Школа с нуля: первые занятия

Наступил август – время интенсивной подготовки к новому учебному году. В альтернативной школе это время не менее жаркое, чем в обычной: идет процесс приема детей, а также был открыт курс пробных занятий по базовым предметам.

Во время такого пробного занятия мы и наведались в альтернативную школу «Мозаика». Пока в одном из кабинетов шел урок для шестиклассников, в другом основатель школы Виктория Поляновская беседовала с мамой будущего ученика и занималась оформлением документов.

– Кроме обычного набора документов – заявления одного из родителей и копии свидетельства о рождении, – мы с каждым родителем заключаем договор, – отмечает Виктория. – Он определяет наши взаимные права и обязательства, служит защитой интересов как родителей и ребенка, так и школы. Я считаю, что отношения между родителями и школой должны быть максимально честными, так как именно родители своими финансами будут поддерживать школу.

Итак, альтернативная школа взяла на себя вполне конкретные юридические обязательства перед родителями детей, которые в ней будут учиться. И эти обязательства – не абстрактные для многих нормы закона, а вполне конкретные условия договора, экземпляр которого родитель получает на руки. В случае конфликта этот договор – неоспоримое доказательство в суде.

Тем временем завершился пробный урок. Как объяснила нам Виктория, такие уроки помогают детям и родителям понять, стоит ли останавливать свой выбор на школе «Мозаика».

– Эти занятия оплачиваются отдельно, – говорит она. – Стартовали они в июле, уже прошло несколько таких уроков по разным предметам для младших и средних классов. На каждом присутствует до десятка детей. Некоторые из них скоро станут одноклассниками.

Пока информация об альтернативной школе распространяется в основном по «сарафанному радио» и через «Фейсбук». Но с недавнего времени у нее появился официальный сайт, на котором напрямую можно записаться на консультацию или пробный урок, ознакомиться с педколлективом и возможностями школы. В отличие от обычной школы, альтернативная нуждается в продвижении и грамотно организованной рекламной кампании. В какой-то мере ей даже сложнее представить себя, ведь главный конкурент – целый социальный институт под названием «государственная школа», дающий среднее образование бесплатно. Поэтому к официальному старту набора в школу весь коллектив «Мозаики» подходит очень серьезно – разрабатывается план презентации школы, продумываются мероприятия для детей и родителей. Эта презентация должна состояться в субботу, 17 августа.

По завершении занятия мы побеседовали с преподавателем, проводившим пробный урок, а по сути – мастер-класс для детей, родителей и коллег. Им оказалась Наталья Романовская – известный в городе педагог и филолог. За ее плечами богатый опыт работы с детьми, в том числе в частных школах, существовавших в Кировограде ранее. Нас заинтересовало, каким она видит свой предмет – язык и литературу – в рамках альтернативной школы.

– Меня пригласили в школу «Мозаика», чтобы провести пробный урок по мировой литературе в рамках подготовительного курса, – отмечает Наталья Ильинична. – Мы с детьми говорили сегодня о древнегреческой мифологии. Такая форма образования, как альтернативные частные школы, имеет полное право на жизнь, тем более что Закон «Об образовании» дает добро на выбор самых разных форм обучения, включая дистанционные. Если говорить о моем профильном предмете – украинской и мировой литературе, – то по сравнению с подходом, на котором воспитывали ранее, современный подход к изучению предмета более прогрессивен. Что я имею в виду? Раньше при изучении литературных произведений совершенно не бралось во внимание мнение читателя – мы разбирались в том, что хотел донести автор, только его мнение имело значение. И в сознании ученика образовывался разрыв – автор и его произведение отдельно, а наша с вами жизнь – отдельно. Сегодня мнение читателя также имеет значение, основываясь на отношении учеников к автору и персонажам его произведения, я могу показать им, как это произведение связано с современной жизнью, – и таким образом дать им понять, почему, к примеру, Шекспира читают до сих пор. Сегодня в государственной школе идут самые разные процессы, мы ждем от МОН нового стандарта среднего образования. В нем хотят объединить украинскую и мировую литературу в один предмет. С одной стороны, это общемировая практика, на Западе нет разделения на две литературы. Весь вопрос в том, как их соединят наши чиновники из МОН. Сейчас в школе выделяется два часа в неделю на украинскую литературу и два – на зарубежную. После объединения предметов сколько часов выделят на изучение литературы? Я боюсь, что оставят те же два часа, но теперь на все разом.

– В таком случае в альтернативной школе можно будет применить другие подходы к изучению предмета, расширить его рамки?

– Однозначно. Литература – это предмет, оказывающий огромное влияние на формирование мировоззрения. Еще нужно учитывать тот факт, что Украина сейчас находится в периоде своего национального становления, и мне кажется, что пока нам все-таки необходимо изучать украинскую литературу отдельно.

– А как насчет языка? По себе в школе помню – за всеми этими существительными, подлежащими и склонениями что-то важное терялось, язык превращался в мертвую схему…

– Основная задача педагога – научить детей грамотно излагать свои мысли. В рамках традиционной школы это сложно, идет тенденция на укрупнение классов, считается, что норма – 30 учеников в классе. Для филолога это страшный сон. В маленьких частных школах, где в каждом классе от 5 до 10 детей, у учителя есть возможность вовремя заметить ошибку, исправить ее и тем самым предотвратить ее закрепление на уровне речи или письма. Но, с другой стороны, от педагога в такой школе требуется большая гибкость, способность держать контакт с учеником в течение всего урока (на что не каждый учитель способен), умение применять передовые методики. Раньше при изучении языка от детей требовалось заучивать на память правила – помните? Сейчас такой нормы нет, акцент делается на понимании правила и умении его применять.

Будем надеяться, что профильное министерство при разработке стандарта среднего образования учтет опыт украинских частных школ и рекомендации уважаемых педагогов.

Виктория Барбанова, «УЦ».