы и не замечают запах родной городской канализации, которая время от времени выплескивается на улицы. Но если эти причины возникновения неприятного запаха в городе в принципе решаемы, то одна из главных экологических проблем Кропивницкого, тоже распространяющая неприятный запах, остается нерешенной не один десяток лет. Как раз этим летом она обострилась до предела из-за неконтролируемого размножения водной растительности на реке Ингул в пределах областного центра. Именно сейчас вся центральная часть реки покрыта толстым слоем гниющей ряски, которая «воздух тоже не озонирует».

К тому же все пространство реки, покрытое этим многолетним растением семейства Ароидных, щедро «украшено» стеклянными и пластиковыми бутылками, пакетами и другим мусором. Проблема в том, что из-за конструктивных особенностей дамбы возле Михайловского моста весь это мусор не может скатываться вниз по реке. Если бы воды было достаточно, она бы просто переливалась через шандоры, унося с собой и ряску, но воды в Ингуле явно не хватает, и наше «Саргассово море» постоянно мигрирует от Ковалевки до Михайловского моста и обратно. Местами вся эта масса издает непереносимый запах, правда, его ощущают только жители прибрежной зоны и наивные любители подышать речной свежестью.

Если говорить серьезно, то такое состояние реки свидетельствует о развитии второй стадии гибели водоема, или эвтофикации, поскольку ряска лишает воду остатков кислорода, убивая при этом живность. А можно говорить, что Ингул вступил уже в третью стадию гибели, то есть заиливание и заболачивание, самым характерным признаком которого и есть полностью покрытая ряской поверхность. «УЦ» об этом пишет регулярно, напоминают о себе и активисты, устраивающие на берегу акции, но толку от этого мало. В данном случае речь идет о необходимости как-то очистить акваторию реки от гниющего мусора.

К слову, такие попытки иногда предпринимаются, на воду даже спускается коммунальная лодка, и «матросы» вычерпывают незначительное количество ряски, но решить проблему кардинальным образом такие меры не в состоянии. Между тем есть просто огромный массив информации о том, каким образом можно решить проблему водной растительности. В некоторых городах проводят масштабные акции, как правило, приуроченные к Международному дню чистых берегов, который проходит в сентябре. Тогда активисты, что называется вручную, убирают ряску в максимально возможном количестве. Есть биологический способ очистки за счет бактерий, которые лишают водную растительность питательной базы. Есть и химический способ, при котором применяются препараты на основе полимерных аммониевых соединений или реагентов на основе хлора, но – сами понимаете, чем это чревато. Можно предложить и самый надежный, механический способ, для этого существуют различные модификации водных пылесосов стоимостью от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен. К примеру, автоматический компактный водный пылесос Wasteshark (в переводе это означает что-то вроде мусорной акулы), который за сутки собирает с поверхности воды 200 килограммов мусора, в том числе и ряски. В США, в городе Балтимор, разработали самоходную платформу, или драгу, которая за счет плавающего конвейера очищает поверхность реки. Они подсчитали, что таким образом за три года удалось собрать 550 тонн мусора, а именно: 400 тысяч бутылок, 285 тысяч пластиковых пакетов и даже 9 миллионов окурков …

Можно разработать и что-то свое, применительно к местным условиям. Помнится, пару лет назад местные СМИ писали о вундеркинде из Кропивницкого, который вроде бы изобрел устройство для сбора речного мусора.

Впрочем, есть способы очистки реки и подешевле, причем абсолютно естественные или природные. Скажем, за счет заселения водоема определенными видами рыб, которые питаются водной растительностью, – толстолоб, белый амур и другие. В этом случае необходимо решить проблему браконьеров, которые своими сетями быстро разорвут эту питательную цепочку. Испокон веков в прудах с ряской даже не борются, а просто выращивают водоплавающих птиц, которые охотно поедают ряску и при этом набирают вес. В городе, в нашем водоеме с вертикальными гранитными берегами это проблематично, хотя – почему бы и нет? Даже красиво. Если найти энтузиаста или предприятие, которое могло бы заниматься разведением птиц на постоянной основе, то есть утром выпускало бы уток и гусей, а вечером забирало их.

Но есть и чисто экономический способ борьбы с ряской, который нам подсказал человек, собирающий в Ингуле ряску при помощи сачка. Анатолий говорит, что таким способом он заготавливает корм для домашних уток: «Ряску хорошо едят и утки, и гуси, и куры. У меня дома 20 уток, вот им нужно на день ведро, около 15 килограммов такого корма. Я ее заготавливаю и держу в погребе, потому что каждый день на речку не выезжаю. Конечно, здесь вылавливать ряску тяжело, очень высокий берег, зато ее много». Анатолий говорит, что такого количества ряски, которая развелась в Ингуле, хватит не на одну тысячу птиц. Кстати, он подсказал, что заготовка ряски может быть и достаточно выгодным бизнесом. К примеру, в Черкасской области, возле города Смела, есть даже пункт продажи ряски, где всем желающим ее продают по цене 20 гривен за мешок, но такого количества ряски, как у нас, там нет. Чем не средство заработка для людей, у которых есть свободное время? И для речки полезно…

Сергей Полулях, фото Павла Волошина, «УЦ».